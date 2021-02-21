Самое абсурдное ДПТ за февраль

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От аварий на дороге никто не застрахован, но порой они бывают настолько странными, что остаётся только руками развести.
Случилось это в Московской области в районе Клина 12 февраля. На платформу Фроловское прибыла электричка № 6607 следовавшая из Тверской области.
И именно в этот момент на эстакаде дама за рулём VolvoXC90, не справившись с управлением, врезалась в ограждение. От удара автомобиль перевернулся и рухнул на электричку. Под тяжестью внезапного груза оборвались провода, и машина мягко приземлилась на токоприёмник электрички.
Но на этом злоключения несчастного Volvo не закончились. Не удержавшись на электричке автомобиль, свалился на перрон, проломил ограждение и по лестнице сполз на дорогу.
Водитель автомобиля и пассажиры электрички в результате этой аварии не пострадали. А вот движение на данном участке дороги на два часа было приостановлено.
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-Я упала с моста на электричку! начальник наверное ох...уел! Если, канешна, она сама не начальник!
Может у нее была уважительная причина для ДТП?
Вот это я понимаю безопасный автомобиль