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30 главных музеев Санкт-Петербурга

30 главных музеев Санкт-Петербурга (31 фото)

Автор:
06 мая 2021 09:51
Сообщество : Путешествия
Метки: красота   музеи Санкт-Петербурга   музей   подборка   путешествия   санкт-петербург   фото   
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31

Северная столица России – один из самых красивых городов мира. Не удивительно, что среди прочего знаменит он своими музеями. Литературные, исторические, краеведческие и художественные – каждому из направлений в Санкт-Петербурге уделено достаточное внимание. Богатая история позволила собрать в одном месте столько артефактов и ценностей, что за одну поездку туристу вряд ли удастся охватить все экспозиции и выставки.

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Метки: красота   музеи Санкт-Петербурга   музей   подборка   путешествия   санкт-петербург   фото   
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3  комментария
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1k
💰красава💰 38 минут назад
Вот именно из-за этого Санкт-Петербург называют культурной столицей России!
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20k
Седой Бегемот 14 минут назад
Ботанический музей лет десять как на ремонте.
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320
kvakvakva Полчаса назад
Музей железных дорог России
Библиотечный переулок, 4, корпус 2
Рядом с Балтийским вокзалом. 300 метров от м. «Балтийская»

Музей-макет "Петровская Акватория"
исторический макет Петербурга и пригородов 18 века с водным пространством.
ст.метро Адмиралтейская, ул. Малая Морская, дом 4/1,
ТРК "Адмирал", 6-й этаж
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