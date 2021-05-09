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«Коломенское» — самые интересные и красивые места в музее-заповеднике

«Коломенское» — самые интересные и красивые места в музее-заповеднике (36 фото)

Автор:
09 мая 2021 10:08
Сообщество : Путешествия
Метки: заповедник   коломенское   красота   музей   отдых   фото   
43
36

Музей-заповедник «Коломенское» – бывшая царская резиденция. Он относится к Южному административному округу столицы. Первый музей здесь открыли в 1923 году: тогда основной темой было деревянное зодчество. Большинство объектов возведено в XVII столетии. Главная доминанта исторической местности – Церковь Вознесения, являющаяся объектом охраны ЮНЕСКО.

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Метки: заповедник   коломенское   красота   музей   отдых   фото   
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1  комментарий
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Александр Сучков 39 минут назад
А где могилы, на которых надгробия с черепами? Зато ярмарка с лунопарком есть, очень интересные и исторические места)))
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