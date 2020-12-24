Новый Mercedes-Benz британца "раздели" под его окнами

Снимать детали с машин - далеко не новое занятие преступников, но даже это можно сделать настолько профессионально и тихо, что никто не заметит. Недавно в британском городе Уэст-Бромидж воры за ночь разобрали Mercedes-Benz C-Class Coupe прямо под окнами владельца. Вот это - уровень.
В отличие от угона машин, после которого полиция может отследить украденное по камерам наблюдения или GPS, разбор на детали - не такое сложное, но в то же время прибыльное для автомобильных воров дело. Именно поэтому воры в Европе, например, все чаще предпочитают снимать с машин пользующиеся спросом детали, которые можно быстро продать на черном рынке.
Недавно житель британского городка Уэст-Бромидж по имени Пол Хэмптон поделился своей печальной историей - чтобы предостеречь других автовладельцев. Мужчина припарковал свой новый Mercedes Benz C-Class Coupe в тихом месте возле дома. Он был спокоен за автомобиль - он находился в зоне видеонаблюдения, а в случае чего его двор сторожила собака.
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Но выйдя утром на улицу, Хэмптон был больше, чем просто в шоке. Всего за одну ночь команде воров удалось почти полностью "раздеть" его автомобиль. Они забрали колеса, двери, передние сиденья, крышки капота и багажника, и некоторые безделушки из салона. При этом машина находилась без присмотра около шести часов.
"Когда я вышел из дома, просто не смог не поверить своим глазам. Они не повредили ни один элемент кузова, а просто "раздели" мою машину. Это настоящие профессионалы, которые работают в группах по пять-шесть человек, чтобы провернуть все быстро. У каждого из них - своя задача. А еще, они не просто перерезали провода в дверях, они отсоединили разъемы, чтобы не повредить их. Все остальное осталось в идеальном состоянии," - пишет о происшествии владелец автомобиля.
Самое печальное - воры не оставили ни единого следа, поэтому полиции даже некого выслеживать. Поэтому мужчина смирился с мыслью, что украденное уже не вернуть. Он предупредил других автовладельцев, чтобы по возможности они оставляли свои машины в гараже - ради своего же спокойствия.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Кто-то их спугнул вероятно, части двигателя, фары тоже уносят.