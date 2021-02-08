8 знаменитых фотографий и захватывающие истории, которые за ними скрываются

В 1936 году фотограф Доротея Ланж сфотографировала эту нищую женщину, 32-летнюю Флоренс Оуэнс, с младенцем и еще двумя из семи детей в лагере сборщиков гороха в Нипомо, Калифорнии. Ланж сделала снимок, который получил прозвище «Мать-переселенка», в рамках проекта по заказу Администрации по переселению в период Нового курса Франклина Рузвельта, чтобы задокументировать тяжелое положение рабочих-мигрантов. Ее снимок Оуэнс вскоре опубликовали в газетах, что побудило правительство доставить продовольственную помощь в лагерь Нипомо, где несколько тысяч человек голодали и жили в ужасных условиях. Однако к тому моменту Оуэнс уже переехала вместе с семьей.

Фотография Ланж стала символом Великой депрессии, но личность матери-переселенки десятилетиями оставалась загадкой, поскольку Ланж не спросила ее имени. В конце 70-х репортер разыскал Оуэнс (тогда она носила фамилию Томпсон): она жила в Модесто, штате Калифорния. Томпсон критически отозвалась о Ланж, которая умерла в 1965 году. Женщина заявила, что из-за фотографии чувствовала себя использованной и сожалела, что Ланж вообще ее сделала. Она также выразила сожаление, что не заработала на снимке никаких денег. Томпсон умерла в возрасте 80 лет в 1983 году. В 1998 году копию фотографии, подписанную Ланж, продали на аукционе за 244 500 долларов.