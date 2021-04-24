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Ветеран из США провёл индейский ритуал на воинском кладбище под Волгоградом

Ветеран из США провёл индейский ритуал на воинском кладбище под Волгоградом (3 фото + 2 видео)

Автор:
24 апреля 2021 11:09
Сообщество : Жить в России
Метки: Сталинград-2021   Чарльз Норман Шей   воронеж   вторая мирова война   мемориал   солдаты   
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В Волгоградской области началась реализация проекта «Сталинград-2021». В город приехали ветераны из Франции и Америки. Вместе с ветеранами в Волгоград приехал и  потомок генерала Де Голля .

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Метки: Сталинград-2021   Чарльз Норман Шей   воронеж   вторая мирова война   мемориал   солдаты   
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7  комментариев
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13k
Booka1a Час назад
ох, ща встанут православные и начнут вопить, как их это оскорбило
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2k
Ivan 58 минут назад
Главное, что это от души, а не коммерции для, как православные службы.
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5k
Дельфин Красивый 2 часа назад
еврейского бога мало, давай индейских подтянем. из трагедии сделаем шоу
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Максим Дельфин Красивый 15 минут назад
ЧТо за бред.. Он индеец и отдал почести по своим верованиям. тут главное уважение и его отношение.
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2k
OLDer Максим 8 минут назад
Полностью согласен. Это же не какой то "ряженный". И какая разница "за упокой", "намаз" или "индейский обряд" это же уважение погибшим воинам, нашим воинам. Да даже если просто прийти и положить руку на сердце, это тоже зачтется.
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