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Турецкие СМИ рассказали, чем опасны местные пляжи с самым белым песком

Турецкие СМИ рассказали, чем опасны местные пляжи с самым белым песком (9 фото)

Автор:
28 марта 2021 02:17
Сообщество : Путешествия
Метки: Бодрум   Турция   здоровые   опасность   песок   пляж   туристы   штраф   
1461
9
За последние два года 40 процентов побережья турецкого курорта Бодрум стали похожи на Мальдивы: пляжи покрыты очень привлекательным на вид белоснежным песком. Однако эксперты утверждают, что такие ухищрения очень вредны: и для здоровья людей, и для окружающей среды.
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Метки: Бодрум   Турция   здоровые   опасность   песок   пляж   туристы   штраф   
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20k
Седой Бегемот 3 часа назад
В маске в Турции я нырял один день, а потом положил ее обратно в чемодан. 2 вида рыб, никаких крабов, морских огурцов, улиток. Куда там еще экологию портить.
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4k
ZmeyUA Час назад
Туберкулез вызывается бактерией (МБТ), а не кварцевым песком
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20k
Влад ZmeyUA 9 минут назад
Кто ж спорит. Но бактерии легче поразить поврежденную поверхность, вероятность увеличивается. У вас же вряд ли нагноится здоровая кожа, а поврежденная легко.
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16k
Сталкер Час назад
"Обеспечьте 10 процентов, и капитал согласен на всякое применение, при 20 процентах он становится оживлённым, при 50 процентах положительно готов сломать себе голову, при 100 процентах он попирает все человеческие законы, при 300 процентах нет такого преступления, на которое он не рискнул бы, хотя бы под страхом виселицы". (T. J. Dunning, цит. соч., стр. 35, 36)
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1k
Провокатор 2 часа назад
Сезон борьбы за туристов объявляется открытым!
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182
Вано 2 часа назад
>>Молекулы кварца...
>>частицы кварца вызывают обострение с кальцификацией...
>>кварц довольно трудно добывать и обрабатывать из-за высокого содержания кремния...
Такого феерического бреда я давно не встречал.
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