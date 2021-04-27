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27 достопримечательностей Твери, которые стоит посмотреть

27 достопримечательностей Твери, которые стоит посмотреть (24 фото)

Автор:
27 апреля 2021 09:30
Сообщество : Путешествия
Метки: города   достопримечательность   красота   отдых   тверь   фото   
224
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Тверь – старинный город с богатой историей. Основанный в 1135 году, он красив в архитектурном плане и интересен с туристической точки зрения. ВТвери много достопримечательностей, о которых расскажет наш обзор.

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Метки: города   достопримечательность   красота   отдых   тверь   фото   
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vitalik 9 минут назад
"Речной вокзал" забыли указать.
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Deiz

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