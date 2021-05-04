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В США арестовали женщину, которая распространяла дипфейки соперниц своей дочери

В США арестовали женщину, которая распространяла дипфейки соперниц своей дочери (4 фото)

Автор:
04 мая 2021 16:39
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Дипфейк   безумие и отвага   глупая женщина   команда поддержки   поддельные фото   преступление   преступление и наказание   чирлидерши   
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В марте этого года полиция округа Бакс (Пенсильвания, США) арестовала 50-летнюю женщину по имени Раффаэла Споун. Дама отправила тренерам команды поддержки, в которой занимается ее дочь-подросток, поддельные фотографии и видео, на которые другие девушкиизображены обнаженными, пьющими или курящими.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Дипфейк   безумие и отвага   глупая женщина   команда поддержки   поддельные фото   преступление   преступление и наказание   чирлидерши   
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13  комментариев
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215
Hunde Beißer2 3 часа назад
Я так понимаю что всю эту херню придумали ради продвижения непонятного слова "дипфейки"
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12k
U55R 7 минут назад
Вот вам дипфейк
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4k
livaneth Час назад
Господи! И ЭТО команда поддержки? Да там у некоторых УЖЕ целюлит!
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16k
Егор Час назад
Тема не раскрыта! Где фото?
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−121
Vovan Час назад
вот что бывает, когда страая дура без присмотра!
ну если б ее кто драл... ну возникл ли бы в ее мозгу такой план?
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767
Kunduz 2 часа назад
"Дипфейки" слала..
. Хорошо что не "Дикпики" были.
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2k
Frank Borman 3 часа назад
Что такое дипфак? Это глубокий фак. В смысле, фак с глубоким прониновением. Его не распространять, им наслаждаться надо.
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12k
Anthonyus 3 часа назад
ДО двух кило тромбов (!) выходит за ночь.Прямо в стакан тёплой воды. Вот дипфейки ! А то что барышня делала,так то просто с фотошопом развлекалась. Чотутакова?
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215
Hunde Beißer2 Anthonyus 3 часа назад
Ну да...Перебор конечно!У меня по утрам грамм 500 только выходит.И не точно что тромбов!
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36k
Андрей 3 часа назад
Баба чёрная?
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12k
Агент Безопасной Национальности 3 часа назад
"дипфейки"
============
Блэт!
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