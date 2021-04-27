27 достопримечательностей Твери, которые стоит посмотреть

Тверской кремль

Для многих русских городов кремль был древней центральной частью, укрепленным ядром, обнесенным крепостной стеной. К этому оборонительному сооружению примыкали защищенные окольные части, а неукрепленные городские районы назывались посадами. Обычно на территории кремля находились главные городские храмы, княжеский дворец и усадьбы городской знати.

Таким был и Тверской кремль, который, к сожалению, не сохранился до наших дней. Он был построен в XII веке и занимал площадь 19 гектаров. Кремль неоднократно разрушался и восстанавливался, расширялся и перестраивался, пока в XVIII веке пожар не уничтожил его окончательно. О существовании Тверского кремля сегодня напоминают только остатки крепостного рва, расположенные на территории Городского сада.

Адрес: Вал Тверского Кремля, улица C. Разина, Тверь, Россия.

Улица Советская