Туркменских ветеранов обязали сдать деньги на подарки себе к 9 мая

Интересно, что часть подарка ко Дню Победы была денежной. В 2020 году ветераны получили по 200 манатов. Таким, образом, выходит, что пятую часть своих денег они себе вернули. А вот стоит ли остальная часть подарка тех средств, что пришлось за них заплатить? Вопрос остается открытым. По мнению анонимных источников, половину взноса власти удерживают на другие нужды.