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Сообщество Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации 4813 постов • 660 подписчиков подписаться
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Без крова и без зубов: бывшая фитнес-модель бомжует в Лос-Анджелесе

Без крова и без зубов: бывшая фитнес-модель бомжует в Лос-Анджелесе (14 фото)

Автор:
21 апреля 2021 20:52
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Лос-Анджелес   бомж   знаменитости   кино   модель   психическое расстройство   фитнес   шоу бизнес   
4310
14
Лони Уиллисон была женой актера Джереми Джексона - звезды сериала "Спасатели Малибу", и совсем недавно эта блондинка блистала ослепительной красотой. За каких-нибудь шесть лет она изменилась просто до неузнаваемости...
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Лос-Анджелес   бомж   знаменитости   кино   модель   психическое расстройство   фитнес   шоу бизнес   
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1k
Алексей 2 часа назад
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4k
Дарвин и аморальная премия 3 минуты назад
Сейчас она даже сексуальнее,она живет своей жизнью,которая ей нравится,а прошлая жизнь-это было все не настящее,как картинка
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12k
Андрей Ватрушкин 18 минут назад
Социальный лифт работает не только наверх, как все привыкли понимать, но и вниз.
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Ellen 24 минуты назад
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Ellen 24 минуты назад
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9k
goraccio Полчаса назад
Как ее вообще узнали?
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2k
Frank Borman 40 минут назад
Она не вписалась в рынок. Ничего, американские бабы еще нарожают блондинок.
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Replicant Frank Borman Полчаса назад
Вы не понимаете. Это её личный выбор. Свободный такой,демократический. Это другое.
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6k
Артём 51 минуту назад
Наркотики амфетаминовой группы.
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4k
RomaXz Час назад
Печально. По идее, ее могли бы хоть в клинику устроить, что бы профессионалы ее попытались вылечить. Ведь так она долго не проживет
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12k
alexis RomaXz 49 минут назад
Зачем? Она не чёрная.
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46k
noName RomaXz 39 минут назад
Печально,согласен.И тоже бы хотел видеть пост, через пол годика,как ей помогли добрые люди и она снова счастлива и красива...но к сожалению, с вероятностью в 99,9%, ей уже не поможешь-мозги выжгло!Это конец,пусть пока не физический,но и до него не так уж далеко,судя по ее виду
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4k
MrAlexas RomaXz 13 минут назад
Могли бы. И, думаю, нашлись бы друзья, которые бы и устроили и оплатили. Только, вот, принять помощь корона не позволяет. Проще болтаться с тележкой и упиваться саможалостью, чем переломить своё эго.
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7k
Cornho RomaXz 11 минут назад
*чтобы
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4k
tamin Час назад
Живая реклама здорового образа жизни
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933
Пихайло Час назад
Ей бы Бузову в напарницы. Хорошая пара бы получилась
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21k
dna72 Час назад
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8k
Шурум-бурум Час назад
Собрали три алкаша на пузырь, купили и несут по очереди его родимого домой в предчувствии...
Один несет весь трясется, другому дает пузырь.
Другой несет, боится разбить, передает третьему.
Третий несет, спотыкается, падает, вдребезги...
Первый начинает стучаться лбом о стену, второй вырывает у
себя волосы, а третиий поднялся и встал, засунув руки в карманы
брюк.
Когда нервоз прошел, первые двое спросили:
- Мы тут переживали, а ты как ни в чем не бывало...
Третий отвечает, высовывая из карманов руки, в каждой по яйцу:
- Каждый переживает по своему...
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662
alex Час назад
Да уж.. Наверняка из-за необоснованных бабских истерик и наркоты
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4k
Tatyana Час назад
Уши разные. Не уверена, что бездомная и фитнес модель один человек.
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433
Андрей 2 часа назад
Быстро скатилась!
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43k
zloykoyot Андрей Час назад
Это ещё не быстро. Смотря как торчать и на чём торчать. Люди и побыстрее чем за два года в ящик играют.
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707
GoInDown 2 часа назад
Так много букв, написали бы сразу наркоманка. Да и х....й с ней.
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