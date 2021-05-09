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Не имеющие себе равных. Тяжёлые атомные крейсеры проекта «Орлан»

Не имеющие себе равных. Тяжёлые атомные крейсеры проекта «Орлан» (11 фото)

Автор:
09 мая 2021 16:12
Метки: заряд   корабли   крейсер   ядерный реактор   
595
11
С завершением Второй Мировой войны в прошлое уходила и целая эпоха линейных кораблей. Однако в Советском Союзе в 70-е годы прошлого века, в ракетно-ядерную эпоху, концепция крупных надводных кораблей с мощным вооружением переживала второе дыхание. Крейсеры проекта 1144 стали вершиной инженерной мысли советских кораблестроителей, которым удалось создать крупнейшие в мире (после авианосцев) корабли со смертоносным вооружением.
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Метки: заряд   корабли   крейсер   ядерный реактор   
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5  комментариев
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5k
TirAn 2 часа назад
1985 год, июль, Североморск.
На рейде стояли оба крейсера "Киров" и "Фрунзе". Кто то из них на заднем плане.
Фото подпольное, снимать запрещалось. Снято в ходе учний "Атлантика-85", мы в это время были там на практике после 1 курса ВВМУПП ЛенКома
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2k
Raf 3 часа назад
Гигантомания отходит уже как мне кажется. Катера с гиперзвуковыми ракетами целесообразнее.
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34k
jonnyD 3 часа назад
Флот .... о-о-о он есть , да ещё какой !
Электрические установки, сопоставимые по мощности с АЭС, локальное бронирование, радары военного диапазона, системы подавления и радиоэлектронной борьбы, бортовые авиационные комплексы, мини-подлодки и вертолеты… По размерам и уровню оснащению они не знают себе равных.
20 вымпелов высшего ранга, звезды первой величины. Среди гордых названий: Dilbar, Eclipse, Luna, Madam Gu, Serene, Ocean Victory, Sailing Yaght “A”, Palladium, Here Comes The Sun, Motor Yacht “A”, Nirvana, Anastasia, Rahil, Tango, Quantum Blue, Ice, Graceful, Kibo, Barbara, Galactica Super Nova.
Причем Eclipse , например , крупнее РКР “Маршал Устинов” на 2000 тонн .
Dilbar - мощность электрогенераторов составляет 30 мегаватт. Вот это мощь !
Для сравнения мощность девяти турбогенераторов ТАВКР «Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов» составляет “всего” 21 МВт.
Водоизмещение яхты Dilbar превышает 15 тысяч тонн , так что до ТАКР не так много и осталось , не говоря уже про такую мелочь , как , например , ракетный крейсер «Москва» , всего то 11 490 т .
Первые двадцать яхт российских миллиардеров превзошли по стоимости все боевые корабли, построенные в текущем десятилетии для ВМФ России.
Все !
Гордитесь !
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