8 знаменитых фотографий и захватывающие истории, которые за ними скрываются

Наверное, каждый видел фотографию поцелуя моряка и медсестры на Таймс-сквер или портрет Альберта Эйнштейна с высунутым языком. Но знаете ли вы истории, которые стоят за этими культовыми снимками?
В 1936 году фотограф Доротея Ланж сфотографировала эту нищую женщину, 32-летнюю Флоренс Оуэнс, с младенцем и еще двумя из семи детей в лагере сборщиков гороха в Нипомо, Калифорнии. Ланж сделала снимок, который получил прозвище «Мать-переселенка», в рамках проекта по заказу Администрации по переселению в период Нового курса Франклина Рузвельта, чтобы задокументировать тяжелое положение рабочих-мигрантов. Ее снимок Оуэнс вскоре опубликовали в газетах, что побудило правительство доставить продовольственную помощь в лагерь Нипомо, где несколько тысяч человек голодали и жили в ужасных условиях. Однако к тому моменту Оуэнс уже переехала вместе с семьей.
Фотография Ланж стала символом Великой депрессии, но личность матери-переселенки десятилетиями оставалась загадкой, поскольку Ланж не спросила ее имени. В конце 70-х репортер разыскал Оуэнс (тогда она носила фамилию Томпсон): она жила в Модесто, штате Калифорния. Томпсон критически отозвалась о Ланж, которая умерла в 1965 году. Женщина заявила, что из-за фотографии чувствовала себя использованной и сожалела, что Ланж вообще ее сделала. Она также выразила сожаление, что не заработала на снимке никаких денег. Томпсон умерла в возрасте 80 лет в 1983 году. В 1998 году копию фотографии, подписанную Ланж, продали на аукционе за 244 500 долларов.
23 февраля 1945 года фотограф Associated Press Джо Розенталь сфотографировал пятерых морских пехотинцев и санитара, поднимающих флаг США на горе Сурибати, самой высокой точке на японском острове Иводзима. Одна из самых кровавых битв в истории морской пехоты началась 19 февраля 1945 года, когда американцы вторглись на тщательно укрепленный остров; четыре дня спустя они захватили его и установили небольшой флаг на вершине горы Сурибати. Однако позже в тот же день флаг приказали заменить на другой, гораздо большего размера, чтобы его могли увидеть все солдаты на острове и на кораблях в открытом море. Фотография Розенталя демонстрирует как раз второе восхождение звездно-полосатого десанта. Впоследствии военного фотографа обвинили в драматической постановке, но тот отрицал обвинения, и очевидцы его поддержали. Широко распространенная фотография стала мощным патриотическим символом, впоследствии получила Пулитцеровскую премию и послужила образцом для военного мемориала морской пехоты возле Арлингтонского национального кладбища. Трое морских пехотинцев на фото были убиты в бою на Иводзиме (официально поединок не закончился до 26 марта 1945 года), а троих выживших отправили обратно в США, где их почитали как героев. Они выступали на собраниях по всей стране в поддержку продажи военных облигаций.
Знаменитый фотограф Альфред Эйзенштадт сделал эту фотографию моряка, целующего одетую в белое женщину в центре Таймс-сквер, 14 августа 1945 года после объявления о капитуляции Японии, которая ознаменовала конец Второй мировой войны. 27 августа фотографию опубликовали в журнале Life. Фотографу ВМС США Виктору Йоргенсену тоже удалось запечатлеть эту сцену, с другого (менее известного) ракурса. Ни один из фотографов не успел спросить у пары их имена (Эйзенштадт позже сказал об этом дне: «Вокруг метались тысячи людей… все целовались друг с другом»), и в последующие годы разные мужчины и женщины заявляли, что именно они запечатлены на фотографии. Например, в книге 2012 года «Целующийся моряк» пару идентифицировали как моряка Джорджа Мендонсу и Грету Циммер, ассистентки стоматолога, которая не знала Мендонсу до его спонтанного поцелуя. Однако и другие пары представили достаточно достоверные доказательства, поэтому личность героев снимка до сих пор так и не установили окончательно.
14 марта 1951 года фотограф Артур Сасс сфотографировал Эйнштейна, который покидал празднование, устроенное в честь его 72-го дня рождения, в Принстоне, штат Нью-Джерси. Сасс попросил нобелевского лауреата улыбнуться, но тот вместо этого высунул язык. Оказывается, Эйнштейну настолько понравился снимок, что он сделал для себя несколько копий. Эйнштейн, который стал гражданином США в 1940 году, умер спустя четыре года после того, как Сасс сделал знаменитый снимок. В 2009 году оригинал фото с подписью известного ученого продали на аукционе более чем 74 000 долларов. В 1953 году, в разгар антикоммунистического крестового похода сенатора Джозефа Маккарти, Эйнштейн передал фотографию журналисту Говарду К. Смиту со следующей подписью (в переводе с немецкого): «Этот жест вам понравится, потому что он направлен на все человечество. Гражданское лицо может позволить себе сделать то, что не посмеет ни один дипломат. Ваш верный и благодарный слушатель, А. Эйнштейн». Эйнштейн выступил против маккартизма, и историки считают, что жест на фотографии и надпись на ней олицетворяют его дух нонконформизма.
5 марта 1960 года Альберто Корда, кубинский модный фотограф, ставший фотожурналистом, сфотографировал 31-летнего революционера-марксиста в Гаване на траурном митинге в память о жертвах взрыва теплохода «Ля Кувр». В результате взрыва погибли не менее 75 человек и несколько сотен получили ранения, и, хотя точная причина взрыва так и не была установлена, Фидель Кастро обвинил США. После поминальной службы газета Revolucion, в которой работал Корда, опубликовала фотографии Кастро и других высокопоставленных лиц и отклонила фотографию Гевары. В последующие годы снимок появлялся в различных публикациях на Кубе и в Европе, но не привлек особого внимания. В 1967 году левый итальянский издатель Джанджакомо Фельтринелли, который интересовался Геварой, узнал о фотографии во время визита на Кубу и получил бесплатную копию от Корды. Позже в этом же году, когда Гевару схватили и убили солдаты в Боливии, Фельтринелли распространил плакаты с фотографией Корды, получившей название «Guerrillero Heroico» (Героический партизан), и вскоре изображение распространилось по всему миру, став символом революции и юношеского бунта. С тех пор снимок стал одним из наиболее широко воспроизводимых изображений в истории и появлялся на всем: от фресок до пивных бутылок.
Через два часа после убийства президента Джона Ф. Кеннеди 22 ноября 1963 года вице-президента Линдона Джонсона привели к присяге в качестве 36-го президента США на борту Air Force One в аэропорту Даллас / Лав-Филд. Сесил Стоутон, бывший армейский фотограф, который был официальным фотографом Белого дома с 1961 года (первый человек, занявший этот пост), сделал историческую фотографию судьи Сары Хьюз, приводящей к присяге Джонсона в компании его жены, персонала и ошеломленной Жаклин Кеннеди, все еще одетой в розовый костюм Chanel, который был на ней, когда ее мужа застрелили. В момент убийства Кеннеди Стоутон ехал за Кеннеди в составе его кортежа, их разделяло несколько машин. После Стаутон отправился в больницу Паркленда, где Кеннеди скончался, а затем фотограф помчался в Лав-Филд, чтобы застать присягу Джонсона. Стоутон был единственным фотографом в самолете на инаугурации Джонсона и поначалу, когда его камера вышла из строя, все решили, что фотографий не будет. Однако он быстро устранил проблему и смог задокументировать событие. В хаотическое для США время фотография Стоутона доказала, что в стране по-прежнему сохраняется преемственность правления.
21 декабря 1970 года король рок-н-ролла тайно встретился с 37-м президентом страны в Овальном кабинете, и это событие запечатлел фотограф Белого дома Олли Аткинс. Встреча состоялась после того, как Пресли без предупреждения появился у ворот Белого дома и передал президенту написанное от руки письмо, в котором музыкант сообщил, что хочет быть полезным стране, и предлагал сделать его «федеральным агентом по особым поручениям», чтобы помочь США в войне с наркотиками. После того, как письмо попало в руки помощника Никсона, Пресли в тот же день пригласили на встречу с президентом. Во время встречи артист подтвердил свое желание помочь президенту, поделился своим убеждением, что Битлз пропагандируют антиамериканизм, и сказал, что изучал коммунистическое «промывание мозгов» и культуру наркотиков. Пресли, который собирал пистолеты и полицейские значки, затем попросил Никсона выдать ему значок федерального агента по борьбе с наркотиками — этот запрос был удовлетворен в тот же день. Также по просьбе Пресли его беседа с главнокомандующим держалась в секрете, и СМИ не узнали об этом до следующего года. В 1977 году легендарный музыкант, который никогда не работал в Белом доме, умер от сердечной недостаточности, предположительно связанной со злоупотреблением рецептурными препаратами.
На этом снимке, сделанном 1 мая 2011 года, президент Барак Обама и сотрудники национальной безопасности получают свежую информацию о сверхсекретном рейде ВМС SEAL на пакистанское убежище одного из самых разыскиваемых людей в истории США, лидера «Аль-Каиды» Усаму бен Ладена. В 11:35 по восточному времени в ту ночь президент выступил в прямом эфире и объявил, что организатор терактов 11 сентября был убит «морскими котиками». Фотограф Белого дома Пит Соуза сделал снимок после того, как Обама и его старшие помощники собрались в небольшом конференц-зале в Ситуационной комнате Западного крыла, где бригадный генерал Маршалл «Брэд» Уэбб наблюдал за миссией. Когда Обама вошел в комнату, Уэбб предложил президенту свое кресло. Однако, как Обама позже рассказал NBC News: «Я сказал: “Не беспокойтесь. Вы просто сосредоточьтесь на том, что делаете. Я уверен, что мы сможем найти стул, и я сяду рядом”. Так я оказался на складном стуле». Обама позже назвал этот рисковый рейд, во время которого вертолет SEAL приземлился в убежище бен Ладена, самыми длинными 40 минутами его жизни, а госсекретарь Хиллари Клинтон заявила, что она так внимательно следила за рейдом, что не знала, что фотограф Белого дома их фотографировал.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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