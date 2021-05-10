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Казнь на камеру по-немецки: непокорённые герои Отечественной

Казнь на камеру по-немецки: непокорённые герои Отечественной (21 фото)

Автор:
10 мая 2021 04:34
Метки: ВОВ   страницы истории   чтобы помнили   
1346
21
На всём фронте было единственное место, где немцы так и не смогли перейти государственную границу Советского Союза. Ее удержал 135 стрелковый полк. Потрясенные немцы снимали расстрел наших парней на камеру, пытаясь разгадать тайну их непобедимости.
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Метки: ВОВ   страницы истории   чтобы помнили   
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4k
Бу 3 часа назад
Вечная память
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4k
Мистер Фикс 2 часа назад
Какой-то говнюк минус поставил. Явно внук какой-то шлюхи из немецкого кабака
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5k
insaider 3 часа назад
«2-я рота горных стрелков потеряла в этой короткой схватке 16 человек убитыми и 11 раненными. Это было больше, чем её потери за всю Польскую кампанию…»

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182
Сергей Сергей Andrey Abramov Полчаса назад
Не знаю как бы я повёл себя в подобной ситуации. Но вы двое даже здесь воюете друг с другом.
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