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На Тайване поезд врезался в грузовик и сошел с рельсов, не менее 41 человека погибли

На Тайване поезд врезался в грузовик и сошел с рельсов, не менее 41 человека погибли (19 фото + 1 видео)

Автор:
02 апреля 2021 12:05
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Тайвань   авария   новости   поезд   происшествия   
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Состав врезался в грузовик в туннеле недалеко от города Хуалянь, несколько вагонов сошли с рельсов. В результате аварии погибло не менее 41 человека, около 70 остаются заблокированными в искореженных вагонах, еще 40 доставили в больницу.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Тайвань   авария   новости   поезд   происшествия   
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