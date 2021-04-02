Всего в составе из восьми вагонов находилось около 350 человек. Поезд врезался в бортовой грузовик, который, по мнению властей, съехал на рельсы с ближайшей строительной площадки из-за того, что был «неправильно припаркован».

На фотографиях с места происшествия видно, что покореженные вагоны блокируют доступ в состав. На месте работают спасатели.