Не имеющие себе равных. Тяжёлые атомные крейсеры проекта «Орлан»

Головной корабль типа «Киров», октябрь 1985 года



Головной корабль «Киров» был выведен из состава ВМФ РФ в 2002 году. В 2015 году было принято окончательно решение об утилизации ракетного крейсера.



«Фрунзе», вскоре переименованный в «Адмирал Лазарев», планируется утилизировать. Соответствующие контракты были подписаны в феврале 2021 года.



В 1992 году «Калинин» был переименован в «Адмирал Нахимов». В настоящее время корабль находится в капитальном ремонте с модернизацией по проекту 11442М. Ввод в строй планируется в 2022-2023 г..



Движимые атомом



Тяжёлые атомные ракетные крейсеры (ТАРКР) типа «Киров» не имеют аналогов. Эти корабли создавались как самостоятельные боевые единицы. Собственно, по этой причине их водоизмещение возросло до полных 26 000 тонн. Первые американские атомные корабли были ощутимо меньше отечественных атомоходов. Это объяснялось тем, что американские крейсеры служили лишь в качестве эскорта в авианосных соединениях.



Длина по верхней палубе составляет 250 метров. На носу корабля находится бульбовой обтекатель антенны гидроакустики. Кормовая часть оборудована ангаром, вмещающим в себя три вертолёта.