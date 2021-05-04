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В марте этого года полиция округа Бакс (Пенсильвания, США) арестовала 50-летнюю женщину по имени Раффаэла Споун. Дама отправила тренерам команды поддержки, в которой занимается ее дочь-подросток, поддельные фотографии и видео, на которые другие девушкиизображены обнаженными, пьющими или курящими.
Полиция полагает, что сумасшедшая мать распространяла дипфейки соперниц своей дочери в надежде, что их выгонят из команды. Известно также, что Споун и ранее промышляла подобным: в 2019 году она отправляла оскорбительные текстовые сообщения участницам команды поддержки Victory Vipers. В этих сообщениях она, помимо всего прочего, призывала их покончить с собой.
На этот раз женщина пошла еще дальше и занялась подделкой фотографий и видео. Дипфейки были отправлены тренерскому штабу, что, по всей видимости, было попыткой повредить девушкам и, возможно, вывести их из состава команды. На некоторых дипфейках девушки были обнаженными.
Полиция выследила злоумышленницу по IP-адресу и мобильному телефону. Проанализировав видео и изображения, следователи пришли к выводу, что это дипфейки, созданные путем сопоставления фотографий девушек, взятых из их учетных записей в социальных сетях, и других изображений. Однако не похоже, что дочь Споун знала о действиях матери.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Метки: Дипфейк безумие и отвага глупая женщина команда поддержки поддельные фото преступление преступление и наказание чирлидерши
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ну если б ее кто драл... ну возникл ли бы в ее мозгу такой план?
А вот, что такое дипфейк.
Deepfake (дипфейк) конкатенация слов «глубинное обучение» (англ. Deep learning) и «подделка» (англ. Fake)[1], методика синтеза изображения, основанная на искусственном интеллекте. Она используется для соединения и наложения существующих изображений и видео на исходные изображения или видеоролики. В подавляющем большинстве случаев, для создания таких видео используют генеративно-состязательные нейросети (GAN). Одна часть алгоритма учится на реальных фотографиях определенного объекта и создает изображение, буквально «состязаясь» со второй частью алгоритма, пока та не начнет путать копию с оригиналом[2].
Deepfake может быть использован для замены определённых элементов изображения на желаемые образы, в частности для создания фальшивых порнографических видео со знаменитостями или для порно-мести.
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Блэт!