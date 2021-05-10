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Одиночество в пустыне: загадки гибели бомбардировщика Lady Be Good

Одиночество в пустыне: загадки гибели бомбардировщика Lady Be Good (20 фото)

Автор:
10 мая 2021 10:49
Метки: вторая мирова война   происшествия   страницы истории   
786
20
Их было девять. Девять молодых парней, только прибывших на американский военный аэродром в Ливии. Всего две недели акклиматизации в Африке, и первый боевой вылет на новеньком бомбардировщике B-24D «Либерейтор» по прозвищу Lady Be Good. Цель — гавань Неаполя и его порт. Самолет покинул взлетно-посадочную полосу около Бенгази 4 апреля 1943 года в направлении Средиземного моря, и больше его никто не видел целых 15 лет.
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Метки: вторая мирова война   происшествия   страницы истории   
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3  комментария
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34k
AGM 2 часа назад
Судя по таким историям с навигацией самолётов у американцев беда в 40х была. Те что пропали в бермудском треугольнике тоже по всем признакам сбились с курса и летели не к берегу а в океан.
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5k
maclay Полчаса назад
Разгильдяйское отношение к происходящему, тупая вера в мифическую помощь обескураживает ! Плохо сделали всё ! Но ни в коим случае не собирался учительствовать !
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5k
TirAn 2 часа назад
просто не повезло.
учите матчасть
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