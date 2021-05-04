Полиция полагает, что сумасшедшая мать распространяла дипфейки соперниц своей дочери в надежде, что их выгонят из команды. Известно также, что Споун и ранее промышляла подобным: в 2019 году она отправляла оскорбительные текстовые сообщения участницам команды поддержки Victory Vipers. В этих сообщениях она, помимо всего прочего, призывала их покончить с собой.