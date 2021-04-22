25 главных городов Норвегии

Богатая нефтяная страна Европы, Норвегия – обладает интересной историей. В этой стране соприкасаются между собой история, традиции и современность. Турист, находясь в этой стране, не заблудится. В каждом даже заброшенном уголке страны, есть цивилизация и помощь людей. Отдыхающие приезжают в Норвегию за круизным отдыхом, лыжным отдыхом. В каждый можно добраться не только на авто, но и на велосипеде. Везде асфальтированные трассы.
Осло
Столица Норвегии. До 1624 года этот город назывался Викия. Был официальной столицей викингов, всей Скандинавии. Город отличается своей мощной современной инфраструктурой и доступной средой для всех людей. Самыми известными достопримечательностями страны является: крепость Акерсхус, кафедральный собор Осло и Королевский Дворец. В городе ежегодно вручают Нобелевскую Премию, что активизирует событийный туризм.
Численность населения – 681 071 человек (2019)
Берген
Древний город Норвегии. До XII века являлся официальной столицей. Сейчас город индустриальный, обладает большой нефтяной инфраструктурой. Омывается город водами Северного Моря. В городе большой концертный зал, где проводилось Евровидение 1986 года. Бергенская Набережная – главное место города с 1979 года, занесена в список наследия ЮНЕСКО. Древние крепости Сверресборг и Фредриксберг, говорят о былой военной мощи.
Численность населения – 257 087 (2019)
Ставангер
Нефтяная столица Норвегии. В прошлом город был простым рыбацким поселком. Но с середины XX века, в окрестностях нашли нефть и начали ее осваивать. Известные достопримечательности города – это Музей Консервов, Морской Музей и Театр. Город является самым образованным местом страны. Каждый год здесь получает образование 10 тысяч студентов.
Численность населения – 225 020 (2019)
Тронхейм
В прошлом был известен, как Нидарос до 1930 года. Город находится на устье реки Нидельвы. В средние века в городе проходили религиозные войны. Важным событием того времени, была битва при Стикластадире. Признаки этой битвы можно найти в городе. В городе есть деревянная королевская резиденция, единственное сооружение из дерева для высших особ. Старая архитектура, представлена постройками XIX века. Ранее город терпел много пожаров.
Численность населения – 186 364 человека (2019)
Фредрикстад
Назван в честь короля основателя. Город ведет историю с 1567 года. Имеет несколько известных достопримечательностей, таких как самый большой в городе мост – пересекающий реку Гломма, церковь Святого Михаила и госпиталь Святого Джозефа. Госпиталь, в годы войны помог спасти сотни жизней от рук нацистов. Город является спутником для Сарпсборга.
Численность населения – 113 622 человека (2019)
Драммен
Город ведет свое основание с 1838 года. Раннее имел название Скоггер, но с 1964 был переименован. В 1893 году, в городе был установлен первый семафор, положивший начало развитию норвежской системы сигнализаций на железных дорогах. В прошлом город имел старинное троллейбусное движение. Но его отменили из-за ненадобности. В городе родился норвежский футболист Мартин Эдегор.
Численность населения – 107 930 человек (2019)
Саннвика
Пригород Осло. В 1895 году, город посетил Клод Моне, сделавший несколько пейзажей. В городе располагается крупный торговый комплекс с 195 магазинами. До 2005 года, в городе располагалась Школа Менеджемента. С 2014 года, в городе появилось первое здание, построенное на основе экологических материалов. Из столицы до Саннвика можно будет добраться за 40 минут.
Численность населения – 105 928 (2006)
Шиен
Основан в 1000 году. Главной основой промышленности, в прошлые годы был промысел камня. На сегодня в городе развита деревообрабатывающая промышленность, целлюлозная и другие виды деятельности. Имеется музей Ялмара Йохансена. В городе, имеется гавань, соединяющая его с заливом Бохус. В город, легко попасть благодаря построенному внутри него аэропорту.
Численность населения – 93 255 человек (2019)
Кристиансанн
Город расположен на юге Норвегии. Благодаря своему мягкому и теплому климату, популярен у местных туристов. Здесь расположен самый большой зоопарк Норвегии. Город ведет свою историю с 1641 года. Из-за наполеоновских воин, пожаров и Второй Мировой Войны, город утратил много ценностей прошлого. Но до сих пор сохранились старые корабли, которые стоят у берега реки Утра.
Численность населения – 92 359 человек (2019)
Тромсё
Город находится в 400 километрах от полярного круга. Город отделен от материка, находясь на острове. На территории города располагается самый северный в мире ботанический сад, с большой коллекцией растений. Есть футбольный клуб и пивоваренный завод. Во время Второй Мировой Войны, немцы не добрались до города. Он никак не пострадал, сохранив судоремонтную верфь, педагогический колледж и кафедру епископа датированную XIX веком.
Численность населения – 76 649 человек (2019)
Саннес
Активно город начал строиться с 1970 года, с момента открытия нефтяных месторождений. До этого город был необжитым. Из-за того, что город приграничный и имеет норвежско-шведское население, то здесь установлен нейтральный языковой статус. Также здесь используются языки букмола и нюнорска. Город не имеет старинных зданий, только современная инфраструктура.
Численность населения – 76 328 человек (2018)
Сарпсборг
Промышленный город с населением 52 тысячи человек. В городе сохранилось много зданий датированных XIX веком. Большая часть зданий, была утрачена в годы Семилетней Войны и во время оползня 1702 года. Среди туристов известен, как место промышленного туризма с экскурсиями по пивоваренному заводу и химическому заводу компании Borregaard. Город артистов и популярной норвежской рок музыки.
Численность населения – 54 678 человек (2016)
Олесунн
Один из немногих городов Европы, который построен в стиле «ар-нуво». Из-за специфической постройки, является местом притяжения туристов. Самая холодная температура, зафиксированная в городе, составляет -11 градусов. Город обладает мягким не ветреным климатом. В городе можно найти любой вид рыбы, ведь это место является центром рыболовной промышленности.
Численность населения – 53 234 (2019)
Тёнсберг
По неподтвержденным данным город основан в 871 году. Имел в прошлом 4 церкви, но из-за больших пожаров в 1536 году, остались лишь только фундаменты сооружений. Город славился тем, что начиная с XVII века, тут активно развивалась китобойная промышленность. Помимо этого, город будет интересен любителям кино. Здесь снимали эпизоды фильмов из Вселенной Marvel.
Численность населения – 52 419 человек (2019)
Мосс
Крупный город Норвегии. Город является большим портом и морской гаванью. На морской гавани может поместиться 2000 судов одновременно. В городе расположено 250 промышленных предприятий. Самые крупные предприятия ориентированы на изготовление целлюлозы и бумаги. Неофициально город называется «городом скульптур» из-за того, что в нем есть 4 картинные галереи.
Численность населения – 47 135 человек (2019)
Хёугесунн
Население города постоянно увеличивается на протяжении 60 лет. Яркой достопримечательностью является памятник Мэрилин Монро. Согласно местной легенде, отец Монро был норвежцем по имени Мартен Мортенсон, отправившимся в США за лучшей жизнью. Любители этой тайны часто посещают город, чтобы узнать детальные подробности. Кроме того, город является родиной Ханной Крог – популярной норвежской певицы.
Численность населения – 45 040 человек (2019)
Саннефьорд
Начал активно развиваться из-за открытия нефтяных месторождений. Если раннее это был небольшой поселок, достигающий едва 1000 человек, то с 1970 года начал проявляться активный рост населения. Официальным языком является диалект норвежского – букмол. В городе имеется только современная архитектура, без изысков прошлых времен.
Численность населения – 44 368 человек (2019)
Арендал
Появился на карте в 1500 году, но статус города получил не сразу. Сначала город был торговой крепостью. Потом стал местом для развития судовой промышленности. В городе до сих пор развивается промышленность. Так на территории города расположен, самый большой в мире завод по обработке кремния. Перед войной, город имел самый большой танкерный флот в Норвегии.
Численность населения – 43 515 человек (2019)
Будё
Город располагается за пределами полярного круга. С 1959 имеет современный герб, на котором изображено солнце – символизирующее полярный день. Именно в этот город в 1960 году должен был прилететь самолет-шпион Lockheed U-2, сбитый в СССР. Через город, проходит сильное течение Сальстраумен. Оно одно из самых крупных в мире. В пределах города сохранилась деревня Кьеррингёй, полностью аутентичная с древними постройками 1600-х годов.
Численность населения – 41 720 человек (2019)
Порсгрунн
Впервые упоминается в книгах писателя Педера Фриса. Запись в его книге датирована 1576 годом. Город имеет старинную норвежскую архитектуру, датированную XVII-XVIII веком. Новые здания строятся, но преимущественно здесь старая застройка. Развито активно велосипедное движение. Самое известное здание города – Porsgrunn City Hall, возле которого проходят городские мероприятия.
Численность населения – 35 955 человек (2016)
Хамар
В 1994 году проходили Зимние Олимпийские Игры в соседнем городе Лиллехаммере. Соревнования проходили и в Хамаре. В городе очень большая история развития местного железнодорожного строения. Есть музей и университет. В 1999 году город встречал Чемпионат Мира по хоккею. Официально в Норвегии, город является территорией для развития спорта и спортивных событий.
Численность населения – 31 298 человек (2019)
Халден
Город фестивалей. Часто пик праздников и событийного туризма выпадает на зимнее время. В городе развита система каналов, в которых можно плыть на лодках. Очень хорошо сохранились крепость Фредерикстен, особняк Род, новый мост, театр Fredrikshalds. Телевизионная вышка Холасмастен входит в число самых высоких сооружений страны.
Численность населения – 30 544 человека (2016)
Ларвик
Является перевалочным пунктом в Данию из-за развитого паромного движения. Основное достояние города – это минеральные воды. В городе находится минеральный источник Фаррискильден. Источник выпускает на внутренний рынок и на внешний воду под названием Фаррис. В окрестностях города сохранены комплексы средневековой торговли между людьми. Кроме того, в городе самое северное место распространения бука.
Численность населения – 24 647 человек (2019)
Йёвик
Основан в 1432 году. В 1807 году на территории города открылась стекольная фабрика, которая стала основой развития местной промышленности. Все старинные дома покрашены в белый цвет. Город один из больших по количеству студентов. В нем обучается одновременно 4000 человек. По территории города проходит река Хюннсельва, разделяющая его на две части.
Численность населения – 20 589 человек (2019)
Окрехамн
Маленький провинциальный город. В 2002 году получил статус города. В городе нет никакой промышленности, только сервис услуг. Любой турист, может посетить местный рыбный ресторан – отведав рыбу разных видов. В городе много природы, проводятся круизные туры по окрестностям. Доступная инфраструктура, это главное, что дает жизнь новому городу.
Численность населения – 7 873 человека (2019)
Источник:
- 9 мест в России, где хорошо вдвоем
- Достопримечательности Казани
- Полюбить Карелию: 28 интересных мест
- 30 главных достопримечательностей Камчатки
- Где лучше отдыхать в Турции
Понравилось11