25 главных городов Норвегии

Богатая нефтяная страна Европы, Норвегия – обладает интересной историей. В этой стране соприкасаются между собой история, традиции и современность. Турист, находясь в этой стране, не заблудится. В каждом даже заброшенном уголке страны, есть цивилизация и помощь людей. Отдыхающие приезжают в Норвегию за круизным отдыхом, лыжным отдыхом. В каждый можно добраться не только на авто, но и на велосипеде. Везде асфальтированные трассы.