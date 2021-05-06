30 главных музеев Санкт-Петербурга

Северная столица России – один из самых красивых городов мира. Не удивительно, что среди прочего знаменит он своими музеями. Литературные, исторические, краеведческие и художественные – каждому из направлений в Санкт-Петербурге уделено достаточное внимание. Богатая история позволила собрать в одном месте столько артефактов и ценностей, что за одну поездку туристу вряд ли удастся охватить все экспозиции и выставки.
Государственный Эрмитаж
Основан в 1764 году. Располагается в Зимнем дворце. В общей сложности музейный комплекс занимает пять зданий. Первоначально это была личная коллекция Екатерины II. Для публики доступен с 1852 года. Экспонаты по временному отрезку охватывают период с каменного до конца XX века. Самые ценные и популярные коллекции: скифское золото, картины «старых мастеров», европейская живопись, фонд нумизматики, античные древности и другое.
Адрес: г. Санкт-Петербург, Дворцовая набережная, 34
Сайт: hermitagemuseum.org
Государственный Русский музей
Год основания – 1985. Комплекс состоит из пяти зданий, главное из которых – Михайловский дворец. Это самое многочисленное собрание русского искусства в мире. Музей начал свою историю с поступления картин из Эрмитажа и Академии художеств, с тех пор коллекция постоянно пополнялась. Полотна разделены по периодам и школам. Внушительное собрание икон – одна из изюминок экспозиции.
Адрес: г. Санкт-Петербург, ул. Инженерная, 4
Сайт: rusmuseum.ru
Кунсткамера
Также называется музеем редкостей, антропологии и этнографии. Впервые о ней говорится в документах в 1714 году. Разбиты коллекции по регионам. Тут собраны предметы искусства, труда и обихода разных народностей со всех континентов. Есть также разделы, посвящённые исключительно анатомии и истории самой Кунсткамеры. Здание музея также является частью наследия и архитектурной достопримечательностью.
Адрес: г. Санкт-Петербург, Университетская набережная, 3
Сайт: kunstkamera.ru
Центральный военно-морской музей
Основан в 1709 году. Один из старейших музеев мира. Может похвастаться обширной коллекцией моделей кораблей – более двух тысяч. Оружейный фонд состоит из экземпляров, созданных и используемых в прошлом в разных странах. Есть и живопись – работы признанных, связанные с морской тематикой. Знамёна, чертежи, уникальные документы – всему нашлось место на стендах и витринах.
Адрес: г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, 69 А
Сайт: navalmuseum.ru
Военно-исторический музей артиллерии, инженерных войск и войск связи
Свою историю начал в 1703 году. Претерпел множество изменений. Сейчас располагается во вспомогательном укреплении Петропавловской крепости. Коллекция включает в себя сотни тысяч экспонатов, среди них более двухсот настоящих пушек, танков, ракетных комплексов и других образцов крупной военной техники. Экспозиция относится к периоду от XV века до современности.
Адрес: г. Санкт-Петербург, Александровский парк, 7
Сайт: artillery-museum.ru
Гранд Макет Россия
Основан в 2008 году. Частный проект. Самый большой макет в нашей стране и второй по величине в мире. Представляет собой миниатюрную копию России. Работа над строительством велась на протяжении пяти лет. Теперь уменьшенный мир живёт по всем правилам: по дорогам ездят машины, ходят поезда, меняются день и ночь. Музей постоянно побеждает в отечественных и международных конкурсах, удерживая планку качества.
Адрес: г. Санкт-Петербург, ул. Цветочная, 16
Сайт: grandmaket.ru
Музей Фаберже
Открыт в 2013 году. Месторасположение – дворец Нарышкиных-Шуваловых. Частный проект. Его коллекция – собрание элементов прикладного и декоративного искусства XIX—XX веков и ювелирных изделий. Особое место в экспозиции занимают пасхальные яйца Фаберже, создававшиеся для императорской семьи. Помимо этого, на стенах вывешены картины знаменитых отечественных мастеров: Айвазовского, Брюллова, Коровина и других.
Адрес: г. Санкт-Петербург, Набережная реки Фонтанки, 21
Сайт: fabergemuseum.ru
Музей истории Санкт-Петербурга
Создан в 1908 году. Находится в Петропавловской крепости. Все экспонаты относятся к истории северной столицы, прослеживая непростой путь города от основания до современного периода. Количество экспонатов уже давно пересекло планку в миллион. По понятным причинам, демонстрируются не все из них. Периодически у музея появляются филиалы и временные экспозиции.
Адрес: г. Санкт-Петербург, Петропавловская крепость, д.3
Сайт: spbmuseum.ru
Крейсер «Аврора»
Корабль-музей, находящийся на вечной стоянке у Петропавловской набережной. После строительства участвовал в нескольких походах, потом был учебным судном, а уже после сменил роль, став музейным объектом. На борт «Авроры» может подняться любой желающий, как в составе экскурсионной группы, так и самостоятельно. На корабле иногда проводятся благотворительные мероприятия.
Адрес: г. Санкт-Петербург, Петроградская набережная
Сайт: navalmuseum.ru
Центральный музей железнодорожного транспорта РФ
Основан в 1813 году. Его специализация – железные дороги и всё, что с ними связано. Фонды музея объединяют около пятидесяти тысяч экспонатов. Поскольку выставить их все на обозрение не позволяет площадь здания, периодически экспозиция меняется. Обычно за год проходит более десятка разнообразных выставок, что позволяет наиболее полно охватить историю железнодорожного транспорта.
Адрес: г. Санкт-Петербург, ул. Садовая, 50
Сайт: cmzt.narod.ru
Музей современного искусства Эрарта
Основан в 2010 году. Частный проект. Расположен на Васильевском острове. Коллекция насчитывает порядка трёх тысяч работ мастеров и Петербурга и со всей России. Его двери открыты для проведения выставок, чтения лекций, семинаров и прочих мероприятий, связанных с современным искусством. Название расшифровывается, как «эра арта». Это и основная миссия музея – популяризация новых веяний.
Адрес: г. Санкт-Петербург, 29-я линия Васильевского острова, 2
Сайт: erarta.com
Домик Петра I
В качестве музея открыт для посещений с 1930 года. Поскольку строение было летней резиденцией императора на протяжении нескольких лет, то и экспозиция по большей части посвящена Петру I, а также его эпохе. По приказу Екатерины II вокруг домика был построен «футляр» – ограда из камня с железной крышей. В домике собраны личные вещи монарха, предметы обихода, воссоздана общая атмосфера начала XVIII века.
Адрес: г. Санкт-Петербург, Петровская набережная, 6
Сайт: rusmuseum.ru
Российский этнографический музей
Основан в 1895 году, как часть Русского музея, а в 1934 стал самостоятельной единицей. После войны сюда переехала московская коллекция Музея народов СССР. Это позволило собрать под одной крышей множество ценных артефактов, а статус петербуржской экспозиции значительно повысился. Выставки разделены по географическому принципу и охватывают всю страну в разные её периоды.
Адрес: г. Санкт-Петербург, ул. Инженерная, 4/1
Сайт: ethnomuseum.ru
Государственный музей-памятник «Исаакиевский собор»
Статус музея получил в 1928 году. На куполе есть смотровая площадка, с которой открывается панорамный вид на город. Ежедневно проходят церковные службы. Само здание – архитектурный памятник, выполненный в стиле классицизма. Оно украшено скульптурами, которых насчитывается более трёхсот. Экскурсия по собору включает в себя, как историческую справку, так и подробный рассказ об элементах декора.
Адрес: г. Санкт-Петербург, Невский проспект, 29-31
Сайт: cathedral.ru
Музей Российской академии художеств
С 1859 года вход стал доступен всем, до этого коллекция собиралась в частном порядке. Здесь выставлялись произведения искусства, которые претендовали на попадание в Русский музей. Каждый этаж отведён под отдельную экспозицию: собрание антиков, выпускные работы студентов, проектные модели. В этом же здании располагаются архив, библиотека, музей имени Репина и прочее.
Адрес: г. Санкт-Петербург, Университетская набережная, 17
Сайт: artsacademymuseum.org
Центральный музей связи имени А. С. Попова
Основан в 1872 году, но первоначально был телеграфным музеем. В современном виде работает с 2003 года. Экспозиция включает в себя раритеты, связанные с почтой: карточки, конверты, архивы и прочее. Также в коллекцию входят всевозможные приборы, изобретённые Поповым. Особым интересом у посетителей пользуется собрание марок. Ценность некоторых из них исчисляется миллионами.
Адрес: г. Санкт-Петербург, Почтамтский переулок, 4
Сайт: rustelecom-museum.ru
Государственный мемориальный музей обороны и блокады Ленинграда
Открыт в 1946 году. Посвящён преимущественно событиям ВОВ и Блокады города. Занимает здание, где раньше находился Кустарный музей. Экспозиция собиралась из предметов обихода, оружия, агитационных материалов, прессы, документальных свидетельств, записанных со слов очевидцев, дневников и прочего. Общее количество экспонатов – порядка двадцати тысяч.
Адрес: г. Санкт-Петербург, Соляной пер., 9
Сайт: blokadamus.ru
Российский государственный музей Арктики и Антарктики
Год основания – 1930. Месторасположения – бывшая церковь. Для посещения здание открыли через семь лет после основания. В данный момент экспозиция разделена на три направления: Арктика, Антарктика и освоение Северного морского пути. Среди экспонатов есть снаряжение экспедиций, привезённые оттуда образцы, модели кораблей, участвовавших в походах, раритетные снимки и многое другое.
Адрес: г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 24 А
Сайт: polarmuseum.ru
Музей-квартира А.С. Пушкина на Мойке
Открыт в 1927 году. Изначально занимал несколько комнат, впоследствии был расширен. Большая часть музей отведена под личные вещи, сборники литературных произведений и предметы обихода, характерные для того времени. Экскурсия касается последних лет жизни Пушкина, поскольку именно их он провёл в этой квартире. Экспозиция собиралась тщательно и состоит из достаточного количества раритетов.
Адрес: г. Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, 12
Сайт: museumpushkin.ru
Музей политической истории России
Стал приемником музея Революции, который существовал с 1919 года. Сейчас исторический период, который охватывает выставка, ограничен следующими временными рамками: от правления Екатерины II до современности. В архивах содержатся важные документы – свидетельства ушедших эпох. Музей занимает два особняка – оба – объекты особой ценности и принадлежат к памятникам архитектуры.
Адрес: г. Санкт-Петербург, ул. Куйбышева, 2-4
Сайт: polithistory.ru
Государственный музей истории религии
Официально открыт с 1932 года. Имеет несколько постоянных экспозиций, связанных с возникновением и развитием мировых религий. Восточные верования объединены в один сегмент. Помимо этого уже несколько лет работают выставки следующих направлений: политеизм, архаические обряды и верования, истоки монотеизма, зарождение христианства. При музее работает тематическая библиотека, разрешена научная работа с фондом.
Адрес: г. Санкт-Петербург, ул. Почтамтская, 14/5
Сайт: gmir.ru
Санкт-Петербургский планетарий
Год открытия – 1959. Состоит из шести залов, причём носящий имя «Звёздный» – один из крупнейших в России. У его купола особое проектирование – не виден с внешней стороны. Программы тут разные, помимо шоу проходит чтение лекций. В местной галерее проходят выставки. «Планетка» – зал с круговой диаграммой. А обсерватория при планетарии – место реальной исследовательской работы.
Адрес: г. Санкт-Петербург, Александровский парк, 4
Сайт: planetary-spb.ru
Музей музыки (Фонтанный дом)
Имеет ещё одно название – Шереметьевский дворец. Поскольку дом расположен на Фонтанке, появилось и его очередное наименование. Экспозиция состоит из самого большого в России собрания музыкальных инструментов разных стран. Музей Ахматовой расположен в одном из флигелей Фонтанного дома. Он открыт в 1989 году. В экспозиции собраны вещи связанные с личной жизнь и творчеством поэтессы.
Адрес: г. Санкт-Петербург, набережная реки Фонтанки, 34
Сайт: theatremuseum.ru
Музейный комплекс «Вселенная воды»
Находится в большой водонапорной башне, построенной в кирпичном стиле в середине XIX века. Музей совмещает в себе интерактивные выставки и классические. Во время экскурсии рассказ идёт как о воде в целом, так и взаимодействии человека с водной стихией. Но особое место уделено водоснабжению города, очистительным сооружениям и прочим вопросам цивилизованного использования природных ресурсов.
Адрес: г. Санкт-Петербург, ул. Шпалерная, 56 А
Сайт: vodokanal-museum.ru
Зоологический музей Зоологического института РАН
Основан в 1832 году, отделившись от Кунсткамеры. Однако в современный период опять перестал быть самостоятельным – работает как часть Зоологического института. Три зала рассказывают о разных классах и группах животных. Первый – насекомые, ластоногие, китообразные. Второй – позвоночные, беспозвоночные, паразиты. Третий – млекопитающие, в том числе и вымершие.
Адрес: г. Санкт-Петербург, Университетская наб., 1
Сайт: zin.ru
Музей русской водки
Основан в 2001 году. Выставка состоит из оригинальных бутылок, пробок и этикеток. Экспозиция рассказывает об истории создания самого популярного в стране алкогольного напитка. По окончании экскурсии гостям предлагается дегустация нескольких сортов водки с традиционными русскими закусками. Рядом с музеем открыт ресторан с воссозданной атмосферой конца XIX века.
Адрес: г. Санкт-Петербург, Конногвардейский бульвар, 4
Сайт: stroganoffgroup.ru
Ботанический музей им. В. Л. Комарова
В современном виде существует с 1931 года. На его территории работает четыре выставки: «Растительность мира», «Растения и человек», «Растительные ресурсы нашей Родины» и «История и эволюция растений». Здесь же расположены оранжереи и парк-дендрарий. Ботанические коллекции собирались десятилетиями. В общей сложности здесь представлено порядка восьми тысяч видов растений.
Адрес: г. Санкт-Петербург, ул. Профессора Попова, 2
Сайт: binran.ru
Музейно-выставочный центр «Росфото»
Основан в 2002 году. Под него отведено здание на Большой Морской улице. Основная цель «Росфото» – предоставлять площадку для демонстрации предметов искусства. Это могут быть не обязательно фото-работы, но и смежные направления. Помимо прямого назначения, здание используется для кинопоказов. Ежегодно центр принимает больше пятидесяти выставок.
Адрес: г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, 35
Сайт: rosphoto.org
Клуб-музей «Котельная Камчатка»
Основан в бывшей котельной. Поскольку здесь на протяжении двух лет работал Виктор Цой, а позже упоминал ее в своих песнях, место стало культовым. В настоящее время тут собираются фанаты группы, проходят творческие вечера, литературные чтения и небольшие концерты. В музей вход свободный. Экспонаты – памятные вещи музыкантов, среди прочего – гитара Цоя.
Адрес: г. Санкт-Петербург, улица Блохина, 15
Сайт: clubkamchatka.ru
Музей советских игровых автоматов
Открыт в 2013 году. Частный интерактивный проект. Музей в Санкт-Петербурге является филиалом московского «старшего брата». Здесь находится около пятидесяти действующих автоматов. В стоимость билета входит экскурсия, также все посетители получают на руки старые монеты по пятнадцать копеек, которые можно использовать для игры на понравившихся автоматах.
Адрес: г. Санкт-Петербург, Конюшенная площадь, 2 В
Сайт: 15kop.ru
Источник:
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Музей-макет "Петровская Акватория"
исторический макет Петербурга и пригородов 18 века с водным пространством.
ст.метро Адмиралтейская, ул. Малая Морская, дом 4/1,
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