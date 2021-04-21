Мир Элизабет перевернулся в 1936 году после смерти Георга V и отречения от престола ее дяди, Эдуарда VIII, всего несколько месяцев спустя. Решение Эдуарда отказаться от короны и жениться на американке Уоллис Симпсон привело на трон отца Элизабет, ныне короля Георга VI, а ее саму сделало будущей преемницей. Девочке тогда было 10 лет.



Во время Второй мировой войны, как и тысячи других детей, эвакуированных из британских городов, Элизабет и Маргарет покинули Лондон. Большую часть войны они провели в Виндзорском замке. В 1940 году сестры-принцессы провели одно из своих первых публичных выступлений, записав радиообращение к детям и подросткам - в Великобритании и британских колониях и доминионах по всему миру.



Элизабет, как и многие другие молодые британцы, стремилась внести свой вклад. Но родители отказались позволить ей поступить на службу, отметив, что ни одна женщина из королевской семьи никогда не поступала в армию. Елизавета была послушной дочерью, но при этом обладала сильной волей. Потребовалось более года дебатов, прежде чем ее семья наконец уступила в начале 1945 года, дав 19-летней Элизабет разрешению вступить в армию.



В феврале того же года она поступила в Женский вспомогательный территориальный корпус, зарегистрировавшись как призывник № 230873 под именем Элизабет Виндзор. Служащие корпуса были зенитчиками, радистами, механиками и водителями.



Представляем вашему вниманию галерею из 20 фотографий молодой королевы Елизаветы II. Все снимки датируются 1940-х годами.