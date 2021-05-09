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Интересные снимки из жизни Полководцев СССР

Интересные снимки из жизни Полководцев СССР (18 фото)

Автор:
09 мая 2021 20:38
Метки: Полководцы   СССР   история   страна   фотографии   
754
18
Маршал Рокоссовский на охоте, Жуков на летнем отдыхе в Сочи, Вершнин с внуком на даче занимается метеоизмерениями, Еременко с женой играет в бильярд на подмосковной даче, Михалкин — последний маршал артиллерии — в ленинградском парке.
Эти и другие кадры из семейных альбомов составили новый фотопроект под названием "Полководцы Победы".
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Метки: Полководцы   СССР   история   страна   фотографии   
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Hamsterskiller 2 часа назад
А маршал что, маршал в окопе не сидел, передвигай себе в штабе фишки, и пусть дивизия ляжет в отвлекающем манёвре, главное победа.
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80k
Taras Kozalupko 3 минуты назад
Михалкин тот еще дед был, три раза лично с ним общался
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Colonel61 Полчаса назад
Маршал Михалкин ВМ (снимок 2008 г, Луга, Лен.обл)
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