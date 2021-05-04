40 крупнейших рек России

Самые протяжённые реки России располагаются преимущественно в северных широтах, за Уралом и в Сибири. Они покрываются льдом на зимний период и питаются благодаря таянию снегов. Навигация открыта не круглый год, и мало рек судоходны по всему руслу. На отдельных участках есть пороги, отмели и водовороты. Что плохо для транспортировки грузов, то хорошо для любителей сплавов и водных походов. Водоёмы богаты рыбой.
Лена
Самая крупная река Средней Сибири. Если брать в расчёт реки, чей бассейн находится полностью в пределах России, то Лене нет равных по длине. Главная водная транспортная артерия Якутии. На ней построено около десятка портов. Используется, как для перевозки грузов и пассажиров, так и в туристических целях. Якутск – главный город побережья. В Олекминске есть памятник Лене.
Длина реки – 4400 км
Иртыш
Находится в совместном пользовании России, Монголии и Китая. Является главным притоком Оби. Вместе они образуют самый большой водоток в стране. Рыбная река и по видовому разнообразию, и по количеству особей. На побережье есть города, включая Омск и Ханты-Мансийск. Достопримечательности – природный парк «Птичья гавань», палеонтологический памятник «Гусиный перелёт».
Длина реки – 4248 км
Обь
Относится к Сибири. Впадает в Обскую губу, донося свои воды до Каспийского моря. Судоходна по всей длине, проложены торговые пути. Половина из 50 видов рыб, которые здесь водятся, имеет промысловое значение. В окрестностях русла большое разнообразие представителей фауны. Побережье Оби густо заселено. Крупные города: Барнаул, Сургут, Новосибирск.
Длина реки – 3650 км
Волга
Несёт свои воды по европейской части страны. Эту территорию называют Поволжьем. Исток находится в Тверской области. Соединена через каналы с 4 морями. 40 видов промысловых рыб – важная экономическая составляющая региона. На побережье основано множество городов. Судоходна, есть туристические маршруты, позволяющие осмотреть их достопримечательности. 20 мая празднуется день Волги.
Длина реки – 3530 км
Енисей
Сибирская река, впадающая в Карское море. Разграничивает Восточную и Западную Сибирь. Важная транспортная артерия региона. На левом берегу основан Саяно-Шушенский природный биосферный заповедник. Правые притоки Енисея приносят куда больше воды, чем левые. Существуют споры касательно слияния с Ангарой: к какой из рек относится этот участок русла. На побережье Енисея стоит Красноярск.
Длина реки – 3487 км
Нижняя Тунгуска
Правый приток Енисея, относящийся к Иркутской области и Красноярскому краю. Половодье не всегда совпадает по времени выше и ниже по течению. В зимний период питания Нижней Тунгуски почти нет, так как бассейн относится к территориям вечной мерзлоты. Образование водоворотов и наличие порогов усложняет навигацию. Большим кораблям комфортно проходить по руслу только в период паводка.
Длина реки – 2989 км
Амур
Дальневосточная река, протекающая среди прочего по границе с Китаем. Условно делится на три участка, в каждом разная скорость течения. Ихтиофауна представлена более чем сотней видов рыбы. Встречаются и эндемики, например, змееголов. Используется для судоходства с середины XIX века. Есть разные мнения по поводу моря, в которое впадает Амур: либо в Японское, либо в Охотское. Крупные города побережья: Благовещенск и Хабаровск.
Длина реки – 2824 км
Вилюй
Река Якутии и Красноярского края. В конце 60-х годов построена Вилюйская ГЭС, а при ней и водохранилище. Бассейн включает в себя 67 тысяч озёр. На протяжении 5 месяцев, когда не покрыта льдом, является судоходной. Окрестности богаты полезными ископаемыми. Построены пристани, их загруженность близка к максимальной. Достопримечательность – «Долина смерти», с которой связано немало легенд.
Длина реки – 2650 км
Ишим
Самый длинный приток Иртыша территориально относится к России и Казахстану. Зима морозная, а лето жаркое. Используется для получения питьевой воды, а также, как место отдыха. Примерно полгода открыта навигация. Рыбный промысел активный. В окрестностях реки обнаружены останки древнего человека, которым около 45 тысяч лет. Экология оставляет желать лучшего.
Длина реки – 2450 км
Урал
Протекает в России и Казахстане, впадает в Каспийское море. В прошлом река носила название Яик. Нынешнее именование приобретено в 1775 году по приказу Екатерины II. Разграничивает европейскую и азиатскую части материка. На зиму замерзает, освобождаясь ото льда только в апреле. Урал богат рыбными ресурсами. Промысел поставлен на поток. Сюда приезжают и любители рыбалки из других регионов.
Длина реки – 2428 км
Алдан
Самая многоводная река-приток страны находится на Дальнем Востоке. В пойме много озёр. Важная транспортная артерия, по Алдану доставляют продукцию местных предприятий, в том числе – горнодобывающих. Имеется несколько крупных пристаней. Разведаны запасы золота, слюды, угля. Среди промысловых видов рыб выделяются осётр и стерлядь. Через русло переброшено 3 моста.
Длина реки – 2273 км
Оленёк
Возникает в Красноярском крае и несёт свои воды в Якутию. Имеются острова разных размеров. Ведётся промысел осетровых. В разные годы река замерзает по-разному. Иногда ледостав длится всего месяц. Низовья судоходны, а выше навигация становится невозможна по ряду причин: от глубины до перепадов высот. Около устья находится могила супругов Прончищевых – полярных исследователей.
Длина реки – 2270 км
Днепр
Четвёртая по длине река Европы протекает по территории России, Украины и Белоруссии. Днепр и его водохранилища отличает видовое разнообразие водорослей – полторы тысячи. Водятся десятки видов рыб. Есть уникальные для этого региона представители ихтиофауны. Построены несколько плотин, ГЭС и каналов. Из российских городов побережья можно выделить Смоленск.
Длина реки – 2201 км
Колыма
Река Якутии и Магаданской области. Очень зависит от осадков, почти в равной степени от снега и дождя. Характерна низкая среднегодовая температура воды. Лёд появляется в октябре, вскрывается в мае. Навигация на протяжении не более 5 месяцев в году. Есть промысловые виды рыб, включая омуля и сига. Разведаны запасы золота. Работает ГЭС, строится ещё одна.
Длина реки – 2129 км
Дон
Относится к западной части страны. Пятая по этому показателю река Европы. Активное судоходство почти по всей длине. Имеется ГЭС с плотиной. Водится около 70 видов рыб. Ведётся промысел, привлекаются туристы-рыболовы. Поскольку земли вокруг плодородны, распашка привела к сокращению дикой фауны. В Ростове-на-Дону установлен памятник реке под названием «Дон-батюшка».
Длина реки – 1870 км
Подкаменная Тунгуска
Находится на территории Иркутской области и Красноярского края. Преимущественно горная порожистая река, но верховье располагается в долине. Уровень воды непостоянен, летом и зимой ниже. Больше чем на половину от своей длины река судоходна. При этом есть ограничения для разных видов судов. Пропускная способность высокая. В окрестностях водоёма упал Тунгусский метеорит.
Длина реки – 1865 км
Витим
Правый приток Лены, относящийся к Восточной Сибири. Ледостав с ноября по май. Главные достопримечательности связаны с археологическими раскопками. Например, стоянки, датированные каменным веком, которые обнаружили у посёлка Мамакан. Встречаются месторождения золота и нефрита. Витим привлекает любителей сплавов. Пороги реки считаются труднопреодолимыми.
Длина реки – 1837 км
Печора
Протекает в Коми и Ненецком АО. Название переводится, как «пещера». У истока установлена памятная чугунная плита. Для летнего и зимнего периода характерно явное снижение уровня воды. Используется для судоходства, в том числе принимает морские корабли. Построены пристани даже в небольших городах. К промысловым видам относятся сиговые и лососевые. Разведаны запасы угля, золота, газа.
Длина реки – 1809 км
Кама
Относится к европейской части страны, приток Волги. Имеет порядка 74 тысяч притоков. Впадает в Куйбышевское водохранилище. Считается, что русло Камы изменилось со временем, так как водоём существует с доисторического периода. В пойме невооружённым глазом видны старицы. Особенно они характерны для верховья, где река наиболее извилиста. Функционирует ГЭС, есть каскад водохранилищ.
Длина реки – 1805 км
Чулым
Протекает через территории Хакасии, Томской области и Красноярского края. Является притоком Оби. Лёдостав с ноября по апрель. Судоходна на большей части русла, но имеются сложные в навигационном плане участки. Чулым извилиста, встречаются перекаты, что рождает живописные пейзажи. Ихтиофауна насчитывает более 50 видов. Есть поселения одного из тюркских этносов.
Длина реки – 1799 км
Ангара
Единственная река, вытекающая из Байкала. Практически не покрывается льдом на зиму. Рыба в изобилии, встречаются особо крупные представители осетровых. Благодаря перепадам высот русла, Ангара прекрасно подходит для строительства ГЭС. В данный момент функционируют 4. Это помогло упорядочить судоходство и создать водохранилища. Главный город побережья – Иркутск.
Длина реки – 1779 км
Индигирка
Относится к северо-востоку Якутии. В прошлом именовалась Западной Колымой. Большая часть русла находится на равнине, остальной отрезок – в горной местности. Поскольку имеются пороги, Индигирка популярна у любителей сплавов. В бассейне реки добывают золото. Достопримечательности: «исчезнувший» город Зашиверск и Большое ущелье, которое тянется на 100 км.
Длина реки – 1726 км
Кеть
Правый приток Оби, протекает в Сибири. Для части русла характерны повороты, образование извилин, зоны с мелководьем на грани пересыхания. Населённых пунктов на побережье немало, но они все скромные по размерам. В прошлом действовал судоходный канал, связывающий Кеть с Енисеем. Он оказался невостребованным и прекратил своё существование в начале прошлого века.
Длина реки – 1621 км
Аргунь
Река в совместном пользовании России и Китая. Перевод названия – «извилистая река», что соответствует действительности и в наши дни. Судоходство ограниченно по времени года, а также полностью отсутствует на некоторых участках. Рыбы более 60 видов, ведётся промысел кеты и сазана. Большие проблемы с экологией. Источники загрязнения находятся на стороне восточного соседа.
Длина реки – 1620 км
Тобол
Принадлежит не только России, но и Казахстану. Правый берег выше левого. Тобол судоходен почти на треть от своей длины. Используется для сплава леса. Построено несколько водохранилищ, чтобы регулировать сток. Более 20 тысяч озёр входят в бассейн реки. На зимний период замерзает неравномерно. Среди населённых пунктов побережья выделяются Курган и Тобольск.
Длина реки – 1591 км
Алазея
Якутская река, впадающая в Восточно-Сибирское море. Извилины и протоки характерны для всей длины русла. Половодье длится дольше, чем у большинства водоёмов. Бассейн Алазеи включает в себя около 24 тысяч небольших озёр. Вдоль побережья встречаются зоны вечной мерзлоты. Ведётся промысел рыбы, хотя не так активно, как в других реках региона.
Длина реки – 1590 км
Ока
Протекает по европейской части страны через несколько регионов. Через реку перекинуто более 70 постоянных мостов. На протяжении нескольких десятилетий глубина постепенно уменьшается. На побережье стоят большие города, включая Орёл, Рязань, Нижний Новгород. Путешествуя по Оке, можно делать в них остановки и осматривать многочисленные достопримечательности.
Длина реки – 1500 км
Амга
Якутская река, самый длинный приток Алдана. Перевод названия – «ущелье». Из-за снегового питания весной наступает период высокого половодья. Берега разной высоты, что создаёт интересные панорамные виды. Одно из самых популярных туристических развлечений – сплавы. В качестве плавсредства используют катамараны и лодки разных типов. На август приходится лучший клёв в сезоне.
Длина реки – 1462 км
Олёкма
Приток Лены принадлежит сразу трём субъектам РФ: Амурской области, Якутии и Забайкальскому краю. Развито катерной судоходство, тракт связывает реку с Транссибом. Основа ихтиофауны – арктические пресноводные. В дельте в 1984 году создан Олёкминский заповедник. Его цель – сохранение местных лесов горно-таёжного типа и восстановление кедровых рощ.
Длина реки – 1436 км
Белая (Агидель)
Входит в число главных рек Башкирии. Является притоком Камы. Правый берег выше левого почти по всей длине. Русло изобилует излучинами и расходится на рукава. Ихтиофауна со временем изменилась, некоторые виды практически исчезли. Более чем на треть судоходна. Построена ГЭС, при ней образовано водохранилище. Самые большие мосты, перекинутые через Белую, находятся в Уфе.
Длина реки – 1430 км
Котуй
Находится в Красноярском крае. Пересекает два озера: Дюпкун и Харпичи. На зимний период покрывается льдом. Берег в некоторых местах живописен. Есть пологие участки, но хватает и скалистых выступов вообще без растительности. Могут подниматься сильные ветра. Судоходство ограничено: преимущественно по руслу перемещаются манёвренные лодки и небольшие корабли.
Длина реки – 1409 км
Таз
Река Западной Сибири. При впадении в Карское море делится на несколько рукавов. Питание смешанное: снеговое и грунтовое. Поскольку первое преобладает, в весенний период уровень воды поднимается. Ниже по течению судоходна. Рыбный промысел поставлен на поток. В первую очередь ловят сига, но есть более ценные виды, вроде осётра. На побережье есть небольшие посёлки.
Длина реки – 1401 км
Вятка
Протекает по европейской части страны. Самый крупный приток Камы. Отличается изменением направления течения и извилистым руслом. Ниже по течению встречаются резкие перепады ширины и отмели. Покрыта льдом с ноября по апрель. На реке основан ряд городов, включая Киров. На некоторых участках судоходство постоянное, как и ловля рыбы. Вятку пересекают железнодорожные и автомобильные мосты.
Длина реки – 1314 км
Зея
Самая крупная река бассейна Амура. Построено несколько ГЭС, благодаря чему местность вокруг перестала подвергаться постоянным опасностям из-за наводнений. Богатая ихтиофауна, характерная для разных широт. В окрестностях имеются охотничьи угодья, но на отстрел глухарей и прочей живности нужно получать лицензию. Населённых пунктов на побережье много, в том числе Благовещенск.
Длина реки – 1242 км
Уда (приток Тасеевой)
Протекает в Красноярском крае и Иркутской области. Выше по течению можно обнаружить пороги высокой сложности прохождения. Такая трасса привлекает любителей сплавов. Главное туристическое развлечение – водные походы. Не во все зоны удобно добираться наземным транспортом, иногда приходится использовать вертолёт. Замерзает в середине осени. На реке стоит Нижнеудинск.
Длина реки – 1203 км
Марха (приток Вилюя)
Принадлежит к территории Якутии. Район отличается особо суровыми зимами. По берегам – зоны вечной мерзлоты. На протяжении минимум 5 месяцев в году река замерзает. Много разведанных залежей полезных ископаемых. В дельте ведётся добыча алмазов. Судоходство временное и с ограничениями для различных судов. В этот период пассажиров перевозит по расписанию теплоход «Заря».
Длина реки – 1181 км
Демьянка
Находится в Западной Сибири. Берёт начало в Омской области, является притоком Иртыша. Вдоль русла располагаются болота, тёмнохвойная тайга, леса разных типов. В бассейне реки нет крупных городов, заселение носит очаговый характер. Во многом это связано с трудностью ведения хозяйства. Судоходство нерегулярное, по Демьянке сплавляют лес. Имеются нефтяные месторождения.
Длина реки – 1160 км
Анадырь
Территориально относится к Чукотскому АО. Над рекой часто возникают туманы. Берега покрыты разными видами тундровой растительности. Лесов в округе нет, но встречаются небольшие рощи. Лёд лежит на реке более 200 дней в году. Рыбы очень много, особенно это касается кеты – самая большая популяция северо-востока страны. Из полезных ископаемых разведаны запасы угля и золота.
Длина реки – 1150 км
Омолон
Река северной части Дальнего Востока. Самый крупный приток Колымы. Перепады температур и суровые зимы не помешали сотням видов растений прижиться на побережье. Эти места славятся, как наиболее подходящие для лосей: их популяция здесь больше, чем в других регионах. Судоходна на половину от своей длины, начиная с устья. Действуют два заказника Омолонский и Лосиный.
Длина реки – 1114 км
Селенга
Протекает не только по территории Бурятии, но и по Монголии. Самая крупная из рек, впадающих в Байкал. Половина ежегодного притока воды в озеро приходится на Селенгу. В бассейне добывают уголь, есть минеральные источники. Туристам доступны прогулки на водном транспорте. На побережье много памятников археологии разных периодов. На побережье стоит столица республики Улан-Удэ.
Протяжённость – 1024 км
Источник:
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Автор видимо Каспийское с Карским перепутал. А дети прочитают и будут доказывать, что Обь в Каспийское море впадает)