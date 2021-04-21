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Сообщество Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации 4811 постов • 660 подписчиков подписаться
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20 черно-белых портретов королевы Елизаветы II в молодости, 1940-е годы

20 черно-белых портретов королевы Елизаветы II в молодости, 1940-е годы (21 фото)

Автор:
21 апреля 2021 13:01
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: 40-е   Елизавета II   Известные люди в молодости   елизавета 2   елизавета вторая   как это было   королева Великобритании   
483
21
Когда эта девочка родилась в апреле 1926 года, никто и не предполагал, что ей суждено взойти на престол. Ее отец Альберт, которого в семье называли "Берти", был вторым сыном короля Георга V. Родители обожали Элизабет и ее младшую сестру Маргарет; Альберт называл свое семейство "мы четверо". А потом все круто изменилось.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: 40-е   Елизавета II   Известные люди в молодости   елизавета 2   елизавета вторая   как это было   королева Великобритании   
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4  комментария
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80k
Taras Kozalupko 46 минут назад
Смейтесь, смейтесь, эта бабка еще вас всех переживет!
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2k
Frank Borman Час назад
.
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151k
☭Cheкаво☭ 2 часа назад
Какая миленькая нацистка.
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13k
Serg2001 ☭Cheкаво☭ Час назад
И внучек туда же
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