Туркменских ветеранов обязали сдать деньги на подарки себе к 9 мая

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По традиции ко Дню Победы ветераны Великой Отечественной войны и труженики тыла Туркменистана получают от президента подарки. Вот только платят за них из своего кармана.
В Туркменистане второй год подряд накануне 9 мая ветеранов и тружеников тыла заставляют сдавать деньги на подарки самим себе. По словам родственников стариков, которые обращались в местные администрации, разъяснений на этот счет не последовало.
Вручение юбилейных медалей, Ашхабад, 2020 год
В частности, как утверждают СМИ, деньги у ветеранов и тыловиков собирают в Фарапском этапе Лебапского велаята. Подобное практиковалось и в прошлом году. В 2020 ветеранам пришлось заплатить по 1000 манатов (это 21419 рублей по курсу на 6 мая 2021 года ). Тогда, помимо подарков, им была вручена юбилейная медаль в честь 75-летия Победы.
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Интересно, что часть подарка ко Дню Победы была денежной. В 2020 году ветераны получили по 200 манатов. Таким, образом, выходит, что пятую часть своих денег они себе вернули. А вот стоит ли остальная часть подарка тех средств, что пришлось за них заплатить? Вопрос остается открытым. По мнению анонимных источников, половину взноса власти удерживают на другие нужды.
Чествование ветеранов 2018 год
Размер мзды, которую заплатят ветераны на свои подарки в нынешнем году, пока не уточняется.
Вручение юбилейной медали к 75-летию Великой Победы в селе Ызгант Геоктепинского этрапа, 2020 г.
Из Туркменистана на войну ушли сотни тысяч человек. 25 туркменистанцев были удостоены высокого звания Героя Советского Союза (среди них были и туркмены, и русские и люди других национальностей), 19 человек стали полными кавалерами ордена Славы, около 78 тысяч уроженцев этих мест были награждены разными медалями и орденами. Данные о том, сколько сейчас в Туркменистане осталось ветеранов ВОВ и тружеников тыла, увы, недоступны.
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