«Коломенское» — самые интересные и красивые места в музее-заповеднике

Музей-заповедник «Коломенское» – бывшая царская резиденция. Он относится к Южному административному округу столицы. Первый музей здесь открыли в 1923 году: тогда основной темой было деревянное зодчество. Большинство объектов возведено в XVII столетии. Главная доминанта исторической местности – Церковь Вознесения, являющаяся объектом охраны ЮНЕСКО.
На территории музея-заповедника открыт луна-парк с современными аттракционами для всех возрастов. Этнографический центр позволяет перенестись в прошлое и посмотреть, как жили наши предки. Среди природных достопримечательностей выделяются сады, Голосов овраг с его камнями и вековые дубы.
Церковь Вознесения Господня
Впервые упоминается в 1532 году, что делает церковь первым каменным шатровым храмом на территории России. Легенды связывают строительство с появлением на свет долгожданного наследника Василия III – Ивана Грозного. Архитектуру церкви называют «летящей»: несмотря на внушительные размеры здания, оно выглядит изящно. Повторное освещение храма состоялось в 2000 году, а реконструкция завершилась в 2007 году.
Церковь Георгия Победоносца с колокольней
Дата постройки – XVI век, но впоследствии памятник русского зодчества неоднократно менялся. Его колокольня изначально относилась к церкви Вознесения Господня. Впоследствии её переделали в самостоятельный храм, а рядом появилась большая трапезная. В 2000 году её освятили. Сейчас в церкви хранятся старопечатные книги, иконы, изразцы и прочие экспонаты, рассказывающие историю объекта культурного наследия.
Водовзводная башня
Лаконичное белоснежное сооружение – центральный элемент сложной гидротехнической системы. В башне в 70-х годах XVII века установили водоподъёмный механизм, помогавший обеспечивать Государев двор водой. Предположительно, внутри также содержались специально обученные для охоты соколы. В настоящее время в башне располагается музейная экспозиция, посвящённая истории водоснабжение прошлых столетий.
Дворцовый павильон 1825 года
Часть утраченного дворца. Основное здание разобрали за ненадобностью. Уцелел только павильон, который при домашнем театре выполнял функцию чайного домика. По обеим сторонам лестницы перед входом установлены скульптуры львиц. Главный фасад выходит на реку, отсюда открывается живописный вид. После реконструкции в середине нулевых павильону вернули оригинальный облик. В нём проводятся выставки и концерты.
Главная смотровая площадка Коломенского
Находится на высоком берегу реки Москва недалеко от церкви Вознесения Господня. Смотровая площадка оборудована бесплатными биноклями. Территория безопасна для посещений с детьми. Отсюда открывается живописный вид, в том числе на Марьинский парк, 10-й шлюз Перервинского гидроузла и Николо-Перервинский монастырь. Спустившись вниз, можно в тёплое время года заказать на причале речную прогулку.
Достопримечательности Государева двора
Интересные исторические и архитектурные объекты музея-заповедника.
Комплекс Передних ворот
Главные ворота Государева двора имеют четыре яруса. В первом сделано две арки разных размеров. Во втором в прошлом располагался механизм, который издавал звук, похожий на львиный рык. Третий «отвечал» за часы. А четвёртый – восьмерик с колоколами, на крыше которого установлен двуглавый орёл. Рядом стоят Полковничьи и Приказные палаты, возведённые, как и ворота, в XVII веке. А Сытный двор появился чуть позже. Это главная из сохранившихся хозяйственных построек комплекса.
Храм Казанской иконы Божией Матери
Построен в честь столетия взятия Казани. Изначально был домовым и соединялся 50-метровым переходом с деревянным дворцом. Дворец разобрали за ненадобностью, а церковь стала приходской. Главные иконы – Державная икона Божией Матери, считающаяся чудотворной, и список Казанской иконы Божией Матери. В самом начале Великой отечественной службы прекратились, но их быстро вернули и проводят ежедневно по сей день.
Фундаменты Хлебного и Кормового двора
Располагаются вблизи Спасских ворот. В Хлебном и Кормовом дворах выпекали хлеб и готовили прочую еду для государя. Здания утеряны, но на их месте провели раскопки и нашли остатки фундаментов. Удалось частично восстановить планировку. А выкопанные ценности и предметы обихода отправились в Коломенские музейные коллекции. Архитектурно-археологический объект стал полноценным музеем под открытым небом.
Домик Петра I
Построен в 1702 году в устье Северной Двины. Пётр I прожил в нём два месяца, чтобы лично контролировать возведение крепости, призванной защитить Архангельск от шведского флота. В 1934 году домик перевезли в Коломенское. В нём расположился мемориальный музей Петра I. А рядом в 1998 году установили памятник, изображающий царя в полный рост. Это авторская копия скульптуры, которую можно найти в городе Антверпен.
«Половецкая баба»
Каменное изваяние найдено в южнорусских степях. Предположительно, это был надмогильный памятник на погребальном кургане. Относится к половецкой культуре. Возраст «бабы» – более 900 лет. Грубо вытесанный силуэт не имеет прочерченного лица. Руки сведены вместе, ноги только обозначены. В Коломенское столь ценный экспонат привезли в 30-х годах XX столетия. Его установили на Дубовой аллее.
Спасские (Задние) ворота
В ограду, окружающую Государев двор, встроено трое ворот. Спасские ворота также называют Задними. Над арками в киоте хранилась икона Спаса Нерукотворного, отсюда и оригинальное наименование. Эти ворота использовались преимущественно для хозяйственных нужд. Потом проезд стал главным. Его украсили петровскими вензелями и двуглавыми орлами. В начале 2000-х прошла большая реставрация.
Музей деревянного зодчества в «Коломенском»
Четыре главных объекта музея деревянного зодчества в заповеднике.
Деревянная церковь Георгия Победоносца
Трёхглавый храм перевезли из Архангельской области в Коломенское в 2008 году. Его построили в 1685 году на берегу реки Ерги. После революции церковь лишили маковок и забросили. Вместе с перемещением пришлось заняться и реконструкцией, так как памятник русского зодчества был в плачевном состоянии. Внутрь можно зайти только в тёплое время года. С середины осени по середину весны здание законсервировано.
Башня Братского острога
Памятник военной архитектуры. Башню собрали в Сибири в XVII веве, а до Коломенского она добралась только 1959 году. Нижняя жилая часть намного выше верхней. На условный второй этаж с улицы ведёт лестница. Над кровлей установлена небольшая вышка для кругового обзора. Во время реставрации 2007 года заменили сгнившие части брёвен, использовались современные материалы, но старинные техники обработки древесины.
Моховая башня Сумского острога
Построенная из брёвен крепость сыграла важную роль в обороне от Шведов. Она устояло даже под огнём, хотя следы на древесине остались. Моховая башня – единственная уцелевшая часть Сумского острога. Её разобрали и более 80 лет продержали в запасниках. В начале нулевых годов нашего столетия памятник архитектуры восстановили уже в Коломенском. На третьем ярусе открыта экспозиция, рассказывающая про защиту русского севера.
Башня Николо-Корельского монастыря
Единственное строение обители, которое уцелело в неизменном виде. Николо-Корельский мужской монастырь возвели не позднее начала XV века недалеко от Архангельска. Его постройки после революции были или уничтожены, или стали частью режимного предприятия. А башню, являющуюся проездной, перевезли в Коломенское. Она деревянная, увенчана крестом, по обеим сторонам остались участки стены.
Интересные и популярные места в «Коломенском»
Места и объекты музея заповедника, которые обязательно стоит увидеть.
Дворец царя Алексея Михайловича
Период строительства – вторая половина XVII века. Просуществовал около ста лет и был разобран за ненадобностью и по причине обветшания. В 2010 году в Коломенском решили воссоздать дворец в натуральную величину и повторяя планировку оригинала. Комплекс занимает площадь 7000 м², он имеет пять уровней и объединяет пять строений. И внешнее, и внутреннее убранство поражает детализацией и красотой.
Церковь Усекновения Главы Иоанна Предтечи в Дьякове
Стоит на высоком берегу Москвы-реки. Появление памятника архитектуры связано с правлением Ивана Грозного. Внешне напоминает собор Василия Блаженного. Хотя храм выглядит единым целым, он состоит из пяти отдельный сооружений, плотно прилегающих друг к другу. У них отдельные входы и алтари. Несколько десятилетий церковь была в запустении. Повторное освещение пришлось на 1992 год. Службы проходят по выходным и праздникам.
Выставочный зал «Атриум»
Когда музейная коллекция только начала собираться, нужны были помещения для хранения фондов. Одним из таких и оказался «Атриум». Он стал первым зданием, специально построенным для этих целей. Название дано выставочному залу из-за внутреннего дворика. В 2006 году добавился второй этаж, расширивший возможности комплекса. Главная экспозиция – «Секреты русских мастеров» – пользуется спросом круглый год.
Ярморочная площадь
Эту территорию занимают аттракционы разной направленности и выставки-продажи. Много развлечений для детей, но они носят сезонный характер. Зимой поблизости заливают каток и устанавливают горки для катания на тюбингах. В период фольклорных праздников, также устраиваемых на ярмарочной площади, количество посетителей Коломенского увеличивается. Главное событие – ярмарка меда.
Луна-парк «Карусель»
Парк с аттракционами для всей семьи приглашает гостей в тёплое время года. На его территории установлены три вида батутов: от примитивных до экстремальных. Есть водные приключения: от лодочек, куда детей пускают только с родителем, до аттракциона «Каноэ», где малышам предстоит самим пройти нехитрую полосу препятствий. Детская комната, карусели, автодром – неполный список развлечений в луна-парке.
Музей-выставка песчаных фигур
Проходит в Коломенском в тёплое время года. Каждый год темы для скульптур разные. Создаются удивительные работы прямо на месте и сохраняются на протяжении нескольких месяцев, когда их может увидеть любой желающий. Высота скульптур от 3 до 6 метров. Рядом для детей ставят песочницы и периодически проводят миниатюрные конкурсы. В 2017 году музей-заповедник даже принимал импровизированный чемпионат мира по песчаным фигурам.
Набережная Москва-реки
Из-за близости расположения музея-заповедника эту часть набережной называют Коломенской. Она начинается от Коломенской улицы и тянется до шлюзового канала. Общая длина – менее 2 километров. В хорошую погоду тут традиционно людно. На одной из площадок набережной установлен шатёр и специальное оборудование, которое можно арендовать для проведения свадьбы или любого другого мероприятия.
Этнографический центр в «Коломенском»
Места и объекты, знакомящие с жизнью и бытом того времени.
Водяная мельница на реке Жуже
Появилась в Коломенском в 2007 году. Её прообраз – аналогичные постройки середины позапрошлого века. Мельница представляет собой деревянную избушку. Она стоит на мостике, перекинутом через русло. Выше пришлось соорудить плотину, чтобы вода поднялась до нужного уровня, и жернова начали крутиться. Строительство мельницы поспособствовало очистке Жужи и облагораживанию берега.
Соколиный двор
Возвышается на левом берегу Жужи. Царь Алексей Михайлович начал посещать округу именно из-за соколиной охоты, на которой мог проводить дни напролёт. Поэтому так важно было восстановить соколиный двор. Деревянное двухэтажное здание обнесено забором. Его воссоздали по старой фотографии. Оригинал стоял не здесь, а в самом Коломенском. К постройке нового соколиного двора подошли тщательно, проработав детали, включая наличники.
Усадьба кузнеца
Комплекс включает в себя: дом кузнеца, дом сына кузнеца, кузницу и сарай. Кузница действующая, она используется во время экскурсий для демонстрации. На глазах у туристов мастера кузнечного дела создают настоящие произведения искусства. Большинство из них можно купить в сувенирном магазине. Помимо этого, есть тур по домам, чтобы сравнить жизнь кузнеца и крестьянина. Осмотр всей экспозиции длится не более часа.
Усадьба коломенского крестьянина
В состав усадьбы входят: главный дом, конюшня, в которой содержатся лошадь и корова, амбарушка для хранения зерна, птичник с курами. В доме обстановка типичная для небедных крестьянских семей XVII. Всё выглядит так, будто хозяева ненадолго отлучились и вот-вот войдут в дверь. Животных можно погладить и даже покормить. Экскурсия по этой части этнографического центра занимает не более часа.
Усадьба пасечника
В состав Коломенского входят многочисленные сады с плодовыми деревьями. Среди них и была построена усадьба пасечника. Рядом с пасекой возведены главный дом и хозяйственные постройки. Здесь представлены сразу две выставки – «История пчеловодства» и «Крестьянская изба». Среди экспонатов есть, как копии, так и подлинники вещей и мебели прошлого. Расписание экскурсий и возможность посещения усадьбы зависит от времени года.
Голландский домик Петра I
Копия старейшего деревянного дома Нидерландов. Оригинал возвели из деталей списанных судов в 1632 году в городе Зандам. В нём неделю жил Пётр I. Голландское правительство подарило России полноразмерный макет домика в 2013 году. Повторён не только внешний, но и внутренний облик. Интерьеры дополнены портретами императора и его жены, иконой Спаса Нерукотворного, а также старинными раритетами.
Комплекс конюшенного двора
Представляет собой деревню в миниатюре. Центральная улица носит название Садовая Слобода. В конюшнях в царские времена содержалось до 130 лошадей. Помещения не сохранились, но их частично восстановили по подробным описаниям. Кроме того отстроили: дом конюхов, сеновал, кузницу и каретную, а также леваду. На экскурсии по комплексу можно узнать о конном деле на Руси и погладить породистого скакуна.
Природные достопримечательности в «Коломенском»
Самые интересные и красивые природные объекты в музее-заповеднике.
Дьяковский овраг
По оврагу протекает ручей с аналогичным названием. Протяжённость – немногим более километра. Перед впадением в Москву-реку с правой стороны протекает по подземному коллектору. Раскопки Дьякова городища, расположенного неподалёку, стартовали в 1864 году. Они дали представления о традициях людей, населявших эти территории в древности. Статус природной территории – перспективная особо охраняемая.
Голосов овраг
Тянется от Москвы-реки до проспекта Андропова. Рельеф местность около оврага разнообразен. В нём самом есть облагороженный пруд, а также «дикий» ручей. Буйная растительность делает территорию вокруг особенно живописной в летний период. В овраге можно найти «Гусь-камень» и «Девий-камень». Им приписываются сакральные значения и внушительный возраст, однако данные о валунах появились только в XX веке.
Исторические сады Коломенского
Коломенское – сосредоточение садов. Их было шесть: Большой, Новый, Красный, Казанский, Вознесенский и Дьяковский. Сохранились три последних. В 2015 году началось восстановление садов, утративших былое великолепие и большую часть деревьев. Дьяковский сад находится за Голосовым оврагом, его планировка неизменна. Казанский сад с подачи Екатерины II превращён в прогулочный. Вознесенский появился позже других и расположен ближе к Каширскому шоссе.
Аптекарский огород
Традиционный аптекарский огород разбили в Коломенском в XVII веке. Выращивали не только лекарственные травы, используемые в народной медицине, но и пряности для государева стола. В настоящее время огород превращён в прогулочную зону площадью 1000 м². Летом посетителей встречает буйство красок и ароматов на грядках. Зимой туристы лишены возможности насладиться достопримечательностью.
Парк «Липки»
Липовая аллея отделяется парк от Казанского сада. Прогулочную зону здесь разбили в 1825 году. Исторически для славян и их прямых потомков липа была важным деревом. Возможно, этим обусловлен выбор в её пользу для создания парка. Через «Липки» Торговая улица связана с основной частью музея-заповедника. В Коломенском есть ещё одна липовая аллея: она находится в Государевом дворе и тянется от Задних ворот до Передних.
Вековые дубы
В Коломенском есть два места, где произрастают вековые дубы. У Государева двора встречается цепь из трёх массивных деревьев. Считается, что им около 300 лет. Дубы возле Вознесенского сада старше: их возраст варьируется в диапазоне от 4 до 6 веков. Высота самого крупного достигает 26 метров. Некоторые стволы обнесены оградой. Если деревья болеют, их кору мажут специальной глиной.
Источник:
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