FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
добавить
пост
Сообщество Исторические факты 594 поста • 160 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Исторические факты 
8 знаменитых фотографий и захватывающие истории, которые за ними скрываются

8 знаменитых фотографий и захватывающие истории, которые за ними скрываются (9 фото)

Автор:
08 февраля 2021 21:59
Сообщество : Исторические факты
Метки: исторические фотографии   история   история США   факты   фотографии   
777
9

Наверное, каждый видел фотографию поцелуя моряка и медсестры на Таймс-сквер или портрет Альберта Эйнштейна с высунутым языком. Но знаете ли вы истории, которые стоят за этими культовыми снимками?

×

Источник:  — переведено специально для fishki.net

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Исторические факты"
Метки: исторические фотографии   история   история США   факты   фотографии   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
0
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
Показать ещё
Панин устроил вечеринку в нижнем женском белье с женой и подругой (4 фото) Панин устроил вечеринку в нижнем женском белье с женой и подругой (4 фото) Фотографии, которые знает весь мир Фотографии, которые знает весь мир Бунт! Закатаем чулки под коленку! Бунт! Закатаем чулки под коленку! Удивительные исторические факты, о которых вы не слышали Удивительные исторические факты, о которых вы не слышали 10 неожиданных фактов о клоунах 10 неожиданных фактов о клоунах 10 любопытных историй происхождения слов и выражений 10 любопытных историй происхождения слов и выражений
Mr. Jingles

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

250367



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
25+ постов, в которых комментарии интереснее самого сообщения
6
104
25+ постов, в которых комментарии интереснее самого сообщения
Убойные мемы с котом, которые зарядят позитивом
1
27
Убойные мемы с котом, которые зарядят позитивом
﻿
Набирающие популярность в сообществах
Материнский капитал: суть, получение, использование
0
6
Материнский капитал: суть, получение, использование
Под лестницей аббатства Даунтон: один день из жизни слуги в викторианской Англии
0
6
Под лестницей аббатства Даунтон: один день из жизни слуги в викторианской Англии
Панин устроил вечеринку в нижнем женском белье с женой и подругой (4 фото)
Панин устроил вечеринку в нижнем женском белье с женой и подругой (4 фото)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Смотрите также
0
1

Перейти в раздел
Популярные теги
#Юмор#факты#животные#смешно#прикольные#автомобили#сша#позитив#навальный#в мире
#фото#прикол#интересное#Россия#Разное#кино#автомир#смешные#на различный вкус#сарказм.
#история#интересно#истории#приколы#жизнь#СССР#комментарии#шоу бизнес#подборка#Исторические факты

На что жалуетесь?

Вернуться