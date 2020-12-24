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Новый Mercedes-Benz британца "раздели" под его окнами

Новый Mercedes-Benz британца "раздели" под его окнами (7 фото)

Автор:
24 декабря 2020 18:37
Сообщество : Автомир
Метки: mercedes   авто   автомобили   великобритания   машины   происшествие   фото   
509
7
Снимать детали с машин - далеко не новое занятие преступников, но даже это можно сделать настолько профессионально и тихо, что никто не заметит. Недавно в британском городе Уэст-Бромидж воры за ночь разобрали Mercedes-Benz C-Class Coupe прямо под окнами владельца. Вот это - уровень.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: mercedes   авто   автомобили   великобритания   машины   происшествие   фото   
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15  комментариев
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1k
Михаил 2 часа назад
Афигеть! Я думал0 что только в России эта тема крутится. Владелец авто аферист, разобрал свою машину. По КАСКО получит возмещение как за полный тотал, потом соберет авто и готово!
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461
Олег 16 секунд назад
ценник на тачку очень даже некислый и никакой сигналки(даже штатной)? или хозяин ее тупо не включил?
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8k
Васильевна 6 минут назад
А что там с видеонаблюдением, в зоне которого находилась машина? Тоже воры украли?
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322
Max 10 минут назад
Ждёмс на авито :))))
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7k
kaboza 18 минут назад
фары не звезданули...ДВОРНИКИ!!!!
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32k
parallax Полчаса назад
Похоже тачку разбирали на заказ.
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4k
Александр Иванов Полчаса назад
У нас во дворе лет 25 назад одному вреднющему деду на его красном запорожце нарисовали жёлтые кружки. Та ещё божья коровка была! Весь двор угорал над ним!
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54
Dlinnorykiy Полчаса назад
Как то странно разобрана машина.Бампер фары SRS на месте.Блоки управления то же.Мне кажется,это он сам ее разобрал... Страховая тачку зататалит , а он денег получит, и все назад соберет...
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6k
Перст Указующий 38 минут назад
умели бы водить - уехали.
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18k
BillyBonzz 47 минут назад
Надо еще больше ниггеров-беженцев в Британию и англичане засыпая в своих домах начнут просыпаться в своих кроватях на улицах)))
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15k
Ego sum qui sum Час назад
не только разули, но и раздели
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349
Flynx Ego sum qui sum Полчаса назад
хорошо хоть внутри не нагадили
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9k
Alex 2 часа назад
Новый Mercedes-Benz британца "раздели" под его окнами
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347
Алексей 2 часа назад
Это обычная для Европы практика, если машина стоит не в гараже, её разденут приезжие, целые банды этим занимаются.

Кто-то их спугнул вероятно, части двигателя, фары тоже уносят.
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4k
RomaXz 2 часа назад
Не удивлен тому, что это произошло в вест броме. Там гетто ещё то
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