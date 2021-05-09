Эхо войны: следы и отзвуки прошедших битв

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Война оставила отпечаток на многих семьях. Следы и отзвуки прошедших битв все еще находят на территории России. Перед вами находки, сделанные людьми на бывших полях сражений.
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8. То, что осталось от линии Маннергейма: дзоты на Западном Березовом острове (Финский залив)
14. Мельница-фабрика Петра и Николая Ивановичей Бобровых в деревне Юрятино на Протве, разрушена в 1941 году и занята Вермахтом
16. Советский армейский котелок завода "Красный выборжец", найденный в лесу Бельского района Тверской области
А в вашем городе есть следы войны?
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