В Витебской области Белоруссии в честь приближающегося 9 мая власти Докшицкого района провели "театрализованную реконструкцию" сожжения деревни.



Постановка проходила в мемориальном комплексе "Шуневка", которая находится на месте одноименной деревни, где 22 мая 1943 года солдаты вермахта сожгли местных жителей. Кадры с места "казни" в "Фейсбуке" опубликовал житель Белоруси Александр Цвирко, однако после большого количества возмущенных комментариев он ограничил доступ к записи.



Некоторые пользователи все же успели скачать этот ролик. В котором видно, как актеры в форме нацистских офицеров и один полицай под звуковое сопровождение из выстрелов и криков на английском языке сгоняют женщин к месту казни. Затем вокруг женщин начинают бегать девушки с красными платками, символизирующими огонь.



