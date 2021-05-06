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Туркменских ветеранов обязали сдать деньги на подарки себе к 9 мая

Туркменских ветеранов обязали сдать деньги на подарки себе к 9 мая (5 фото)

Автор:
06 мая 2021 11:05
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Бердымухамедов   ВОВ   ветераны   день победы   мздоимцы   подарки к 9 мая   политика   туркменистан   
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По традиции ко Дню Победы ветераны Великой Отечественной войны и труженики тыла Туркменистана получают от президента подарки. Вот только платят за них из своего кармана.
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Метки: Бердымухамедов   ВОВ   ветераны   день победы   мздоимцы   подарки к 9 мая   политика   туркменистан   
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2k
Ivan Час назад
Маразматичная власть с самадурными законами! Как необычно!
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455
iKrek 7 минут назад
На кол того кто такую схему придумал.
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1k
Александр Туманов 8 минут назад
Пусть этот клоун штангу продаст. Дерьма кусок!
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−9
alex 24 минуты назад
крыса дольше пердытрухамудова сидит
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4k
Club007 37 минут назад
Бред, у участников ВОВ пенсия в Туркменистане 1415 манат, а тут пишут что с них 1000 на подарки.
Сыллка на Радио Азылтык, это Радио Свободы, херни со ссылками на анонимных источников там куча, статьи без авторства и тп...
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18k
Ватаку Накомоде 39 минут назад
Это же у них правитель - упоротый вариант Ким Чен Ына, который чёрные машины запрещает и золотые памятники сам себе ставит? Тогда почему то я не удивлён
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169
Brosh 48 минут назад
А что будет ветерану, если он откажется от взноса и в тихом семейном кругу отметит день Победы?
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326
анатолий горленко 58 минут назад
Чет вспомнилось:
Джельсомино.
Буратино.
Чиполлино.
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3k
Dmitrii Ivanov Час назад
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6
чипига Час назад
РФ семимильными шагами приближается к Туркменистану
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7k
djinn Час назад
ждем налог на воздух, испускание газов, плату за солнечный свет, теплый воздух летом и т.п.
Планета Туркмения
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461
Иван Иванов Час назад
Чёт не верится, даже для Туркменистана перебор
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461
Иван Иванов fraxinus 52 минуты назад
Может и правда, реальность бывает куда страшнее любого вымысла.
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514
Шурман Час назад
Это Путин диктатор ? или Лукашенко ? или Ким ? да здесь пипец природа отдыхает на их президенте , поет , танцует , стихи пишет , самый лучший стрелок в мире да с велосипеда :)
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