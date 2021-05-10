Казнь на камеру по-немецки: непокорённые герои Отечественной

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На всём фронте было единственное место, где немцы так и не смогли перейти государственную границу Советского Союза. Ее удержал 135 стрелковый полк. Потрясенные немцы снимали расстрел наших парней на камеру, пытаясь разгадать тайну их непобедимости.
Накануне Дня Великой Победы необходимо вспомнить, что было на всём фронте боевых действий единственное место, где враг с первого дня войны так и не смог перейти государственную границу Советского Союза. Немцы были всерьез шокированы несгибаемостью наших воинов 135-го стрелкового полка (14-й стрелковой дивизии), оборонявшего на перешейке на хребте Муста-Тунтури проход на полуострова Средний и Рыбачий.
Еще в самые первые часы Великой Отечественной войны фашисты уже, похоже, всерьез осознали, что столкнулись там с особыми несгибаемыми людьми. Фрицы взяли тогда в плен двух советских военнослужащих, устроили прямо на месте самосуд и 30 июня 1941 года расстреляли их, снимая всю казнь на камеру, а фото наших несломленных парней отправили в немецкий штаб.
В наши дни именно эти фотоснимки позволили понять, что же за расправа была там, на советской заполярной границе, и кто именно тогда был казнен гитлеровцами и почему. Спустя почти 8 десятков лет с того рокового июня 1941 у того самого камня в Чёрной тундре (на хребте Муста-Тунтури), что зафиксирована на том роковом гитлеровском фото, останки этих двух героев были не только обнаружены, но и отчасти идентифицированы. Об этом уже писали, но история эта настолько необычная, что рискнем ее пересказать ещё раз.
Еще в самые первые часы Великой Отечественной войны фашисты уже, похоже, всерьез осознали, что столкнулись там с особыми несгибаемыми людьми. Фрицы взяли тогда в плен двух советских военнослужащих, устроили прямо на месте самосуд и 30 июня 1941 года расстреляли их, снимая всю казнь на камеру, а фото наших несломленных парней отправили в немецкий штаб.
В наши дни именно эти фотоснимки позволили понять, что же за расправа была там, на советской заполярной границе, и кто именно тогда был казнен гитлеровцами и почему. Спустя почти 8 десятков лет с того рокового июня 1941 у того самого камня в Чёрной тундре (на хребте Муста-Тунтури), что зафиксирована на том роковом гитлеровском фото, останки этих двух героев были не только обнаружены, но и отчасти идентифицированы. Об этом уже писали, но история эта настолько необычная, что рискнем ее пересказать ещё раз.
Тайна гибели героев
Не так давно на Кольском полуострове в российском Заполярье отечественные следопыты отыскали могилу двух советских военнослужащих. Помогли им в этом черно-белые фото времен Великой Отечественной войны.
На снимках была запечатлена казнь двух бойцов Красной армии 30 июня 1941 года.
Фоторепортаж с того расстрела хранился в Норвегии. В 90-е именно оттуда передали в Мурманск часть архива о войне на тех самых заполярных землях, что лежат между Норвегией и Россией. Норвежцы утверждали, что хроникальные отпечатки о той самой казни им достались от одного из подлинных участников расправы – немецкого горного стрелка.
Наши мурманские краеведы захотели восстановить подробности случившегося и разобраться в причинах расстрела запечатленных на тех «норвежских» фотографиях советских граждан.
Один из немцев-участников того самого штурма советской границы 28–30 июня 1941 года в том самом месте, где был осуществлён самосуд, оставил мемуары.
Сегодня книга немца Ганса Рюфа «Горные стрелки перед Мурманском» размещена в интернете на двух языках.
В ней говорится, что гитлеровцы атаковали советскую границу на этом отрезке в самом конце июня 1941 года. Как раз в той самой точке будущей скорбной фотоказни (высота 122) за день до этого советские военнослужащие разгромили разведывательную группу недругов. А фашисты наблюдали всю эту бойню в окуляры биноклей. Из немецких разведчиков уцелел тогда лишь один. Да и то потому лишь, что со страху он, что называется, сиганул прямо с обрыва в озеро.
А ночью обозлённые немцы начали штурмовать высоту 122. Гитлеровские горные стрелки столкнулись тогда с небывалым сопротивлением советских бойцов. Результат той фашистской атаки шокировал фрицев: немецкие потери в одном том бою с красноармейцами превысили все те, что они понесли в ходе целой Польской кампании. Речь шла о роте обер-лейтенанта Роде.
Немцы записали тогда:
«Оберлейтенант Роде, командир 2-й роты 136-го горнострелкового полка… в ночь с 29 июня 1941 года выслал сборную разведгруппу под командованием Остерманна… с задачей подняться на высоту 122 и разведать обстановку. Как только разведгруппа скрылась за гребнем высоты, то раздались взрывы гранат и интенсивная стрельба из автоматов, но очень быстро всё стихло. Егеря 2-й роты поняли, что группа Остерманна, скорее всего, была уничтожена или пленена русскими. И поэтому те стали рваться на штурм высоты.
В 5 часов утра (30 июня 1941 года) оберлейтенант Роде отдал приказ о штурме высоты под прикрытием утреннего тумана. Ворвавшись на вершину, солдаты вступили в исключительно жестокую схватку, перешедшую в рукопашный бой…
В 6 часов 15 минут высота 122 была взята. Её обороняли военнослужащие 135-го стрелкового полка 14-й стрелковой дивизии РККА».
«2-я рота горных стрелков потеряла в этой короткой схватке 16 человек убитыми и 11 раненными. Это было больше, чем её потери за всю Польскую кампанию…»
В живых осталось тогда два красноармейца. Разозлившиеся немцы устроили самосуд и расстреляли их. Но перед этим включили камеры, и саму казнь записали на пленку. Командир фашистов приказал протоколировать процесс на фото. Так что один из немецких стрелков записывал, а другой – всё это снимал. Советских воинов убили под запись из-за того, что они тогда потрясли недругов своей яростью, храбростью и мужеством. Кстати, именно тут на направлении к Мурманску оказалось как раз то самое на всей западной границе Советского Союза единственное место, которое фашистам так и не удалось никогда пересечь. И удерживал этот плацдарм легендарный 135 стрелковый полк…
Беспристрастная фотопленка и мемуары фрицев свидетельствуют, что наши бойцы знали, что их казнят. Но не сдались и не покорились. На врага они всего за какую-то секунду до выстрела глядят презрительно, да и держатся мужественно.
А немец, служивший в том горнострелковом корпусе, написал про тот день, что «русские прекрасно понимали, за что их расстреляют...
После всего этого наш командир (фашистов) отправил все записи и фотоплёнку в штаб».
На снимках была запечатлена казнь двух бойцов Красной армии 30 июня 1941 года.
Фоторепортаж с того расстрела хранился в Норвегии. В 90-е именно оттуда передали в Мурманск часть архива о войне на тех самых заполярных землях, что лежат между Норвегией и Россией. Норвежцы утверждали, что хроникальные отпечатки о той самой казни им достались от одного из подлинных участников расправы – немецкого горного стрелка.
Наши мурманские краеведы захотели восстановить подробности случившегося и разобраться в причинах расстрела запечатленных на тех «норвежских» фотографиях советских граждан.
Один из немцев-участников того самого штурма советской границы 28–30 июня 1941 года в том самом месте, где был осуществлён самосуд, оставил мемуары.
Сегодня книга немца Ганса Рюфа «Горные стрелки перед Мурманском» размещена в интернете на двух языках.
В ней говорится, что гитлеровцы атаковали советскую границу на этом отрезке в самом конце июня 1941 года. Как раз в той самой точке будущей скорбной фотоказни (высота 122) за день до этого советские военнослужащие разгромили разведывательную группу недругов. А фашисты наблюдали всю эту бойню в окуляры биноклей. Из немецких разведчиков уцелел тогда лишь один. Да и то потому лишь, что со страху он, что называется, сиганул прямо с обрыва в озеро.
А ночью обозлённые немцы начали штурмовать высоту 122. Гитлеровские горные стрелки столкнулись тогда с небывалым сопротивлением советских бойцов. Результат той фашистской атаки шокировал фрицев: немецкие потери в одном том бою с красноармейцами превысили все те, что они понесли в ходе целой Польской кампании. Речь шла о роте обер-лейтенанта Роде.
Немцы записали тогда:
«Оберлейтенант Роде, командир 2-й роты 136-го горнострелкового полка… в ночь с 29 июня 1941 года выслал сборную разведгруппу под командованием Остерманна… с задачей подняться на высоту 122 и разведать обстановку. Как только разведгруппа скрылась за гребнем высоты, то раздались взрывы гранат и интенсивная стрельба из автоматов, но очень быстро всё стихло. Егеря 2-й роты поняли, что группа Остерманна, скорее всего, была уничтожена или пленена русскими. И поэтому те стали рваться на штурм высоты.
В 5 часов утра (30 июня 1941 года) оберлейтенант Роде отдал приказ о штурме высоты под прикрытием утреннего тумана. Ворвавшись на вершину, солдаты вступили в исключительно жестокую схватку, перешедшую в рукопашный бой…
В 6 часов 15 минут высота 122 была взята. Её обороняли военнослужащие 135-го стрелкового полка 14-й стрелковой дивизии РККА».
«2-я рота горных стрелков потеряла в этой короткой схватке 16 человек убитыми и 11 раненными. Это было больше, чем её потери за всю Польскую кампанию…»
В живых осталось тогда два красноармейца. Разозлившиеся немцы устроили самосуд и расстреляли их. Но перед этим включили камеры, и саму казнь записали на пленку. Командир фашистов приказал протоколировать процесс на фото. Так что один из немецких стрелков записывал, а другой – всё это снимал. Советских воинов убили под запись из-за того, что они тогда потрясли недругов своей яростью, храбростью и мужеством. Кстати, именно тут на направлении к Мурманску оказалось как раз то самое на всей западной границе Советского Союза единственное место, которое фашистам так и не удалось никогда пересечь. И удерживал этот плацдарм легендарный 135 стрелковый полк…
Беспристрастная фотопленка и мемуары фрицев свидетельствуют, что наши бойцы знали, что их казнят. Но не сдались и не покорились. На врага они всего за какую-то секунду до выстрела глядят презрительно, да и держатся мужественно.
А немец, служивший в том горнострелковом корпусе, написал про тот день, что «русские прекрасно понимали, за что их расстреляют...
После всего этого наш командир (фашистов) отправил все записи и фотоплёнку в штаб».
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Находка
По счастливой случайности, могилу расстрелянных советских бойцов спустя почти восемь десятилетий нашли поисковики. Однажды летним днем следопыты из клуба «Заполярный рубеж» проводили на той самой высоте 122 реконструкцию боя. Одни из них были в роли немцев, другие – сражались в форме бойцов Красной армии. Разумеется, готовились, изучали архивы, фото и мемуары. Как вдруг в ходе военной игры мурманские следопыты поняли, что находятся именно у того самого камня, где и были расстреляны два героя тех первых дней Великой Отечественной. И вправду под травой покоились останки казнённых.
В книге воспоминаний командира отряда разведчиков 135-го стрелкового полка Василия Петровича Барболина «Незабываемый Рыбачий» читаем:
«В районе 6-й пограничной заставы начался бой. Мелкие группы противника силою от отделения до взвода, просачиваясь на стыках подразделений, пытались продвинуться вперед в направлении Кутовой по всему фронту от Большой Муста-Тунтури до высоты 122,0. Но всюду их встречал огонь пулеметчиков и разведчиков.
Завязывались короткие бои, и, потеряв несколько человек убитыми, горные егеря вынуждены были отходить. В ночь на 30 июня на дороге Титовка—Кутовая небольшими группами и в одиночку начали появляться солдаты 95-го полка и пограничники, отходящие с Титовского направления (95 сп входил в состав 14 сд). Среди них было много раненых»…
В книге воспоминаний командира отряда разведчиков 135-го стрелкового полка Василия Петровича Барболина «Незабываемый Рыбачий» читаем:
«В районе 6-й пограничной заставы начался бой. Мелкие группы противника силою от отделения до взвода, просачиваясь на стыках подразделений, пытались продвинуться вперед в направлении Кутовой по всему фронту от Большой Муста-Тунтури до высоты 122,0. Но всюду их встречал огонь пулеметчиков и разведчиков.
Завязывались короткие бои, и, потеряв несколько человек убитыми, горные егеря вынуждены были отходить. В ночь на 30 июня на дороге Титовка—Кутовая небольшими группами и в одиночку начали появляться солдаты 95-го полка и пограничники, отходящие с Титовского направления (95 сп входил в состав 14 сд). Среди них было много раненых»…
Под дерном на глубине примерно по локоть те следопыты обнаружили кости. Оказалось, что немцы всё точно запротоколировали: перед расстрелом эти непокорные красноармейцы по приказу фашистов сами вырыли себе могильную яму. И всё это – под объективами немецких фотокамер. Кто же знал, что именно те самые злополучные фото фашистов помогут это место казни спустя много десятилетий отыскать?
Здесь русский дух, здесь Русью пахнет
Вот только кто они, те наши советские герои-мученики? Так и была бы безымянной эта могила неизвестных советских солдат, если бы не открытие, сделанное больше чем через семь десятилетий. А всё потому, что с немецкой педантичностью фрицы протоколировали всю процедуру их казни. И фотопленка безжалостно и правдиво фиксировала обстановку гибели наших воинов. Выходило, что ни пропаганды, ни пафоса – одна страшная быль?
Они были молодыми, и вся жизнь была у них впереди. Шел девятый день той страшной войны – на дворе было 30 июня 1941 года. Но они не упали на колени перед врагом, не умоляли недругов, вероломно напавших на нашу Родину, о помиловании. Нет. Не унижались и не дрогнули. А приняли казнь с честью. И именно вот этого как раз и не могли понять тогда фрицы. Именно поэтому они и снимали всё тогда на фотопленку, чтобы докопаться до истины: что за люди сражались с ними сейчас? Ведь ничего подобного они не встречали, прошагав маршем всю Европу? Оттого и отсылали фото этих непонятных, стойких и несгибаемых, загадочных и храбрых советских солдат в свои германские штабы…
Они были молодыми, и вся жизнь была у них впереди. Шел девятый день той страшной войны – на дворе было 30 июня 1941 года. Но они не упали на колени перед врагом, не умоляли недругов, вероломно напавших на нашу Родину, о помиловании. Нет. Не унижались и не дрогнули. А приняли казнь с честью. И именно вот этого как раз и не могли понять тогда фрицы. Именно поэтому они и снимали всё тогда на фотопленку, чтобы докопаться до истины: что за люди сражались с ними сейчас? Ведь ничего подобного они не встречали, прошагав маршем всю Европу? Оттого и отсылали фото этих непонятных, стойких и несгибаемых, загадочных и храбрых советских солдат в свои германские штабы…
Как так вышло, что даже расстрелянные фашистами эти два советских воина тогда оказались сильнее врага? Храбрее недругов? Как, умирая, они победили гитлеровцев? Что это был за таинственный и непонятный «русский дух»? Всего это немцы не могли понять ни тогда, ни сейчас...
Место их казни искали и прежде на той роковой высоте 122. Но пазлы сложились лишь во время игровой реконструкции сражения. И пусть кому-то порой такие военные игры и кажутся лишь забавой, но они действительно очень помогают восстановить реалии давно минувших боев.
Участникам-следопытам пришлось тогда детально изучить и фото, и ландшафт. И восстановить, по снимкам в том числе, и точное место того расстрела. А помогли немые свидетели тех событий – огромные валуны и неизменные изгибы скал. Подсказка от немцев с той фотокарточки, сделанной в тот день 30 июня 1941-го…
У валуна, рядом с которым были запечатлены два красноармейца накануне казни, под травой поисковики обнаружили не только кости тех двух бойцов. Оказалось, что за эти годы сохранились еще и ремни, а также некоторые детали одежды.
Даже профсоюзный билет работника горной промышленности не истлел полностью. На фото один из казненных был в шинели. Так вот, в кармане той самой шинели спустя столько лет нашлись не только довоенные монеты.
А еще и так называемый «смертный медальон». Это маленький пенал черного цвета, куда обычно красноармейцы прятали записочку.
От сырости чернила на бумажной записке, конечно, расплылись.
Но опытные следопыты все же сумели ее прочесть. Там было имя героя. Им оказался Сергей Макарович Корольков. И год рождения его там был указан – 1912. Родился он в деревушке под названием Хмелище, что была тогда в Великолукской области в Сереженском районе. Женат он был на Екатерине Лукиничне Корольковой.
Но опытные следопыты все же сумели ее прочесть. Там было имя героя. Им оказался Сергей Макарович Корольков. И год рождения его там был указан – 1912. Родился он в деревушке под названием Хмелище, что была тогда в Великолукской области в Сереженском районе. Женат он был на Екатерине Лукиничне Корольковой.
А дальше – искали в архивах. Выяснилось, что Сергей Корольков на фронт ушел 22 июня 1941 года, то есть в самый первый день войны, добровольцем из города Кировска. Там он работал на предприятии «Апатит». Значит, мог по брони не призываться, но не стал юлить, и ушел на фронт. А потому и уволен был с 23 июня 1941 года.
Биография у Сергея была самая типичная. Из крестьян. Образование – три класса. Рабочая профессия – бурильщик на руднике с 1931 года. Состоял в профсоюзе. Отметок о взысканиях не значилось. В 1940 году стал отцом, у Сергея родилась дочь.
Дочь рядового Королькова поисковики разыскали. С шестью внуками она проживает в Тверской области. Отца своего Сергея она не помнит, ведь ей был всего годик, когда папа ушел на войну, и там на девятый день был расстрелян гитлеровцами. В семейном фотоальбоме карточка отца не сохранилась.
Зато в фотоальбомах у фашистов сохранилось фото Сергея Королькова и его товарища. Сергей Корольков был казнен фашистами под дулами фотокамер 30 июня 1941 года на высоте 122 в заполярной тундре, что под Мурманском. Но родные считали его пропавшим без вести все эти семьдесят с лишним лет.
А вот личность его напарника до сих пор пока не установлена. По фото видно только, что это был младший командир, судя по знакам на гимнастёрке. Поисковики до сих пор не теряют надежды установить имя и этого славного героя. Воин этот входил в состав или 135-го сп 14-й сд 14-й армии Северного фронта или 23-го УР Северного флота.
Журнал боевых действий
На сайте «Память народа» сегодня размещен рассекреченный 8 мая 2007 года журнал боевых действий 14 армии (Журнал боевых действий войск 14 А. Описывает период с 22.06.1941 по 31.08.1941 г. Архив: ЦАМО, Фонд: 363, Опись: 6208, Дело: 46). На страницах 20–24 этого документа есть короткие записки про ситуацию на Мурманском направлении 29 и 30 июня.
Вот что там скупо зафиксировано от руки про обстановку последних суток жизни наших героев и их товарищей:
«29 июня 1941 года. Мурманское направление. В ночь с 28 на 29 июня противник в районе озера Лайя начал подготовку переправы. Артиллерией 14 сд группа врага была рассеяна и принуждена отказаться от своего намерения.
В 3:00 до двух рот немцев начали наступление из района высоты 224,0 (0642), но огнём П.О. были отброшены в исходное положение. Одновременно на левом фланге 2/95 сп высота 179,0 повёл наступление. К середине дня противник ввел в бой до четырех батальонов пехоты. Одновременно сильным артиллерийским огнем и непрерывными атаками бомбардировщиков оказывал воздействие на обороняющиеся подразделения 95 сп.
Перед фронтом полка, расположенным по фронту до 30 км, действовали до полутора пехотных дивизий немцев и финнов при поддержке до трех дивизионов артиллерии и до 30–35 самолетов.
В полдень подразделения 95 сп под натиском значительно превосходящих сил противника вынуждены были начать отход на новый рубеж. На высоте 189,3 4-я стрелковая рота продолжала вести бой в окружении.
К исходу дня противник, развивая наступление, вышел на фронт безымянной высоты (2658), западнее ската высоты 388,9; отметки 180,1; 158,1; мост через реку Титовка. На этом рубеже дальнейшее движение прекратил.
112 сп к исходу дня занял оборону на рубеже водопад (1054); и безымянная высота (0852).
52 сд: 58 сп сосредоточился на 61 км».
И там же про обстановку на 30 июня 1941 года (день казни красноармейцев 135 сп на высоте 122):
«30 июня 1941 года. Мурманское направление.
Противник, подтянув свежие силы и производя перегруппировку, силою до полка, повёл наступление на хребте Муста-Тунтури и потеснил подразделения 23 УР.
В 14:30 он достиг рубежа: юго-восточных высот хребта Муста-Тунтури восточнее озер (неразборчиво название), отметка 194,1.
Комендант 23 УР одним батальоном 135 сп и 15 пульбатом занял огневые позиции перешейка Кутовая-Казарма и дальнейшее продвижение противника приостановил.
Командир 14 сд в районе отм. 88,5 (1050) сосредоточил 112 сп, только прибывший с марша, приступил к подготовке контрудара в направлении высоты 204,2.
95 сп продолжал отходить в направлении реки Западная Лица. 4-я стрелковая рота продолжала вести ожесточенный бой на высоте 189,3 (1046) в полном окружении противника.
112 сп, заняв оборону на восточном берегу реки Титовка, прикрыл отход 95 сп и под натиском противника был вынужден отходить (зачеркнуто «вслед за») вместе с 95 сп.
52 сд сосредоточилась на высоком берегу реки Западная Лица на участке водопад (9666), оз. Куырк Явр, высота 321,9.
Противник в течение всего дня проводил непрерывные бомбардировки отходящих войск и подходящих резервов».
Вот что там скупо зафиксировано от руки про обстановку последних суток жизни наших героев и их товарищей:
«29 июня 1941 года. Мурманское направление. В ночь с 28 на 29 июня противник в районе озера Лайя начал подготовку переправы. Артиллерией 14 сд группа врага была рассеяна и принуждена отказаться от своего намерения.
В 3:00 до двух рот немцев начали наступление из района высоты 224,0 (0642), но огнём П.О. были отброшены в исходное положение. Одновременно на левом фланге 2/95 сп высота 179,0 повёл наступление. К середине дня противник ввел в бой до четырех батальонов пехоты. Одновременно сильным артиллерийским огнем и непрерывными атаками бомбардировщиков оказывал воздействие на обороняющиеся подразделения 95 сп.
Перед фронтом полка, расположенным по фронту до 30 км, действовали до полутора пехотных дивизий немцев и финнов при поддержке до трех дивизионов артиллерии и до 30–35 самолетов.
В полдень подразделения 95 сп под натиском значительно превосходящих сил противника вынуждены были начать отход на новый рубеж. На высоте 189,3 4-я стрелковая рота продолжала вести бой в окружении.
К исходу дня противник, развивая наступление, вышел на фронт безымянной высоты (2658), западнее ската высоты 388,9; отметки 180,1; 158,1; мост через реку Титовка. На этом рубеже дальнейшее движение прекратил.
112 сп к исходу дня занял оборону на рубеже водопад (1054); и безымянная высота (0852).
52 сд: 58 сп сосредоточился на 61 км».
И там же про обстановку на 30 июня 1941 года (день казни красноармейцев 135 сп на высоте 122):
«30 июня 1941 года. Мурманское направление.
Противник, подтянув свежие силы и производя перегруппировку, силою до полка, повёл наступление на хребте Муста-Тунтури и потеснил подразделения 23 УР.
В 14:30 он достиг рубежа: юго-восточных высот хребта Муста-Тунтури восточнее озер (неразборчиво название), отметка 194,1.
Комендант 23 УР одним батальоном 135 сп и 15 пульбатом занял огневые позиции перешейка Кутовая-Казарма и дальнейшее продвижение противника приостановил.
Командир 14 сд в районе отм. 88,5 (1050) сосредоточил 112 сп, только прибывший с марша, приступил к подготовке контрудара в направлении высоты 204,2.
95 сп продолжал отходить в направлении реки Западная Лица. 4-я стрелковая рота продолжала вести ожесточенный бой на высоте 189,3 (1046) в полном окружении противника.
112 сп, заняв оборону на восточном берегу реки Титовка, прикрыл отход 95 сп и под натиском противника был вынужден отходить (зачеркнуто «вслед за») вместе с 95 сп.
52 сд сосредоточилась на высоком берегу реки Западная Лица на участке водопад (9666), оз. Куырк Явр, высота 321,9.
Противник в течение всего дня проводил непрерывные бомбардировки отходящих войск и подходящих резервов».
Неприступный советский кордон
На сопках тундры Заполярья в тех местах и сегодня всё еще хорошо виднеется линия фронта. Поисковики утверждают, что до сих пор она пестрит огневыми точками и усеяна гильзами. Да ещё и костями наших солдат.
Прах Сергея Королькова по просьбе семьи похоронили на его родине, ныне – в Тверской области.
А на полуострове Рыбачьем героям, отстоявшим советскую границу и не пропустивших фашистов ни на йоту, сегодня создали народный мемориал «135 полк».
Прах Сергея Королькова по просьбе семьи похоронили на его родине, ныне – в Тверской области.
А на полуострове Рыбачьем героям, отстоявшим советскую границу и не пропустивших фашистов ни на йоту, сегодня создали народный мемориал «135 полк».
Примечание. «Мемориал 135 полк». Мемориал 135-го стрелкового полка 14-й стрелковой дивизии, действующего с начала войны в отрыве от основных сил дивизии, обороняя на перешейке на хребте Муста-Тунтури проход на полуостров Средний и Рыбачий, единственное место на всём фронте боевых действий, где враг так и не смог перейти государственную границу Советского Союза. Действовал в составе Северного оборонительного района.
P. S.
Из мурманского архива:
В Заполярье германские регулярные части перешли государственную границу СССР в ночь с 28 на 29 июня 1941 года – в районе населенного пункта Титовка (Мурманское направление).
Вела наступление армия «Норвегия» под командованием генерала Н. Фалькенхорста. Гитлеровской армии противостояли части 14–ой армии Северного фронта (после 23 августа 1941 года – Карельский фронт) под командованием генерал-лейтенанта В. А. Фролова и Северный военно-морской флот под командованием адмирала А. Г. Головко.
В ходе оборонительных боев в июне-сентябре 1941 года противник был остановлен на Мурманском направлении – на рубеже реки Западная Лица.
До осени 1944 года на этом направлении велась позиционная война.
P. S.
Из мурманского архива:
В Заполярье германские регулярные части перешли государственную границу СССР в ночь с 28 на 29 июня 1941 года – в районе населенного пункта Титовка (Мурманское направление).
Вела наступление армия «Норвегия» под командованием генерала Н. Фалькенхорста. Гитлеровской армии противостояли части 14–ой армии Северного фронта (после 23 августа 1941 года – Карельский фронт) под командованием генерал-лейтенанта В. А. Фролова и Северный военно-морской флот под командованием адмирала А. Г. Головко.
В ходе оборонительных боев в июне-сентябре 1941 года противник был остановлен на Мурманском направлении – на рубеже реки Западная Лица.
До осени 1944 года на этом направлении велась позиционная война.
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Метки: ВОВ страницы истории чтобы помнили
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