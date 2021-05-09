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Как в блокадном Ленинграде солдатам спирт и сахар выдавали

Как в блокадном Ленинграде солдатам спирт и сахар выдавали (4 фото)

Автор:
09 мая 2021 06:24
Сообщество : Военное
Метки: 9 мая   Блокада Ленинграда   ВОВ   блокадный сахар   ленинград   подвид прадеда   прадед воевал   фото   
4155
4
О прадедушке я знаю только со слов бабушки, я была грудничком, когда мы виделись последний раз. В прошлом году я уже делилась историей его воинской славы, но мне всегда интересно узнавать о предке что-то новое, поэтому часто прошу бабушку рассказать о его жизни. В честь 9 мая мы вновь вспоминали о войне.
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Метки: 9 мая   Блокада Ленинграда   ВОВ   блокадный сахар   ленинград   подвид прадеда   прадед воевал   фото   
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8  комментариев
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710
олег 4 часа назад
причем тут талоны на сахар к бойцу красной армии.армейская пайка была полной везде.армия была полностью обеспечена всем .тяготы нехватки и голода взял на себя тыл .
Всех с Праздником Победы 9го Мая !
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2k
Mellivora 53 минуты назад
Ну, это известно.Военнослужащих кормили лучше.
У меня так бабушкина сестра(в войсках ПВО) служившая подкармливала мою бабушку и ее дочку.
В Ленинграде блокадном дело было.
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269
konstantinkaz2016 Час назад
Автор, не умеешь не берись. Пост вообще ни о чем. Эту тему можно так расписать.
Почему то сложившееся мнение, что ветераны не хотят рассказывать про войну. Мои дед и бабушка рассказывали, и такое по телевизору надо рассказывать, чтобы ссука особо горячие головы не хотели повторить. Мы награды наших ветеранов храним под тремя замками и очень бережем.
Как же обидно было за бабушку жены, когда она рассказала, что муж пропил все награды ее отца, а отец был подполковником и хоронили его уже будучи стареньким с воинскими почестями. Потом уже я узнал про сайт подвигнарода, нашел его там. Это был реально "крутой" мужик. Распечатал наградные листы и подарил бабушке, она была очень счастлива.
Кому интересно посмотрите Аверков Геннадий Иванович
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−65
xxlist 2 часа назад
Фото карточек каким боком? Солдаты по карточкам получали? И боец, который барыжит спиртом - это как? Слабо представляю.
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33k
Олег 2 часа назад
первый НЕРУСОФОБСКИЙ пост автора. (краденый, конечно, но)
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1k
Лёха 4 часа назад
Решили на теме поиграть?
Стилистика не русская. Пиндос писал?
"родившаяся уже после войны, знает немало историй, связанных с бытом солдат." Это как?

С учётом того ,что первоисточник не любил про войну рассказывать...
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6
riko Лёха 3 часа назад
О прадедушке я знаю только со слов бабушки
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