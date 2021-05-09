Как в блокадном Ленинграде солдатам спирт и сахар выдавали

Мой прадедушка защищал Ленинград во время блокады. Говорить о военных сражениях он не любил, но бабушка, родившаяся уже после войны, знает немало историй, связанных именно с бытом солдат.



"Во время блокады на каждого солдата выдавали определенное количество продуктов, измеряли в граммах, еды не хватало, но папа тяжело переживал отсутствие именно хлеба. Он был хлебороб - и очень любил сеять и собирать урожай. В деревне у нас всегда были запасы хлеба, сахара и картофеля. Поэтому даже в войну наша семья не голодала", - с дрожью в голосе вспоминает бабушка.