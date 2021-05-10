Казнь на камеру по-немецки: непокорённые герои Отечественной

Не так давно на Кольском полуострове в российском Заполярье отечественные следопыты отыскали могилу двух советских военнослужащих. Помогли им в этом черно-белые фото времен Великой Отечественной войны.

На снимках была запечатлена казнь двух бойцов Красной армии 30 июня 1941 года.

Фоторепортаж с того расстрела хранился в Норвегии. В 90-е именно оттуда передали в Мурманск часть архива о войне на тех самых заполярных землях, что лежат между Норвегией и Россией. Норвежцы утверждали, что хроникальные отпечатки о той самой казни им достались от одного из подлинных участников расправы – немецкого горного стрелка.

Наши мурманские краеведы захотели восстановить подробности случившегося и разобраться в причинах расстрела запечатленных на тех «норвежских» фотографиях советских граждан.

Один из немцев-участников того самого штурма советской границы 28–30 июня 1941 года в том самом месте, где был осуществлён самосуд, оставил мемуары.

Сегодня книга немца Ганса Рюфа «Горные стрелки перед Мурманском» размещена в интернете на двух языках.

В ней говорится, что гитлеровцы атаковали советскую границу на этом отрезке в самом конце июня 1941 года. Как раз в той самой точке будущей скорбной фотоказни (высота 122) за день до этого советские военнослужащие разгромили разведывательную группу недругов. А фашисты наблюдали всю эту бойню в окуляры биноклей. Из немецких разведчиков уцелел тогда лишь один. Да и то потому лишь, что со страху он, что называется, сиганул прямо с обрыва в озеро.

А ночью обозлённые немцы начали штурмовать высоту 122. Гитлеровские горные стрелки столкнулись тогда с небывалым сопротивлением советских бойцов. Результат той фашистской атаки шокировал фрицев: немецкие потери в одном том бою с красноармейцами превысили все те, что они понесли в ходе целой Польской кампании. Речь шла о роте обер-лейтенанта Роде.

Немцы записали тогда:

«Оберлейтенант Роде, командир 2-й роты 136-го горнострелкового полка… в ночь с 29 июня 1941 года выслал сборную разведгруппу под командованием Остерманна… с задачей подняться на высоту 122 и разведать обстановку. Как только разведгруппа скрылась за гребнем высоты, то раздались взрывы гранат и интенсивная стрельба из автоматов, но очень быстро всё стихло. Егеря 2-й роты поняли, что группа Остерманна, скорее всего, была уничтожена или пленена русскими. И поэтому те стали рваться на штурм высоты.

В 5 часов утра (30 июня 1941 года) оберлейтенант Роде отдал приказ о штурме высоты под прикрытием утреннего тумана. Ворвавшись на вершину, солдаты вступили в исключительно жестокую схватку, перешедшую в рукопашный бой…

В 6 часов 15 минут высота 122 была взята. Её обороняли военнослужащие 135-го стрелкового полка 14-й стрелковой дивизии РККА».

«2-я рота горных стрелков потеряла в этой короткой схватке 16 человек убитыми и 11 раненными. Это было больше, чем её потери за всю Польскую кампанию…»

В живых осталось тогда два красноармейца. Разозлившиеся немцы устроили самосуд и расстреляли их. Но перед этим включили камеры, и саму казнь записали на пленку. Командир фашистов приказал протоколировать процесс на фото. Так что один из немецких стрелков записывал, а другой – всё это снимал. Советских воинов убили под запись из-за того, что они тогда потрясли недругов своей яростью, храбростью и мужеством. Кстати, именно тут на направлении к Мурманску оказалось как раз то самое на всей западной границе Советского Союза единственное место, которое фашистам так и не удалось никогда пересечь. И удерживал этот плацдарм легендарный 135 стрелковый полк…

Беспристрастная фотопленка и мемуары фрицев свидетельствуют, что наши бойцы знали, что их казнят. Но не сдались и не покорились. На врага они всего за какую-то секунду до выстрела глядят презрительно, да и держатся мужественно.

А немец, служивший в том горнострелковом корпусе, написал про тот день, что «русские прекрасно понимали, за что их расстреляют...

После всего этого наш командир (фашистов) отправил все записи и фотоплёнку в штаб».