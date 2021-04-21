Без крова и без зубов: бывшая фитнес-модель бомжует в Лос-Анджелесе

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Лони Уиллисон была женой актера Джереми Джексона - звезды сериала "Спасатели Малибу", и совсем недавно эта блондинка блистала ослепительной красотой. За каких-нибудь шесть лет она изменилась просто до неузнаваемости...
В октябре прошлого года Лони Уиллисон нашли в Лос-Анджелесе: два года она считалась пропавшей без вести. В свои 37 лет экс-модель живет на прямо на улице - и вот она опять попала в объектив фотографа.
Лони засекли одетой в синие колготки и короткий черный топ, на ее талии была повязана толстовка.
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На голове бывшей звезды красовалась линялая розовая бейсболка. А чтобы защитить себя от сурового калифорнийского солнца - она периодически прикрывала лицо джинсовой рубашкой.
А ведь с 2012 по 2014 год Лони была замужем за актером Джереми Джексоном и выглядела совсем иначе.
При Лони заметили и тележку из супермаркета со всеми ее пожитками. Она присела отдохнуть на тротуаре возле забора: прямо на землю и разложила рядом что-то из своих вещей, в том числе газировку.
Потом к ней подошел прохожий и протянул какую-то еду, которую Лони приняла с улыбкой, обнажившей отсутствие передних зубов...
Всего несколько недель назад Лони Уиллисон заметили ныряющей в поисках еды в мусорный бак в Санта-Монике.
И продолжила: «Даже если бы я попросила о помощи, никто ничего не мог бы сделать... Меня ударило током, прежде чем я стала бездомной на девять месяцев подряд, каждый гребаный день... И поэтому я не могу оставаться в одном месте. Я не могу жить в доме, не могу жить нигде, потому что мне нужно постоянно перемещаться».
Лони добавила: «Я не собираюсь портить чью-то жизнь из-за того, что люди спали когда-то со мной. Мне просто нужно подождать и посмотреть, что произойдет с течением времени».
Лони с Джереми поженились в 2012 году, но расстались уже в 2014-м после ряда конфликтов. Разногласия закончились тем, что актер якобы напал на свою жену в их общем доме в Западном Голливуде. Лони заявляла, что у нее были сломаны два ребра, обнаружены травмы шеи и царапины на лице.
После того женщина работала ассистентом в центре косметической хирургии в Лос-Анджелесе. Но по всей видимости, через пару лет, в 2016 году, у нее случился психический срыв: она потеряла работу, квартиру и машину и была вынуждена жить на улице.
Лони начала употреблять наркотики и с тех пор борется с пристрастием к метамфетамину и алкоголю, а также с проблемами своего психического здоровья.
После того женщина работала ассистентом в центре косметической хирургии в Лос-Анджелесе. Но по всей видимости, через пару лет, в 2016 году, у нее случился психический срыв: она потеряла работу, квартиру и машину и была вынуждена жить на улице.
Лони начала употреблять наркотики и с тех пор борется с пристрастием к метамфетамину и алкоголю, а также с проблемами своего психического здоровья.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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