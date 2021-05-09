Интересные снимки из жизни Полководцев СССР

7.

Члены семьи главного маршала авиации Вершинина тяготели к сфере прекрасного. Супруга Валентина Александровна была балериной Ульяновского театра и балетмейстером, старшая дочь Елена — художником-мультипликатором, а младшая Инна — переводчиком.

Вместе со своими внуками Константин Андреевич любил следить за погодой — такое у него было почти профессиональное увлечение. "В рабочие дни ему докладывали метеосводки. А в выходные дни на даче он самостоятельно занимался измерениями. Мы вместе запускали шары — зонды", — вспоминал внук Андрей.

На фото они с дедом на даче в 1970 году.