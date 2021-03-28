Турецкие СМИ рассказали, чем опасны местные пляжи с самым белым песком

Член исполнительного комитета городского совета Бодрума Мир Бахаттин Демир заявил, что в последние два года белый порошок стали широко использовать на побережье Эгейского моря, и что владельцы бизнеса знают, как он вреден, но не сдаются. Сам он узнал об этой опасности от пары голландских отдыхающих, которые пожаловались на кварцевую муку на пляже отеля: "Туристам нравится не белый пляж, а естественное состояние нашей природы. Иначе они предпочли бы Мальдивы... Гостиницы, виллы и другие объекты, построенные с большими инвестициями, не жалеют побережья. Они стараются выжать всё из него, хотя по закону берег является государственной собственностью. И они не задумываясь разрушают морскую экосистему".



Демир подчеркивает, что 40 процентов побережья Бодрума, которое составляет примерно 183 километра, теперь прикидываются Мальдивами: "Мы обнаруживаем это с помощью беспилотника, насколько можем, и информируем соответствующие ведомства. К сожалению, состояние побережья на данный момент плачевное..."



Статьи 181 и 182 турецкого Уголовного кодекса предусматривают наказание за намеренное загрязнение почвы, воды или воздуха и нанесение ущерба окружающей среде - лишение свободы на срок от шести месяцев до двух лет. Наказание может быть вдвое строже, если загрязнение отличается стойкостью и долговременностью последствий.