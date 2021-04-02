Состав врезался в грузовик в туннеле недалеко от города Хуалянь, несколько вагонов сошли с рельсов. В результате аварии погибло не менее 41 человека, около 70 остаются заблокированными в искореженных вагонах, еще 40 доставили в больницу.
Всего в составе из восьми вагонов находилось около 350 человек. Поезд врезался в бортовой грузовик, который, по мнению властей, съехал на рельсы с ближайшей строительной площадки из-за того, что был «неправильно припаркован».
На фотографиях с места происшествия видно, что покореженные вагоны блокируют доступ в состав. На месте работают спасатели.
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Пожарные сообщили, что эвакуировали от 80 до 100 человек из первых четырех вагонов поезда, но вагоны с 5 по 8 «деформировались», и к ним трудно подобраться.
Центральное информационное агентство Тайваня сообщило, что грузовик, который был «неправильно припаркован», вероятно, съехал на пути со строительной площадки неподалеку. На снимках с места происшествия виднеются обломки грузовика с желтым бортом.
Пассажиры, которые находились в дальних вагонах, смогли покинуть место происшествия относительно невредимыми. Многие вышли из туннеля по крыше поезда.
Поезд из восьми вагонов ехал из Тайбэя в Тайдун. Авария произошла в начале ежегодного фестиваля Цинмин — длинных праздничных выходных, когда дороги и поезда на Тайване обычно переполнены. Во время этого фестиваля люди возвращаются в родные деревни, чтобы привести в порядок могилы родственников и оставить подношения.
До этого последняя крупная авария с участием поезда на Тайване произошла в 2018 году. Тогда 18 человек погибли на южном конце того же пути.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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