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Топ 30 — достопримечательности музея-заповедника «Царицыно»

Топ 30 — достопримечательности музея-заповедника «Царицыно» (31 фото)

Автор:
05 мая 2021 09:10
Сообщество : ФотоМир
Метки: достопримечательности   заповедник   красота   музей   фото   царицыно   
261
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Живописный парк Царицыно известен прекрасными ландшафтными пейзажами и великолепной архитектурой. Основу парка представляет дворцовый ансамбль, состоящий из нескольких построек в едином стиле, из кирпича с декором из белого камня в стиле русской готики. Усадьба Царицыно начала строиться во время правления Екатерины II. В начале 2000-ых годов большинство построек парка подверглись масштабной реконструкции и приобрели исторический первозданный вид.

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Метки: достопримечательности   заповедник   красота   музей   фото   царицыно   
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2  комментария
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Шурман 2 часа назад
Бывал но не смог посмотреть , времени было мало
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imho Час назад
Бывали. Катались. Приятное место. Спасибо за пост. Жаль сейчас на велосипедах не пускают

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