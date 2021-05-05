Топ 30 — достопримечательности музея-заповедника «Царицыно»

Живописный парк Царицыно известен прекрасными ландшафтными пейзажами и великолепной архитектурой. Основу парка представляет дворцовый ансамбль, состоящий из нескольких построек в едином стиле, из кирпича с декором из белого камня в стиле русской готики. Усадьба Царицыно начала строиться во время правления Екатерины II. В начале 2000-ых годов большинство построек парка подверглись масштабной реконструкции и приобрели исторический первозданный вид.
Большой Царицынский дворец
Является главной достопримечательностью Царицыно. Строительство дворца велось 11 лет. Его архитектура представлена двумя стилями – классицизмом и псевдоготикой, что позволяет называть дворец одним из значимых строений XVIII века. Дворец состоит из двух крыльев – покоев императрицы и ее сына. Их соединяет величественный и привлекающий особое внимание проход. Изящность дворцу придают стрельчатые арки и башни.
Светомузыкальный фонтан и остров-подкова
Остров, держащийся на сваях, был создан во времена Екатерины II. С 2007 года вместо пруда на острове функционирует фонтан, названный жителями Москвы самым красивым в столице. Диаметр фонтана – 52 метра, его 900 струй взлетают вверх на 15 метров в одном ритме со световым и музыкальным сопровождением. Посмотреть на волшебное и завораживающее сочетание воды, света и музыки ежедневно приезжают сотни людей.
Царицынские пруды
Каскад Царицынских прудов формировался почти два века – с XVI по XVIII. Самым красивым считается Верхний, площадью в 17 га. Его искусственные острова имеют правильную геометрическую форму и декоративные насаждения. Средний пруд отделен от Нижнего плотиной, сооруженной по проекту архитектора Бланка. В исторических местах здесь воссозданы лодочные пристани. На берегах прудов обустроены места для отдыха.
Царицынский пейзажный парк
Заложен в 1775 году. Устройством регулярного сада занимались архитектор Василий Баженов и садовые мастера из Англии Иод Мурно и Фрэнсис Рид. В 2005-2007 годах провели полную реконструкцию парка с привлечением известных ландшафтных архитекторов. Помимо восстановления оригинальных пейзажных видов, в парке установили множество скульптурных украшений, в том числе несколько гротов. В парке появились беседки и павильоны.
«Кухонный корпус» (Хлебный дом)
Строился для размещения в нем кухонь. На передних фасадах корпуса размещены горельефы, выполненные в виде солонки и каравая. Помещения Кухонного корпуса имеют анфиладное построение. В настоящее время в его залах размещаются экспозиции коллекций музея. Атриум используется для проведения концертов и выставок, в том числе звучит и органная музыка. Инструмент изготовлен специально для Хлебного дома в Германии.
Галерея-ограда с воротами
Построена в конце XVIII века. Это декоративное сооружение довершает ансамбль трех царских дворцов и Кухонного корпуса. Фасады галереи-ограды богато декорированы. Парадная сторона украшена колоннами и белокаменным декором из пинаклей-пирамидок и сплетенных сердечек. Ворота имеют арки с шипами и двухъярусные башенки. Архитектурный вид ворот придает ансамблю торжественный и завершенный вид.
Памятник В. Баженову и М. Казакову
Памятник великим архитекторам, создавшим усадьбу Царицыно, открыт в 2007 году. Он расположен сразу после арки Каменной галереи, между Большим дворцом и Хлебным домом. Автор скульптуры Леонид Баранов изобразил мастеров в момент обсуждения строительства Большого дворца. Памятник популярен у посетителей музея-заповедника, к нему часто выстраивается очередь из желающих сфотографироваться.
Первый Кавалерский корпус
Небольшой одноэтажной корпус расположен на краю Большого оврага. Он имеет Г-образную форму. В 1988 году под руководством сотрудников польской реставрационной фирмы была восстановлена первоначальная планировка здания – три комнаты с передней, обновлен ажурный парапет и белокаменный фронтон. Корпус украшен фронтоном-кокошником и кирпичными колоннами. В настоящее время в корпусе располагается администрация Царицыно.
Второй кавалерский корпус
Павильон имеет восьмиугольную форму. Благодаря ей корпус имеет уникальную планировку – комнаты соединены между собой и центром. Комнаты имеют наружную и внутреннюю двери. Корпус построен из красного кирпича. Украшениями его является белокаменный декор стрельчатых высоких окон, цоколя и карниза. Сейчас во втором кавалерском корпусе размещены художественные выставки музея, привлекающие большое количество посетителей.
Третий кавалерский корпус
Построен в 1776-1779 году. Расположен на холме близ Среднего Царицынского пруда. По стилевому оформлению отличается от Первого и Второго кавалерских корпусов. Имеет скругленные внешние углы и высокие окна. Здание увенчано изящной башенкой-бельведером. Часть круглого зала выступает наружу и образует полуротонду. В кавалерском корпусе располагается экспозиция «Дачное Царицыно».
Средний дворец (Оперный дом)
Одно из самых интересных зданий Царицыно со сложным декором. Предназначался для небольших неофициальных церемоний и приемов Екатерины II. Его оформление традиционно для общего внешнего вида усадьбы – дворец построен из красного кирпича и декорирован белым камнем. Простой первый этаж увенчан изящным и причудливо украшенным вторым. Особым украшением является ажурная аркада с изображениями серпов и дисков.
Малый дворец (Полуциркульный дворец)
Построен лично для Екатерины II. Шесть помещений дворца включают будуар и овальный зал. Сейчас они используются в качестве выставочных залов. Расположение дворца весьма живописно – на высоком холме у Царицынского пруда рядом с Фигурным мостом. У здания нет богатого орнамента, только его восточный фасад венчает императорский вензель. Этот вензель используется в качестве эмблемы всей усадьбы Царицыно.
Храм иконы Божией Матери «Живоносный Источник»
Храм имеет характерный для времен елизаветинского барокко стиль – восьмигранная форма, увенчанная граненым куполом. Он основан в 1722 году и с тех пор дважды перестраивался. Во время перестройки к храму добавили южный придел, а колокольня стала трехъярусной, став доминантой всего сооружения. Самый большой из шести колоколов имеет вес 180 пудов. В церкви сохранились барочная лепнина XVIII — XIX вв и росписи XIX века.
Царицынская плотина
Самая большая сохранившая плотина в Царицыно. Ранее по плотине проходила дорога от Коломенского до резиденции Екатерина II. Сейчас через плотину проходит центральная аллея парка. Лучше всего оценить гидротехнические характеристики плотины можно со стороны Верхнего пруда. Со стороны Среднего пруда плотина выглядит как трехарочный мост. Зимой около водостока собирается большое количество уток.
Фигурный мост
Возведен в 1776-1778 годах и является одним из немногих сохранившихся сооружений ансамбля Царицыно. Через мост проходит главная аллея музея-заповедника. Высокие башни моста придают ему вид надежности и устойчивости. Мост, как и большинство построек Царицыно, построен из красного кирпича с белокаменными украшениями. Он расположен на склоне холма и за ним открывается прекрасный вид на всю дворцовую панораму.
Большой мост через овраг
Один из самых сохранившихся крупных мостов XVIII века, имеющих уникальные художественные особенности в стиле псевдоготики. Он не выглядит массивным благодаря украшениям и декору, которые визуально облегчают его. При этом изначально мост задумывался не таким большим. Из-за особенностей грунта во время строительства забили более 2000 свай. Во времена Великой Отечественной Войны по мосту проходили колонны танков.
Оранжерейный мост
Автором проекта является Иван Еготов. Мост построен в XIX веке, после смерти Екатерины. Тогда Царицыно стал популярным местом для загородных пикников. С этим совпало развитие садоводства в парке. Функции моста большей частью хозяйственные – он соединяет основную территорию заповедника с оранжереями и крупными плодовыми садами. Декор моста скромен, но выдержан в общем стиле Царицынского ансамбля.
Фигурные (Виноградные) ворота
Расположены на условной границе между парковой и дворцовой частями Царицыно. Фигурными их называл сам автор Баженов из-за большого количества затейливых форм и узоров. Виноградными же ворота стали называть из-за белокаменного узора в арочном проеме, похожего на виноградную гроздь. Стиль постройки ворот соединяет в себе художественность и торжественность. В настоящее время большая часть декора ворот утрачена.
Павильон «Миловида»
Выполнен в стиле ампир. Павильон «Миловида» считается самым интересным из павильонов, построенных в начале XIX века. Это изящная галерея, состоящая из четырех угловых сводчатых помещений. Внутри она украшена колоннами и имеет расписные своды. Павильон построен в живописном месте, из него открывается чудесный вид на Верхний Царицынский пруд с островом. Сейчас в павильоне размещается охрана музея.
Павильон «Нерастанкино»
Второе название павильона «Нерастанкино» – Храм меланхолии. Павильон построен в 1803 году по проекту Ивана Еготова. Это скромная галерея с невысоким куполом возведена в стиле классицизма. В XIX веке павильон, как и многие постройки в Царицыно, обветшал и пришел в запустение. Его исторический облик вернулся только в 2007 году во время реконструкции. При этом его скульптурное убранство восстановили лишь частично.
Беседка «Храм Цереры»
Построена беседка в 1805 году. Находится она на южной стороне пейзажного парка, на небольшом холме. Именно отсюда Екатерина II любила наблюдать за сельскими праздниками. Беседка получила название в честь Цереры – богини плодородия, чью статую установили в беседке сразу после строительства. В настоящее время беседку украшает современная статуя, установленная вместо разбитой во время войны оригинальной скульптуры.
Башня-руина
Это сооружение называют самой романтичной постройкой Царицыно. В настоящее время она представляет собой полуразрушенную башню с фрагментами стен из белого камня и кирпича. Она построена в 1804 году. В те времена в моде было строительство искусственных руин. Из-за лестницы, ведущей на гребень северной стены, башню некоторое время называли «Чертова лестница». Забраться на нее и спуститься достаточно сложно.
Арка-руина на острове («Русалкины ворота»)
Расположена на искусственном острове посреди Верхнего Царицынского озера. Прекрасный вид на арку открывается со стороны павильона «Нерастанкино». На фоне деревьев и воды арка-руины смотрится особенно эффектно. По преданию на лужайке напротив нее собирались девушки и водили хороводы в русалочью неделю на праздник Троицы. На момент постройки у арки-руины была башня, при реконструкции ее не восстановили.
Гротесковые мосты
Арочные мосты расположены в южной стороне парка Царицыно. Они соединяют склоны глубокого оврага у павильонов «Нерастанкино» и «Храм Цереры». Мосты построены из кирпича, его белокаменный декор имеет грубые каменные вставки. У всех мостов есть парапеты, которые со временем заменяют белокаменные гладкие тумбы. При строительстве в 1805 году мостов было 3, к настоящему времени сохранились лишь Большой и Малый мосты.
Виноградная оранжерея
Построена в начале XIX века специально для выращивания лучших сортов винограда. Во время упадка Царицынской усадьбы оранжерея несколько раз меняла хозяев – в ней размещались дачи и коммунальные квартиры. После этого здание из белого камня практически превращается в руины. На историческом фундаменте в 2008 году оранжерея была восстановлена. Сейчас в ней произрастают виноград, инжир, гранаты, агавы.
Первый Оранжерейный корпус
В настоящее время в корпусе, как и в XVIII веке, произрастают тропические и субтропические растения с разных уголков мира – гибискус, пеларгония, пассифлора голубая, саговники, плющи, фуксии. Есть несколько пальм. Зимний сад особенно красиво выглядит во время цветения. Оригинальный Первый оранжерейный корпус разобран в конце XIX века. Полностью восстановлен в 2008 году во время масштабной реконструкции.
Курганы-могильники вятичей
На территории парка в Царицыно находится несколько надмогильных насыпей-курганов. В XIX веке древние могильники воспринимались посетителями как романтические руины. Среди них расставляли вазы и статуи. Во время крупных археологических исследований было выявлено множество курганов вятичей времен XI-XIII века. Около нескольких курганов в настоящее время установлены деревянные скульптуры древнерусских божеств.
Фундаменты и фрагменты стен Большого кавалерийского корпуса
Большой, он же четвертый, Кавалерийский корпус во время строительства в 1782-1784 годах был одним из главных зданий общего дворцового Царицынского ансамбля. Разобран в 1795 году из-за строительства Большого дворца. Фундамент и фрагменты его стен огорожены забором и мало привлекают внимание посетителей. На макетах-памятниках проекта усадьбы Баженова этот корпус занимает центральное место.
Фундаменты «Дома садовника»
Остатки фундамента обнаружены в 2007 году. Здание построено в начале XIX века. Оно расположено в Смотрительском парке и предположительно изначально его использовали в качестве бани служители парка Царицыно. После его обустроили для проживания работников пейзажного парка. После нескольких перестроек в 1970-ых годах домик окончательно разобрали. Белокаменные руины находятся под особой охраной администрации парка.
Визит-Центр
Туристическо-информационный центр с 2019 года представляет собой единое пространство для посетителей. Для удобства гостей в нем объединили все основные услуги – в визит-центре можно купить билеты на выставки и в музеи, получить справочную информацию об услугах и работе заповедника. В магазине визит-центра широкий ассортимент продукции – разнообразные сувениры, путеводители по Царицыно, познавательная литература.
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