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Эхо войны: следы и отзвуки прошедших битв

Эхо войны: следы и отзвуки прошедших битв (20 фото)

Автор:
09 мая 2021 07:03
Метки: 9 мая   ВОВ   день победы   звуки войны   по следам войны   чтобы помнили   эхо войны   
1586
20
Война оставила отпечаток на многих семьях. Следы и отзвуки прошедших битв все еще находят на территории России. Перед вами находки, сделанные людьми на бывших полях сражений.
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Метки: 9 мая   ВОВ   день победы   звуки войны   по следам войны   чтобы помнили   эхо войны   
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10k
Енот Полиграфович 50 минут назад
Есть...дороги...
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16k
Егор 2 минуты назад
В районе Синявинских высот на метр вглубь - одно железо... на десятке квадратных километров.
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388
Иванов Георги 3 минуты назад
Немецкий бункер край Поморие, Болгария.
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2k
Olegsky 7 минут назад
Надо же. Целый панцирник. Удивительно.
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1k
Евгений 7 минут назад
В нашем городе сейчас война... г.Донецк
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5k
TirAn 12 минут назад
С Днём Победы! Нашей Победы. Ура! Ура! Ура!
Наше дело правое. Враг будет разбит. Победа будет за нами.
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−8
угху угху 49 минут назад
ниау ниау
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