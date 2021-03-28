Турецкие СМИ рассказали, чем опасны местные пляжи с самым белым песком

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За последние два года 40 процентов побережья турецкого курорта Бодрум стали похожи на Мальдивы: пляжи покрыты очень привлекательным на вид белоснежным песком. Однако эксперты утверждают, что такие ухищрения очень вредны: и для здоровья людей, и для окружающей среды.
Приближается летний сезон, к которому готовятся отели и прочие коммерсанты, работающие в прибрежной полосе. И в Турции снова обратили внимание на новую моду: приукрашивать пляжи кварцевой мукой, из-за которой было возбуждено уже несколько уголовных дел.
Например, в прошлом году стало известно, что летом на пляж клуба Gündoan Mahallesi Küçükbük засыпали белый песок. Владельцы бизнеса утверждали, что это был сертифицированный белый песок, который загрузили три года назад. Но когда муниципалитет после жалобы провел расследование, Управление окружающей среды и урбанизации оштрафовало гостиницу на 310 тысяч турецких лир (около трех миллионов рублей) и муниципалитет Бодрума на 35 тысяч турецких лир. После чего была проведена очистка пляжа от опасного порошка...
Например, в прошлом году стало известно, что летом на пляж клуба Gündoan Mahallesi Küçükbük засыпали белый песок. Владельцы бизнеса утверждали, что это был сертифицированный белый песок, который загрузили три года назад. Но когда муниципалитет после жалобы провел расследование, Управление окружающей среды и урбанизации оштрафовало гостиницу на 310 тысяч турецких лир (около трех миллионов рублей) и муниципалитет Бодрума на 35 тысяч турецких лир. После чего была проведена очистка пляжа от опасного порошка...
Потом после жалоб на то, что на пляже отеля на полуострове Пина, расположенном на границе между Милясом и Бодрумом, появился неестественно белый песок, к работе приступили жандармерия и Управление окружающей среды и урбанизации провинции Мугла. После завершения расследования на компанию, которая устроила загрязнение пляжа, был наложен административный штраф в размере 265 497 турецких лир.
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Так что за проблема с белым песком?
Кварцевый песок - это частицы, образовавшиеся в результате выветривания метаморфических горных пород. Размер зерен колеблется в пределах от 0,05 до 2 мм, а цвет - белый. В основном его применяют в строительной промышленности и бетонировании. А также в других отраслях: в производстве стекла и стекловолокна. И причем тут туризм?
Главная причина, почему кварцевым песком заинтересовались отели и пляжные клубы - его эффектный внешний вид. Белоснежный песок, по их мнению, создает ощущение отдыха на Мальдивских островах. При этом ущерб, который такая затея наносит экосистеме Эгейского моря и здоровью человека, игнорируется.
Контакт с мелкой кварцевой пылью (или кварцевой мукой) на рабочем месте создает неизбежные проблемы со здоровьем, которые давно изучены. Такие заболевания, как силикоз, туберкулез, рак легких и склеродермия становятся причиной смерти многих рабочих соответствующих отраслей промышленности.
Пульмонолог доктор Тугче Касапоглу Хюркал рассказал газете Нurriyet, что молекулы кварца представляют серьезную угрозу для здоровья человека при длительном вдыхании частиц. Попадание этих молекул в дыхательные пути в течение длительного времени приводит к серьезным респираторным реакциям. Так, у пациентов с астмой мелкие частицы кварца вызывают обострение с кальцификацией в легких.
"Мы также знаем, что кратковременное их вдыхание вызывает хронические заболевания легких, аллергическую астму у детей, ХОБЛ у взрослых и даже повышает риск рака легких. А ведь Турция - страна, где распространен и туберкулез. По этой причине кварцевую пыль с пляжей следует удалить и никогда не использовать", - резюмировал доктор Хюркал.
Пульмонолог доктор Тугче Касапоглу Хюркал рассказал газете Нurriyet, что молекулы кварца представляют серьезную угрозу для здоровья человека при длительном вдыхании частиц. Попадание этих молекул в дыхательные пути в течение длительного времени приводит к серьезным респираторным реакциям. Так, у пациентов с астмой мелкие частицы кварца вызывают обострение с кальцификацией в легких.
"Мы также знаем, что кратковременное их вдыхание вызывает хронические заболевания легких, аллергическую астму у детей, ХОБЛ у взрослых и даже повышает риск рака легких. А ведь Турция - страна, где распространен и туберкулез. По этой причине кварцевую пыль с пляжей следует удалить и никогда не использовать", - резюмировал доктор Хюркал.
Член исполнительного комитета городского совета Бодрума Мир Бахаттин Демир заявил, что в последние два года белый порошок стали широко использовать на побережье Эгейского моря, и что владельцы бизнеса знают, как он вреден, но не сдаются. Сам он узнал об этой опасности от пары голландских отдыхающих, которые пожаловались на кварцевую муку на пляже отеля: "Туристам нравится не белый пляж, а естественное состояние нашей природы. Иначе они предпочли бы Мальдивы... Гостиницы, виллы и другие объекты, построенные с большими инвестициями, не жалеют побережья. Они стараются выжать всё из него, хотя по закону берег является государственной собственностью. И они не задумываясь разрушают морскую экосистему".
Демир подчеркивает, что 40 процентов побережья Бодрума, которое составляет примерно 183 километра, теперь прикидываются Мальдивами: "Мы обнаруживаем это с помощью беспилотника, насколько можем, и информируем соответствующие ведомства. К сожалению, состояние побережья на данный момент плачевное..."
Статьи 181 и 182 турецкого Уголовного кодекса предусматривают наказание за намеренное загрязнение почвы, воды или воздуха и нанесение ущерба окружающей среде - лишение свободы на срок от шести месяцев до двух лет. Наказание может быть вдвое строже, если загрязнение отличается стойкостью и долговременностью последствий.
Демир подчеркивает, что 40 процентов побережья Бодрума, которое составляет примерно 183 километра, теперь прикидываются Мальдивами: "Мы обнаруживаем это с помощью беспилотника, насколько можем, и информируем соответствующие ведомства. К сожалению, состояние побережья на данный момент плачевное..."
Статьи 181 и 182 турецкого Уголовного кодекса предусматривают наказание за намеренное загрязнение почвы, воды или воздуха и нанесение ущерба окружающей среде - лишение свободы на срок от шести месяцев до двух лет. Наказание может быть вдвое строже, если загрязнение отличается стойкостью и долговременностью последствий.
Председатель местного комитета по окружающей среде Тахсин Джейлан поясняет, что кварц довольно трудно добывать и обрабатывать из-за высокого содержания кремния. А белый порошок, применяемый для подкрашивания пляжей, по всей видимости, просто отходы соответствующей промышленности.
Тахсин подчеркнул, что после дождя он превращается в кислую субстанцию, что наносит серьезный ущерб экосистеме. Так, водоросли, обеспечивающие 20 процентов кислорода в воздухе, которым мы дышим, теряют способность к фотосинтезу.
Тахсин подчеркнул, что после дождя он превращается в кислую субстанцию, что наносит серьезный ущерб экосистеме. Так, водоросли, обеспечивающие 20 процентов кислорода в воздухе, которым мы дышим, теряют способность к фотосинтезу.
"Смешиваясь с морской водой, кварцевая пыль губит беспозвоночных и рыбу, целые луга морских водорослей. Очень опасно менять условия жизни обитателей подводного мира. К сожалению, люди идут на всё ради прибыли..."
Средиземноморские тюлени в Эгейском море и так находятся под угрозой полного исчезновения. А кварцевая мука, по словам специалистов, приводит к рождению у них мертвых и недоношенных детенышей.
Средиземноморские тюлени в Эгейском море и так находятся под угрозой полного исчезновения. А кварцевая мука, по словам специалистов, приводит к рождению у них мертвых и недоношенных детенышей.
Если туроператоры мира после новостей об опасной пыли на пляжах вычеркнут Эгейское побережье Турции из списка достойных направлений, последствия для отрасли будут самые негативные. Если бы кварцевые порошки превращали все песчаные пляжи в Мальдивы, такие страны, как Испания, Греция или Италия, тоже пользовались бы ими, - подытоживает турецкая газета.
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>>частицы кварца вызывают обострение с кальцификацией...
>>кварц довольно трудно добывать и обрабатывать из-за высокого содержания кремния...
Такого феерического бреда я давно не встречал.