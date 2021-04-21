Без крова и без зубов: бывшая фитнес-модель бомжует в Лос-Анджелесе

Лони с Джереми поженились в 2012 году, но расстались уже в 2014-м после ряда конфликтов. Разногласия закончились тем, что актер якобы напал на свою жену в их общем доме в Западном Голливуде. Лони заявляла, что у нее были сломаны два ребра, обнаружены травмы шеи и царапины на лице.



После того женщина работала ассистентом в центре косметической хирургии в Лос-Анджелесе. Но по всей видимости, через пару лет, в 2016 году, у нее случился психический срыв: она потеряла работу, квартиру и машину и была вынуждена жить на улице.



Лони начала употреблять наркотики и с тех пор борется с пристрастием к метамфетамину и алкоголю, а также с проблемами своего психического здоровья.