Не имеющие себе равных. Тяжёлые атомные крейсеры проекта «Орлан»

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С завершением Второй Мировой войны в прошлое уходила и целая эпоха линейных кораблей. Однако в Советском Союзе в 70-е годы прошлого века, в ракетно-ядерную эпоху, концепция крупных надводных кораблей с мощным вооружением переживала второе дыхание. Крейсеры проекта 1144 стали вершиной инженерной мысли советских кораблестроителей, которым удалось создать крупнейшие в мире (после авианосцев) корабли со смертоносным вооружением.
Тернистый путь «Орлана»
Первые идеи боевых кораблей с атомной энергоустановкой витали в штабе ВМФ СССР ещё в 50-е годы. Однако по причине высокой стоимости и сложности производства эти идеи были отложены в долгий ящик. Толчком к дальнейшему развитию атомных кораблей послужил успех конкурента — в США вошёл в строй первый в мире атомный крейсер Long Beach. К тому же советские адмиралы и без того прекрасно понимали необходимость автономных кораблей, которые могли действовать в океане без привязки к военно-морским базам.
Первые идеи боевых кораблей с атомной энергоустановкой витали в штабе ВМФ СССР ещё в 50-е годы. Однако по причине высокой стоимости и сложности производства эти идеи были отложены в долгий ящик. Толчком к дальнейшему развитию атомных кораблей послужил успех конкурента — в США вошёл в строй первый в мире атомный крейсер Long Beach. К тому же советские адмиралы и без того прекрасно понимали необходимость автономных кораблей, которые могли действовать в океане без привязки к военно-морским базам.
Схема крейсера типа «Киров»
В 1964 году работы по созданию эскизов атомного корабля были возобновлены. Ввиду сложности реализации всех современных на тот момент систем вооружения на одном атомоходе, планировалось создать два типа кораблей — большой противолодочный корабль (БПК) (проект 1144) и ракетный крейсер (проект 1165).
Тем временем гонка вооружений набирала обороты. В США начались разработки новых противокорабельных ракет, и советские кораблестроители решили объединить БПК и ракетный крейсер в один корабль. Проект 1144, ставший универсальным, дорабатывался несколько лет, в течение которых эскизное водоизмещение возросло в несколько раз.
В 1964 году работы по созданию эскизов атомного корабля были возобновлены. Ввиду сложности реализации всех современных на тот момент систем вооружения на одном атомоходе, планировалось создать два типа кораблей — большой противолодочный корабль (БПК) (проект 1144) и ракетный крейсер (проект 1165).
Тем временем гонка вооружений набирала обороты. В США начались разработки новых противокорабельных ракет, и советские кораблестроители решили объединить БПК и ракетный крейсер в один корабль. Проект 1144, ставший универсальным, дорабатывался несколько лет, в течение которых эскизное водоизмещение возросло в несколько раз.
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Схема ТАРКР «Пётр Великий»
Технический проект, утверждённый в 1972 году, получил название «Орлан». Головной корабль серии заложили 26 марта 1973 года. Пока шло его строительство, проект 1144 был усовершенствован. Кардинальным изменениям подверглась система вооружения. Тем не менее, по новым чертежам корабли не строились: новое вооружение устанавливалось, по мере готовности, в ходе последовательного строительства новых кораблей. К усовершенствованному проекту 1144.2 полностью относится только «Пётр Великий», а предыдущие два корабля, скорее являются переходными, несущими на себе системы вооружения как изначального, так и усовершенствованного проектов.
Первый корабль серии «Киров» вошёл в состав ВМФ СССР 30 декабря 1980 года. Второй крейсер «Фрунзе», заложенный в 1978 году, был передан флоту 31 октября 1984 года. Третий корабль «Калинин» вступил в строй в 1988 году. Строительство последнего крейсера «Пётр Великий» было приостановлено из-за распада Советского Союза. Он вошёл в состав ВМФ Российской Федерации лишь в 1998 году.
Технический проект, утверждённый в 1972 году, получил название «Орлан». Головной корабль серии заложили 26 марта 1973 года. Пока шло его строительство, проект 1144 был усовершенствован. Кардинальным изменениям подверглась система вооружения. Тем не менее, по новым чертежам корабли не строились: новое вооружение устанавливалось, по мере готовности, в ходе последовательного строительства новых кораблей. К усовершенствованному проекту 1144.2 полностью относится только «Пётр Великий», а предыдущие два корабля, скорее являются переходными, несущими на себе системы вооружения как изначального, так и усовершенствованного проектов.
Первый корабль серии «Киров» вошёл в состав ВМФ СССР 30 декабря 1980 года. Второй крейсер «Фрунзе», заложенный в 1978 году, был передан флоту 31 октября 1984 года. Третий корабль «Калинин» вступил в строй в 1988 году. Строительство последнего крейсера «Пётр Великий» было приостановлено из-за распада Советского Союза. Он вошёл в состав ВМФ Российской Федерации лишь в 1998 году.
Головной корабль типа «Киров», октябрь 1985 года
Головной корабль «Киров» был выведен из состава ВМФ РФ в 2002 году. В 2015 году было принято окончательно решение об утилизации ракетного крейсера.
«Фрунзе», вскоре переименованный в «Адмирал Лазарев», планируется утилизировать. Соответствующие контракты были подписаны в феврале 2021 года.
В 1992 году «Калинин» был переименован в «Адмирал Нахимов». В настоящее время корабль находится в капитальном ремонте с модернизацией по проекту 11442М. Ввод в строй планируется в 2022-2023 г..
Движимые атомом
Тяжёлые атомные ракетные крейсеры (ТАРКР) типа «Киров» не имеют аналогов. Эти корабли создавались как самостоятельные боевые единицы. Собственно, по этой причине их водоизмещение возросло до полных 26 000 тонн. Первые американские атомные корабли были ощутимо меньше отечественных атомоходов. Это объяснялось тем, что американские крейсеры служили лишь в качестве эскорта в авианосных соединениях.
Длина по верхней палубе составляет 250 метров. На носу корабля находится бульбовой обтекатель антенны гидроакустики. Кормовая часть оборудована ангаром, вмещающим в себя три вертолёта.
Головной корабль «Киров» был выведен из состава ВМФ РФ в 2002 году. В 2015 году было принято окончательно решение об утилизации ракетного крейсера.
«Фрунзе», вскоре переименованный в «Адмирал Лазарев», планируется утилизировать. Соответствующие контракты были подписаны в феврале 2021 года.
В 1992 году «Калинин» был переименован в «Адмирал Нахимов». В настоящее время корабль находится в капитальном ремонте с модернизацией по проекту 11442М. Ввод в строй планируется в 2022-2023 г..
Движимые атомом
Тяжёлые атомные ракетные крейсеры (ТАРКР) типа «Киров» не имеют аналогов. Эти корабли создавались как самостоятельные боевые единицы. Собственно, по этой причине их водоизмещение возросло до полных 26 000 тонн. Первые американские атомные корабли были ощутимо меньше отечественных атомоходов. Это объяснялось тем, что американские крейсеры служили лишь в качестве эскорта в авианосных соединениях.
Длина по верхней палубе составляет 250 метров. На носу корабля находится бульбовой обтекатель антенны гидроакустики. Кормовая часть оборудована ангаром, вмещающим в себя три вертолёта.
ТАРКР «Фрунзе» («Адмирал Лазарев») в сентябре 1988 года
С развитием ракетного вооружения и авиации строительство кораблей с мощным бронированием было признано нецелесообразным. Однако, несмотря на это, ТАРКР имеют солидную, по нынешним меркам, броню. Жизненно важные отсеки — машины, атомный реактор и ракетные погреба — с боков защищает 100-мм броня (70-мм сверху). Боковая бронезащита боевых постов и командного пункта также имеет толщину 100 мм (75-мм сверху). Броня кормовой части в самых толстых местах достигает 70 мм. Имеют бронезащиту и артиллерийские установки.
Атомная силовая установка была создана на основе реакторов ледоколов. Топливом для реакторов служит высокообогащенный уран, срок работы энергоустановки без перезарядки составляет 10-11 лет. Теплоносителем служит дважды дистиллированная вода, циркулирующая через активную зону реакторов КН-3. Силовая установка мощностью 140 000 л.с. могла бы обеспечить электричеством город с населением 100 тысяч жителей. Кораблю же она позволяет развить максимальную скорость 32 узла. Дальность плавания на реакторах не ограничена.
«Гранитовый» меч
Все четыре крейсера имеют единый главный ударный комплекс. Под верхней палубой корабля установлены пусковые установки, несущие высокоточные противокорабельные ракеты П-700 комплекса ракетного оружия «Гранит». Ракета, стартовый вес которой составляет семь тонн, развивает максимальную скорость в 2700 км/ч. Боевая часть предусматривает обычный 750-кг заряд или 500-кг ядерный моноблок. Максимальная высота полёта составляет 24 километра, а дальность пуска — свыше 550 км.
С развитием ракетного вооружения и авиации строительство кораблей с мощным бронированием было признано нецелесообразным. Однако, несмотря на это, ТАРКР имеют солидную, по нынешним меркам, броню. Жизненно важные отсеки — машины, атомный реактор и ракетные погреба — с боков защищает 100-мм броня (70-мм сверху). Боковая бронезащита боевых постов и командного пункта также имеет толщину 100 мм (75-мм сверху). Броня кормовой части в самых толстых местах достигает 70 мм. Имеют бронезащиту и артиллерийские установки.
Атомная силовая установка была создана на основе реакторов ледоколов. Топливом для реакторов служит высокообогащенный уран, срок работы энергоустановки без перезарядки составляет 10-11 лет. Теплоносителем служит дважды дистиллированная вода, циркулирующая через активную зону реакторов КН-3. Силовая установка мощностью 140 000 л.с. могла бы обеспечить электричеством город с населением 100 тысяч жителей. Кораблю же она позволяет развить максимальную скорость 32 узла. Дальность плавания на реакторах не ограничена.
«Гранитовый» меч
Все четыре крейсера имеют единый главный ударный комплекс. Под верхней палубой корабля установлены пусковые установки, несущие высокоточные противокорабельные ракеты П-700 комплекса ракетного оружия «Гранит». Ракета, стартовый вес которой составляет семь тонн, развивает максимальную скорость в 2700 км/ч. Боевая часть предусматривает обычный 750-кг заряд или 500-кг ядерный моноблок. Максимальная высота полёта составляет 24 километра, а дальность пуска — свыше 550 км.
Схема систем вооружения ТАРКР «Киров»
Захват цели системой корректировки производится на расстоянии до 37 км. Дальнейшее наведение осуществляется разведчиком-целеуказателем Ту-95РЦ, вертолётом или космической системой «Легенда-М». Главное предназначение «Гранита» — нанесение ударов по группе кораблей или соединениям, и поражение целей на побережье.
Захват цели системой корректировки производится на расстоянии до 37 км. Дальнейшее наведение осуществляется разведчиком-целеуказателем Ту-95РЦ, вертолётом или космической системой «Легенда-М». Главное предназначение «Гранита» — нанесение ударов по группе кораблей или соединениям, и поражение целей на побережье.
Запуск ракеты ракеты П-700 «Гранит» с борта «Петра Великого»
Беглый огонь ракетным комплексом осуществляется следующим образом. Первая ракета набирает достаточную высоту для захвата цели и наводит остальные ракеты, летящие на низкой траектории. Так как боеголовки способны обмениваться между собой информацией, при уничтожении ракеты-наводчика её роль принимает на себя другая. Система устойчива к радиопомехам, и уничтожить ракету крайне трудно. Даже при поражении, благодаря весу и импульсу, она способна долететь до противника.
Ракет много не бывает
Основным средством противовоздушной обороны кораблей является зенитный ракетный комплекс С-300Ф «Форт». Первые три крейсера серии имеют 12 пусковых установок ЗРК, боекомплект состоит из 96 ракет. Комплекс может захватить до 6 целей и наводить до 12 ракет. Баллистические ракеты, способные развить скорость до 4700 км/ч, «Форт» способен поразить на расстоянии до 75 км и на высоте до 25 км.
Беглый огонь ракетным комплексом осуществляется следующим образом. Первая ракета набирает достаточную высоту для захвата цели и наводит остальные ракеты, летящие на низкой траектории. Так как боеголовки способны обмениваться между собой информацией, при уничтожении ракеты-наводчика её роль принимает на себя другая. Система устойчива к радиопомехам, и уничтожить ракету крайне трудно. Даже при поражении, благодаря весу и импульсу, она способна долететь до противника.
Ракет много не бывает
Основным средством противовоздушной обороны кораблей является зенитный ракетный комплекс С-300Ф «Форт». Первые три крейсера серии имеют 12 пусковых установок ЗРК, боекомплект состоит из 96 ракет. Комплекс может захватить до 6 целей и наводить до 12 ракет. Баллистические ракеты, способные развить скорость до 4700 км/ч, «Форт» способен поразить на расстоянии до 75 км и на высоте до 25 км.
Залп пусковой установки ЗИФ-122 комплекса ЗРК «Оса-М»
ТАРКР «Киров», помимо «Форта», имел ЗРК «Оса-МА» ближнего действия. Боезапас — 40 ракет. Ближнюю ПВО обеспечивали также и восемь 30-мм зенитных артустановок АК-630М. Универсальным вооружением служили две 100-мм артиллерийские установки АК-100, боезапас которых составлял 1200 снарядов.
Зенитное вооружение третьего корабля серии — крейсера «Адмирал Нахимов» состояло из комплекса С-300Ф «Форт» с усовершенствованными ракетами и пусковыми установками. Максимальная скорость ракет составляла 1800 м/с при высоте 27 км, зона поражения была расширена до 93 км. Ракетная система была способна перехватить баллистические ракеты, а благодаря инфракрасной системе наведения она действовала и в условиях помех.
Зенитно-ракетная система вооружения «Петра Великого», помимо С-300Ф «Форт» и его модификации, включает в себя комплекс «Кинжал» ближнего действия. Телеуправляемые ракеты запускаются катапультой с выключенным двигателем, его запуск осуществляется на безопасном расстоянии от корабля. Катапульта перезаряжается автоматически каждые 3 секунды. Наведение производится искусственным интеллектом, время реакции составляет 8 секунд. «Кинжал» способен наводить восемь ракет и одновременно производить обстрел четырёх целей в 60-градусном секторе. На борту «Петра Великого» находится 8 пусковых установок, в каждой из которых находится 8 зенитных ракет.
ТАРКР «Киров», помимо «Форта», имел ЗРК «Оса-МА» ближнего действия. Боезапас — 40 ракет. Ближнюю ПВО обеспечивали также и восемь 30-мм зенитных артустановок АК-630М. Универсальным вооружением служили две 100-мм артиллерийские установки АК-100, боезапас которых составлял 1200 снарядов.
Зенитное вооружение третьего корабля серии — крейсера «Адмирал Нахимов» состояло из комплекса С-300Ф «Форт» с усовершенствованными ракетами и пусковыми установками. Максимальная скорость ракет составляла 1800 м/с при высоте 27 км, зона поражения была расширена до 93 км. Ракетная система была способна перехватить баллистические ракеты, а благодаря инфракрасной системе наведения она действовала и в условиях помех.
Зенитно-ракетная система вооружения «Петра Великого», помимо С-300Ф «Форт» и его модификации, включает в себя комплекс «Кинжал» ближнего действия. Телеуправляемые ракеты запускаются катапультой с выключенным двигателем, его запуск осуществляется на безопасном расстоянии от корабля. Катапульта перезаряжается автоматически каждые 3 секунды. Наведение производится искусственным интеллектом, время реакции составляет 8 секунд. «Кинжал» способен наводить восемь ракет и одновременно производить обстрел четырёх целей в 60-градусном секторе. На борту «Петра Великого» находится 8 пусковых установок, в каждой из которых находится 8 зенитных ракет.
Запуск ракеты с катапульты комплекса «Кинжал»
Для противодействия противокорабельным и противорадиолокационным ракетам «Пётр Великий» имеет на борту шесть пусковых установок ракетно-артиллерийского комплекса «Кортик». Каждая установка имеет две 30-мм шестиствольные артустановки и два блока четырех двухступенчатых ракет 9М311 . Скорострельность артустановок составляет 10 000 в/мин при общем боекомплекте из 36000 30-мм снарядов и 192 ракет.
Универсальная артиллерия «Петра Великого» состоит из 130-мм двухорудийной башни АК-130. При скорострельности до 80 выстрелов в минуту дальность стрельбы составляет 25 км. Система наведения гарантирует максимальную точность поражения цели.
Для противодействия противокорабельным и противорадиолокационным ракетам «Пётр Великий» имеет на борту шесть пусковых установок ракетно-артиллерийского комплекса «Кортик». Каждая установка имеет две 30-мм шестиствольные артустановки и два блока четырех двухступенчатых ракет 9М311 . Скорострельность артустановок составляет 10 000 в/мин при общем боекомплекте из 36000 30-мм снарядов и 192 ракет.
Универсальная артиллерия «Петра Великого» состоит из 130-мм двухорудийной башни АК-130. При скорострельности до 80 выстрелов в минуту дальность стрельбы составляет 25 км. Система наведения гарантирует максимальную точность поражения цели.
Реактивный бомбомёт РБУ-6000 «Смерч-2» на фрегате «Адмирал Макаров»
Минно-торпедное вооружение последнего корабля серии представляет собой два ракетно-торпедных комплекса «Водопад-НК» калибром 533 мм, по одной пусковой установке на борт. Комплекс способен поразить подводную лодку противника на расстоянии до 60 км. Для уничтожения торпед на борту крейсера также имеются и десять труб реактивных бомбомётов комплекса «Удав-1М» и два шеститрубных бомбомёта «Смерч-3».
По неофициальной информации планируется глубокая модернизация «Петра Великого», в ходе которой его оснастят гиперзвуковыми противокорабельными ракетами «Циркон». По предварительным характеристикам их скорость может достигать 10 000 км/час, перехватить эти ракеты существующими средствами защиты практически невозможно. Кроме «Циркона», в планах фигурируют противокорабельные ракеты «Оникс» принципа «выстрелил-забыл», а также крылатые ракеты ОКР «Калибр», способные нести термоядерный заряд.
Минно-торпедное вооружение последнего корабля серии представляет собой два ракетно-торпедных комплекса «Водопад-НК» калибром 533 мм, по одной пусковой установке на борт. Комплекс способен поразить подводную лодку противника на расстоянии до 60 км. Для уничтожения торпед на борту крейсера также имеются и десять труб реактивных бомбомётов комплекса «Удав-1М» и два шеститрубных бомбомёта «Смерч-3».
По неофициальной информации планируется глубокая модернизация «Петра Великого», в ходе которой его оснастят гиперзвуковыми противокорабельными ракетами «Циркон». По предварительным характеристикам их скорость может достигать 10 000 км/час, перехватить эти ракеты существующими средствами защиты практически невозможно. Кроме «Циркона», в планах фигурируют противокорабельные ракеты «Оникс» принципа «выстрелил-забыл», а также крылатые ракеты ОКР «Калибр», способные нести термоядерный заряд.
Единственный корабль серии, находящийся в строю, «Пётр Великий». До 1992 года носил имя «Юрий Андропов»
«Линейные крейсеры» типа «Киров» по классификации НАТО, вобрав в себя все самые современные технологии и системы вооружения, считаются одними из самых смертоносных кораблей в мире. Можно с уверенностью сказать, что тяжёлые атомные ракетные крейсеры проекта 1144 «Орлан» являются произведением военного искусства.
«Линейные крейсеры» типа «Киров» по классификации НАТО, вобрав в себя все самые современные технологии и системы вооружения, считаются одними из самых смертоносных кораблей в мире. Можно с уверенностью сказать, что тяжёлые атомные ракетные крейсеры проекта 1144 «Орлан» являются произведением военного искусства.
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Метки: заряд корабли крейсер ядерный реактор
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На рейде стояли оба крейсера "Киров" и "Фрунзе". Кто то из них на заднем плане.
Фото подпольное, снимать запрещалось. Снято в ходе учний "Атлантика-85", мы в это время были там на практике после 1 курса ВВМУПП ЛенКома
Электрические установки, сопоставимые по мощности с АЭС, локальное бронирование, радары военного диапазона, системы подавления и радиоэлектронной борьбы, бортовые авиационные комплексы, мини-подлодки и вертолеты… По размерам и уровню оснащению они не знают себе равных.
20 вымпелов высшего ранга, звезды первой величины. Среди гордых названий: Dilbar, Eclipse, Luna, Madam Gu, Serene, Ocean Victory, Sailing Yaght “A”, Palladium, Here Comes The Sun, Motor Yacht “A”, Nirvana, Anastasia, Rahil, Tango, Quantum Blue, Ice, Graceful, Kibo, Barbara, Galactica Super Nova.
Причем Eclipse , например , крупнее РКР “Маршал Устинов” на 2000 тонн .
Dilbar - мощность электрогенераторов составляет 30 мегаватт. Вот это мощь !
Для сравнения мощность девяти турбогенераторов ТАВКР «Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов» составляет “всего” 21 МВт.
Водоизмещение яхты Dilbar превышает 15 тысяч тонн , так что до ТАКР не так много и осталось , не говоря уже про такую мелочь , как , например , ракетный крейсер «Москва» , всего то 11 490 т .
Первые двадцать яхт российских миллиардеров превзошли по стоимости все боевые корабли, построенные в текущем десятилетии для ВМФ России.
Все !
Гордитесь !