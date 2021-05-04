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40 крупнейших рек России

40 крупнейших рек России (41 фото)

Автор:
04 мая 2021 08:39
Сообщество : Путешествия
Метки: Россия   красота   природа   река   реки   реки россии   
373
41

Самые протяжённые реки России располагаются преимущественно в северных широтах, за Уралом и в Сибири. Они покрываются льдом на зимний период и питаются благодаря таянию снегов. Навигация открыта не круглый год, и мало рек судоходны по всему руслу. На отдельных участках есть пороги, отмели и водовороты. Что плохо для транспортировки грузов, то хорошо для любителей сплавов и водных походов. Водоёмы богаты рыбой.

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Метки: Россия   красота   природа   река   реки   реки россии   
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10k
Торук Макто Час назад
Исток и устье реки Лена!
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Денис Колосов Час назад
Че за бред "Относится к Сибири. Впадает в Обскую губу, донося свои воды до Каспийского моря"
Автор видимо Каспийское с Карским перепутал. А дети прочитают и будут доказывать, что Обь в Каспийское море впадает)
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956
rgubaev 2 часа назад
Не "крупнейших", а "длиннейших" тогда уж. Енисей полноводнее Лены.
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