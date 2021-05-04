40 крупнейших рек России

Самые протяжённые реки России располагаются преимущественно в северных широтах, за Уралом и в Сибири. Они покрываются льдом на зимний период и питаются благодаря таянию снегов. Навигация открыта не круглый год, и мало рек судоходны по всему руслу. На отдельных участках есть пороги, отмели и водовороты. Что плохо для транспортировки грузов, то хорошо для любителей сплавов и водных походов. Водоёмы богаты рыбой.