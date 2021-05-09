Интересные снимки из жизни Полководцев СССР

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Маршал Рокоссовский на охоте, Жуков на летнем отдыхе в Сочи, Вершнин с внуком на даче занимается метеоизмерениями, Еременко с женой играет в бильярд на подмосковной даче, Михалкин — последний маршал артиллерии — в ленинградском парке.
Эти и другие кадры из семейных альбомов составили новый фотопроект под названием "Полководцы Победы".
Эти и другие кадры из семейных альбомов составили новый фотопроект под названием "Полководцы Победы".
1.
Маршал Советского Союза Буденный хорошо известен как герой Первой мировой и Гражданской войн, проявил он себя и в годы Великой Отечественной. C середины 1940 года он занимал должность первого заместителя Наркома обороны СССР.
На фото того времени Семен Михайлович с сыном Сергеем, который пошел по стопам отца, также стал офицером.
На фото того времени Семен Михайлович с сыном Сергеем, который пошел по стопам отца, также стал офицером.
2.
Маршал Победы, так полководца называют в народе. Кавалер двух орденов "Победа", четырежды Герой Советского Союза. 50-е годы были крайне непростыми для Жукова. После смерти Сталина маршала возвращают из Свердловска в Москву и назначают на должность первого заместителя министра обороны СССР.
С 1955 года Георгий Константинович — министр обороны, но уже через три года отправлен в отставку. Маршал Жуков на летнем отдыхе в Сочи, 50-е годы.
С 1955 года Георгий Константинович — министр обороны, но уже через три года отправлен в отставку. Маршал Жуков на летнем отдыхе в Сочи, 50-е годы.
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3.
Рокоссовский — единственный в отечественной истории полководец, являющийся маршалом одновременно двух государств — Советского Союза и Польши. Маршал Рокоссовский на охоте. Фотография сделана в 1960-е годы.
4.
Дмитрий Федорович Устинов был одним из самых молодых наркомов.
В молодости будущий министр обороны СССР увлекался мотоциклами.
В 1943 году попал в аварию и загремел в больницу. После выписки Сталин сказал: "Товарищ Устинов, вы являетесь государственной собственностью. А вы знаете, что бывает за порчу госимущества?" До конца войны Устинов больше за руль не садился. На подмосковной даче в 1950-е годы. Устинов увлекался фотографией.
В молодости будущий министр обороны СССР увлекался мотоциклами.
В 1943 году попал в аварию и загремел в больницу. После выписки Сталин сказал: "Товарищ Устинов, вы являетесь государственной собственностью. А вы знаете, что бывает за порчу госимущества?" До конца войны Устинов больше за руль не садился. На подмосковной даче в 1950-е годы. Устинов увлекался фотографией.
5.
Главный маршал бронетанковых войск Амазасп Хачатурович Бабаджанян (слева) очень любил свою семью — жену Аргунью Аршаковну и детей, которых у него было трое: сын Виктор, дочери Лариса и Изабелла.
Было у него и четыре внучки — Анаит, Юлия, Инна и Екатерина. На фото 60-х годов Бабаджанян танцует с супругой. Как вспоминают их друзья, танцевали они вдохновенно и завораживающе. От их танца невозможно было оторвать взгляд.
Было у него и четыре внучки — Анаит, Юлия, Инна и Екатерина. На фото 60-х годов Бабаджанян танцует с супругой. Как вспоминают их друзья, танцевали они вдохновенно и завораживающе. От их танца невозможно было оторвать взгляд.
6.
Ей аплодировал сам Сталин, но лишь немногим прима-балерина Большого театра Ольга Васильевна Лепешинская известна как супруга генерала армии Антонова Алексея Иннокентьевича. Познакомившись в середине 50-х годов на одном из приемов, Антонов и Лепешинская с первого взгляда полюбили друг друга.
На фото начала 60-х годов супруги на отдыхе в Карловых Варах, Чехословакия. Антонов — единственный генерал армии за всю отечественную историю, награжденный орденом "Победа". Принимал участие в работе Ялтинской и Потсдамской конференций, начальник Генерального штаба Советской Армии.
На фото начала 60-х годов супруги на отдыхе в Карловых Варах, Чехословакия. Антонов — единственный генерал армии за всю отечественную историю, награжденный орденом "Победа". Принимал участие в работе Ялтинской и Потсдамской конференций, начальник Генерального штаба Советской Армии.
7.
Члены семьи главного маршала авиации Вершинина тяготели к сфере прекрасного. Супруга Валентина Александровна была балериной Ульяновского театра и балетмейстером, старшая дочь Елена — художником-мультипликатором, а младшая Инна — переводчиком.
Вместе со своими внуками Константин Андреевич любил следить за погодой — такое у него было почти профессиональное увлечение. "В рабочие дни ему докладывали метеосводки. А в выходные дни на даче он самостоятельно занимался измерениями. Мы вместе запускали шары — зонды", — вспоминал внук Андрей.
На фото они с дедом на даче в 1970 году.
Вместе со своими внуками Константин Андреевич любил следить за погодой — такое у него было почти профессиональное увлечение. "В рабочие дни ему докладывали метеосводки. А в выходные дни на даче он самостоятельно занимался измерениями. Мы вместе запускали шары — зонды", — вспоминал внук Андрей.
На фото они с дедом на даче в 1970 году.
8.
Фотография М. Редькина, получившая неофициальное название "С Победой, сынок!". Сделана весной 1946 года в селе Лапоть Саратовской области — родине маршала авиации Н.М. Скоморохова. Николай Михайлович Скоморохов — воздушный ас Великой Отечественной войны, дважды Герой Советского Союза, доктор военных наук, профессор, заслуженный военный летчик СССР, маршал авиации.
9.
Андрей Иванович Еременко в годы войны командовал девятью фронтами и двумя армиями. Особо важное назначение — Сталинград. Был трижды ранен. Освобождал Словакию и Чехию. В Праге его именем были названы улицы.
На фотографии 1967 года супруги Еременко играют в бильярд на подмосковной даче в Архангельском. С Ниной Ивановой они познакомились на фронте. Она была медсестрой.
На фотографии 1967 года супруги Еременко играют в бильярд на подмосковной даче в Архангельском. С Ниной Ивановой они познакомились на фронте. Она была медсестрой.
10.
Силантьев Александр Петрович — активный участник Великой Отечественной войны. Воевал с первого дня: уже 22 июня 1941 года совершил несколько боевых вылетов. Всего же за время войны он совершил 365 боевых вылетов. Будущий маршал авиации Силантьев со своей супругой в Гурзуфе, 1950-е годы.
11.
Владимир Михайлович Михалкин — последний маршал артиллерии. Это звание было присвоено ему 15 февраля 1989 года. Во время блокады Ленинграда в составе 42-й армии удерживал Пулковские высоты и сражался на Невском пятачке — оборонительном рубеже на левом берегу Невы. На фото маршал артиллерии спустя 30 лет во время прогулки по одному из парков Ленинграда.
12.
Сергей Семенович Бирюзов, круглый сирота, ставший маршалом Советского Союза. В Великую Отечественную войну прошел путь от командира стрелковой дивизии до командующего армией. Пять раз был ранен. Герой Советского Союза, Народный герой Югославии. На фотографии 1940 года Сергей Семенович с дочкой Ольгой на даче.
13.
В конце 50-х годов Филипп Иванович Голиков возглавлял Главное политическое управление Советской Армии и Военно-Морского Флота. Маршалом Советского Союза он стал в 1961 году. На фото Голиков в начале 1940-х годов во время дачного отдыха с дочерью и ее подругой.
14.
Уникальный снимок, сделанный во время официального визита министра обороны СССР Родиона Яковлевича Малиновского в Монголию в 1961 году, — встреча военачальника с боевыми соратниками спустя годы после окончания Второй мировой войны...
Советско-японская война, бои на Халкин-Голе и боевые действия против японцев на Забайкальском фронте во второй половине 1945 года — история советско-монгольских военных отношений богата событиями.
Во время последнего, в частности, Малиновский и командующий монгольскими войсками маршал Чойбалсан действовали бок о бок, чтобы разгромить Квантунскую армию и изгнать ее из Монголии.
Советско-японская война, бои на Халкин-Голе и боевые действия против японцев на Забайкальском фронте во второй половине 1945 года — история советско-монгольских военных отношений богата событиями.
Во время последнего, в частности, Малиновский и командующий монгольскими войсками маршал Чойбалсан действовали бок о бок, чтобы разгромить Квантунскую армию и изгнать ее из Монголии.
15.
Виктор Георгиевич Куликов на протяжении длительного времени был начальником Генерального штаба Вооруженных Сил СССР. Считается одним из военачальников-долгожителей, проживших более 90 лет.
На фото Куликов в 1980-е годы в Германии, на отдыхе с внуками Сергеем, Николаем и Алексеем (слева направо). Разбираются с игрушками: "боевая подготовка" в редкие минуты отдыха.
На фото Куликов в 1980-е годы в Германии, на отдыхе с внуками Сергеем, Николаем и Алексеем (слева направо). Разбираются с игрушками: "боевая подготовка" в редкие минуты отдыха.
16.
Ованес Хачатурович Баграмян — непревзойденный стратег — на его счету планы множества наступательных операций времен Великой Отечественной войны.
На фотографии маршал Баграмян в подмосковном военном санатории Архангельское, 70-е годы.
На фотографии маршал Баграмян в подмосковном военном санатории Архангельское, 70-е годы.
17.
Генерал армии Иосиф Ираклиевич Гусаковский — один из немногих танкистов, ставших дважды Героем Советского Союза.
Начинал войну лейтенантом, закончил — полковником. Дважды был тяжело ранен. Одним из любимых хобби Иосифа Ираклиевича была игра в шахматы — занятие настоящих тактиков и полководцев.
На снимке Гусаковский во время розыгрыша очередной партии на подмосковной даче во Внуково в 1978 году.
Начинал войну лейтенантом, закончил — полковником. Дважды был тяжело ранен. Одним из любимых хобби Иосифа Ираклиевича была игра в шахматы — занятие настоящих тактиков и полководцев.
На снимке Гусаковский во время розыгрыша очередной партии на подмосковной даче во Внуково в 1978 году.
18.
На допросе после своего пленения Фридрих Паулюс спросил Чуйкова: "Господин генерал, а где находился ваш командный пункт?". Чуйков ответил: "На Мамаевом кургане". Паулюс помолчат и сказал: "Вы знаете, разведка мне докладывала, но я не поверил...".
И в этом был весь Василий Иванович. Бесстрашный, волевой, мужественный. Маршал Чуйков на охоте в Германии в 1950-е годы.
И в этом был весь Василий Иванович. Бесстрашный, волевой, мужественный. Маршал Чуйков на охоте в Германии в 1950-е годы.
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Метки: Полководцы СССР история страна фотографии
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