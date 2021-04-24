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В Волгоградской области началась реализация проекта «Сталинград-2021». В город приехали ветераны из Франции и Америки. Вместе с ветеранами в Волгоград приехал и потомок генерала Де Голля .
В рамках этого проекта ветераны посетили мемориальное кладбище советских солдат. Старейшина индейского племени пенобскот, ветеран Второй Мировой Чарлз Норман Шей провел индейский обряд памяти павшим воинам.
Он и его друзья-ветераны Роже Доре из Франции и участником Сталинградской битвы Евгением Петровичом Куропатковым возложили цветы к подножию скульптуры «Скорбящая» на Россошинском кладбище.
96-летний ветеран отметил, что «Очень важно помнить события Второй мировой войны, никто не мог победить германскую армию, а русские это сделали! Погибли миллионы, но нацистская военная машина была остановлена».
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