Как в блокадном Ленинграде солдатам спирт и сахар выдавали

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О прадедушке я знаю только со слов бабушки, я была грудничком, когда мы виделись последний раз. В прошлом году я уже делилась историей его воинской славы, но мне всегда интересно узнавать о предке что-то новое, поэтому часто прошу бабушку рассказать о его жизни. В честь 9 мая мы вновь вспоминали о войне.
Мой прадедушка защищал Ленинград во время блокады. Говорить о военных сражениях он не любил, но бабушка, родившаяся уже после войны, знает немало историй, связанных именно с бытом солдат.
"Во время блокады на каждого солдата выдавали определенное количество продуктов, измеряли в граммах, еды не хватало, но папа тяжело переживал отсутствие именно хлеба. Он был хлебороб - и очень любил сеять и собирать урожай. В деревне у нас всегда были запасы хлеба, сахара и картофеля. Поэтому даже в войну наша семья не голодала", - с дрожью в голосе вспоминает бабушка.
"Во время блокады на каждого солдата выдавали определенное количество продуктов, измеряли в граммах, еды не хватало, но папа тяжело переживал отсутствие именно хлеба. Он был хлебороб - и очень любил сеять и собирать урожай. В деревне у нас всегда были запасы хлеба, сахара и картофеля. Поэтому даже в войну наша семья не голодала", - с дрожью в голосе вспоминает бабушка.
"Немцы окружили Ленинград со всех сторон, а наши части оборонялись. Во время сражений, в честь побед и в сильные морозы выдавали солдатам спирт. На каждого бойца было положено, чтобы согреться и боевой дух поддержать. А папа не пил. Он менял спирт на сахар. Товарищи по окопу не понимали, но менялись, им же лучше, как они считали", - продолжает бабушка.
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"Папа говорил, что от сахара теплее было, чем от спирта, дольше не хотелось спать, что благодаря ему и выжил. Даже после войны он постоянно пил чай с сахаром. Накладывал большой ложкой, половину стакана, наверное. Причем даже заварку почти не добавлял. До конца жизни осталась у него привычка с фронта - пить кипяток с сахаром", - сказала бабушка.
А в этом посте я рассказываю путь боевой славы моего прадедушки
А какие воспоминания о войне от ваших предков сохранились у вас?
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Всех с Праздником Победы 9го Мая !
У меня так бабушкина сестра(в войсках ПВО) служившая подкармливала мою бабушку и ее дочку.
В Ленинграде блокадном дело было.
Почему то сложившееся мнение, что ветераны не хотят рассказывать про войну. Мои дед и бабушка рассказывали, и такое по телевизору надо рассказывать, чтобы ссука особо горячие головы не хотели повторить. Мы награды наших ветеранов храним под тремя замками и очень бережем.
Как же обидно было за бабушку жены, когда она рассказала, что муж пропил все награды ее отца, а отец был подполковником и хоронили его уже будучи стареньким с воинскими почестями. Потом уже я узнал про сайт подвигнарода, нашел его там. Это был реально "крутой" мужик. Распечатал наградные листы и подарил бабушке, она была очень счастлива.
Кому интересно посмотрите Аверков Геннадий Иванович
Стилистика не русская. Пиндос писал?
"родившаяся уже после войны, знает немало историй, связанных с бытом солдат." Это как?
С учётом того ,что первоисточник не любил про войну рассказывать...