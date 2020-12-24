Новый Mercedes-Benz британца "раздели" под его окнами

"Когда я вышел из дома, просто не смог не поверить своим глазам. Они не повредили ни один элемент кузова, а просто "раздели" мою машину. Это настоящие профессионалы, которые работают в группах по пять-шесть человек, чтобы провернуть все быстро. У каждого из них - своя задача. А еще, они не просто перерезали провода в дверях, они отсоединили разъемы, чтобы не повредить их. Все остальное осталось в идеальном состоянии," - пишет о происшествии владелец автомобиля.