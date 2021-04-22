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25 главных городов Норвегии

25 главных городов Норвегии (25 фото)

Автор:
22 апреля 2021 09:42
Сообщество : Путешествия
Метки: города   красота   норвегия   отдых   природа   путешествия   фото   
106
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Богатая нефтяная страна Европы, Норвегия – обладает интересной историей. В этой стране соприкасаются между собой история, традиции и современность. Турист, находясь в этой стране, не заблудится. В каждом даже заброшенном уголке страны, есть цивилизация и помощь людей. Отдыхающие приезжают в Норвегию за круизным отдыхом, лыжным отдыхом. В каждый можно добраться не только на авто, но и на велосипеде. Везде асфальтированные трассы.

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Метки: города   красота   норвегия   отдых   природа   путешествия   фото   
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uutb 11 минут назад
Странно... Я, всегда думал, что Нобелевскую премию вручают в Стокгольме 10 декабря каждого года.
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Pavel 9 минут назад
Lillehammer где???
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