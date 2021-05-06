Многим это мероприятие показалось, мягко говоря, странным.
В Витебской области Белоруссии в честь приближающегося 9 мая власти Докшицкого района провели "театрализованную реконструкцию" сожжения деревни.
Постановка проходила в мемориальном комплексе "Шуневка", которая находится на месте одноименной деревни, где 22 мая 1943 года солдаты вермахта сожгли местных жителей. Кадры с места "казни" в "Фейсбуке" опубликовал житель Белоруси Александр Цвирко, однако после большого количества возмущенных комментариев он ограничил доступ к записи.
Некоторые пользователи все же успели скачать этот ролик. В котором видно, как актеры в форме нацистских офицеров и один полицай под звуковое сопровождение из выстрелов и криков на английском языке сгоняют женщин к месту казни. Затем вокруг женщин начинают бегать девушки с красными платками, символизирующими огонь.
Сообщается, что театрализованная историческая реконструкция проходила в рамках акции «Помните, люди» и проводилась она для учащихся города Полоцка и организаций Докшицкого района.
Несмотря на то, что автор видео написал, что целью хорошо подготовленного мероприятия было почтить память погибших людей, и к нему можно относиться по-разному, подавляющее большинство комментаторов отреагировало одинаково, назвав реконструкцию мерзостью и плясками на костях.
Безумие. Хорошо хоть, что огонь не очень им удалось изобразить, а то было бы совсем страшно.— Julia Lanskaya (@julia_lanskaya) May 6, 2021
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Театр абсурда...
Чем бы белорусов не развлекать, лишь бы не шли на демонстрации и протесты против Батьки.
Не понимаю!
С нами малые дети Хатыни! Вот лучше такое вспомнить! Без всяких "представлений" А есть ещё и хорошие, тяжелые, но правильные и правдивые фильмы. Например