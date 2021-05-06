30 главных музеев Санкт-Петербурга

Центральный музей железнодорожного транспорта РФ

Основан в 1813 году. Его специализация – железные дороги и всё, что с ними связано. Фонды музея объединяют около пятидесяти тысяч экспонатов. Поскольку выставить их все на обозрение не позволяет площадь здания, периодически экспозиция меняется. Обычно за год проходит более десятка разнообразных выставок, что позволяет наиболее полно охватить историю железнодорожного транспорта.

Адрес: г. Санкт-Петербург, ул. Садовая, 50