«Коломенское» — самые интересные и красивые места в музее-заповеднике

На территории музея-заповедника открыт луна-парк с современными аттракционами для всех возрастов. Этнографический центр позволяет перенестись в прошлое и посмотреть, как жили наши предки. Среди природных достопримечательностей выделяются сады, Голосов овраг с его камнями и вековые дубы.

Церковь Вознесения Господня

Впервые упоминается в 1532 году, что делает церковь первым каменным шатровым храмом на территории России. Легенды связывают строительство с появлением на свет долгожданного наследника Василия III – Ивана Грозного. Архитектуру церкви называют «летящей»: несмотря на внушительные размеры здания, оно выглядит изящно. Повторное освещение храма состоялось в 2000 году, а реконструкция завершилась в 2007 году.