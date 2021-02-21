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Самое абсурдное ДПТ за февраль

Самое абсурдное ДПТ за февраль (3 фото + 2 видео)

Автор:
21 февраля 2021 13:35
Сообщество : Аварии
Метки: авария   видео   железная дорога   происшествия   транспорт   
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От аварий на дороге никто не застрахован, но порой они бывают настолько странными, что остаётся только руками развести.

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Метки: авария   видео   железная дорога   происшествия   транспорт   
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17  комментариев
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10k
koleos72 Час назад
Ну те, кто в электричке, ладно, позвонили на работу, что задерживаются сказали. Но как автоледи то объяснялась?!
-Я упала с моста на электричку!
начальник наверное ох...уел! Если, канешна, она сама не начальник!
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1k
Sergei Ogarkov Полчаса назад
По самым скромным подсчётам данный водитель попал ляма на полтора нанесенного ущерба (не считая своей повозки). Надеюсь, в РЖД не поленятся взыскать с неё ущерб в полном размере.
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2k
RoseM Sergei Ogarkov 4 минуты назад
Откуда такая "кровожадность"?

Может у нее была уважительная причина для ДТП?
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15k
Сталкер Полчаса назад
Баба, похоже, всю свою удачу за раз потратила.
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264
... Полчаса назад
какой мудак доверил этой тупой пиз.де руль?
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3k
Алексей Час назад
Как уже задолбали эти любители вертикальной съёмки!
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3k
Boris Час назад
Даа, новые вольво уже не те... На старом она б еще и скрылась с места проишествия на своей колымаге.
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3k
Urlauber Boris 48 минут назад
Так это же уже мало ,что имеет общего с тем Вольво..... это Китай
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264
... Urlauber Полчаса назад
акции китайские а не машина, разницу чуешь?
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2k
RoseM Boris 2 минуты назад
Вы разве не видите, что машина не новая?
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4k
Дарвин и аморальная премия Час назад
Никто не пострадал только благодаря навыкам вождения дамы за рулем,могло бы быть намного хуже
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12k
KOSTELLO Час назад
Водитель автомобиля и пассажиры электрички в результате этой аварии не пострадали.

Вот это я понимаю безопасный автомобиль
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10k
Андрей Ватрушкин Час назад
Каждая авария абсурдна.
Ссылка youtu.be
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69k
Чёрный человек. Час назад
Главное люди живые!..
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1k
Bobbus 2 часа назад
Удивиться
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