Топ 30 — достопримечательности музея-заповедника «Царицыно»

Павильон «Нерастанкино»

Второе название павильона «Нерастанкино» – Храм меланхолии. Павильон построен в 1803 году по проекту Ивана Еготова. Это скромная галерея с невысоким куполом возведена в стиле классицизма. В XIX веке павильон, как и многие постройки в Царицыно, обветшал и пришел в запустение. Его исторический облик вернулся только в 2007 году во время реконструкции. При этом его скульптурное убранство восстановили лишь частично.