27 достопримечательностей Твери, которые стоит посмотреть

Тверь – старинный город с богатой историей. Основанный в 1135 году, он красив в архитектурном плане и интересен с туристической точки зрения. ВТвери много достопримечательностей, о которых расскажет наш обзор.
Тверской кремль
Для многих русских городов кремль был древней центральной частью, укрепленным ядром, обнесенным крепостной стеной. К этому оборонительному сооружению примыкали защищенные окольные части, а неукрепленные городские районы назывались посадами. Обычно на территории кремля находились главные городские храмы, княжеский дворец и усадьбы городской знати.
Таким был и Тверской кремль, который, к сожалению, не сохранился до наших дней. Он был построен в XII веке и занимал площадь 19 гектаров. Кремль неоднократно разрушался и восстанавливался, расширялся и перестраивался, пока в XVIII веке пожар не уничтожил его окончательно. О существовании Тверского кремля сегодня напоминают только остатки крепостного рва, расположенные на территории Городского сада.
Адрес: Вал Тверского Кремля, улица C. Разина, Тверь, Россия.
Улица Советская
Главная улица проходит через исторический центр города и тянется на 2,2 км. Она появилась на генеральном плане Твери во время правления Екатерины II и изначально называлась Екатерининской. Позже улицу переименовали в Миллионную, а в 1919 году она получила свое современное название – Советская.
Многие здания, которые расположены на Советской улице, признаны памятниками архитектуры и истории. Среди них – Вознесенский собор и Императорский путевой дворец XVIII века, Дом дворянского собрания и здание Театра драмы. Из современных построек интерес вызывает католический храм Преображения Господня, сочетающий в себе элементы готики и модернизма.
Адрес: Советская улица, Тверь, Россия.
Площадь Ленина
Эта площадь, расположенная в историческом центре Твери, за годы существования неоднократно меняла свое название. Имя В.И. Ленина ей было присвоено в 1935 году. Площадь Ленина отличается необычной восьмиугольной формой. Здания, которые ее окружают, имеют похожие очертания и образуют красивый архитектурный ансамбль.
Выходящие на площадь Ленина дома, возведенные в XVIII веке, признаны памятниками архитектуры и считаются культурным наследием России. Это здания городской администрации (бывшего губернского правления), Управления банка России, Театра детей и молодежи, а также Тверской городской думы. В центре площади установлен памятник В.И.Ленину, здесь же находится братская могила советских воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны.
Адрес: Площадь Ленина, Тверь, Россия.
Трехсвятская улица
Эта улица, проходящая по историческому центру Твери, тянется на 1,3 км. Появившаяся на карте города в 1763 году, Трехсвятская улица полностью застроена старинными домами и особняками. Практически все сохранившиеся постройки относятся к концу XIX – началу ХХ века. Они являются образцами традиционного для того времени классического архитектурного стиля и отличаются минимальным количеством декоративных элементов.
После того как Трехсвятская улица стала полностью пешеходной, она превратилась в любимое место отдыха горожан и гостей города. Это красивое и благоустроенное место привлекает музыкантов, художников и продавцов сувениров. Первые этажи зданий отданы под рестораны, кафе и магазинчики. На улице установлены скамейки, высажены деревья, оформлены красивые клумбы. Именно на Трехсвятской улице проходят все главные городские праздники.
Адрес: Трехсвятская улица, Тверь, Россия.
Набережная Степана Разина
Эта красивая набережная расположена в Твери на правом берегу Волги. Она тянется на 1,2 км по историческому центру города от стадиона до Городского сада. Первые каменные дома на этом участке начали строить в середине XVIII века. Для застройки набережной был применен стиль «сплошного фасада», который использовался в Санкт-Петербурге.
Сегодня тверская набережная, названная в честь предводителя восстания, донского казака Степана Разина, является памятником градостроительства. Многие дома, расположенные на этой улице, изначально были одноэтажными, но позже была произведена надстройка вторых этажей. Кроме бывших купеческих строений на набережной С.Разина находятся дворянские особняки, «Дом ворошиловских стрелков» – архитектурный памятник сталинской эпохи и кинотеатр «Звезда», построенный в стиле позднего конструктивизма.
Адрес: Набережная Степана Разина, Тверь, Россия.
Набережная Афанасия Никитина
Один из самых узнаваемых уголков Твери находится в Заволжском районе. Это набережная Афанасия Никитина, которая простирается вдоль левого берега Волги на 2,5 км от речного вокзала до Артиллерийского переулка. До революции набережная называлась Заволжской, а с 1923 года – Первомайской.
В 1991 году набережная получила новое название – в честь тверского купца и путешественника Афанасия Никитина, который стал одним из первых европейцев, побывавших в Индии. На набережной установлен памятник А. Никитину, а за ним находится церковь Воскресения Христова, возведенная в первой половине XVIII века.
Адрес: Набережная Афанасия Никитина, Тверь, Россия.
Императорский путевой дворец
Для членов императорской семьи, путешествовавших из Петербурга в Москву, в Твери был построен путевой дворец. Здание было возведено с 1764 по 1766 год в классическом стиле с элементами барокко по проекту архитектора П.Р. Никитина.
Первой во дворец прибыла императрица Екатерина II в 1767 году. В начале XIX века здесь жила княгиня Екатерина Павловна, сестра Александра I. В то время дворец был перестроен, после чего он превратился в модный литературный салон и один из центров светской жизни.
После революции во дворце проходили заседания Советов рабочих и крестьянских депутатов, а сегодня его помещения занимает Областная картинная галерея. Архитектурный ансамбль Императорского путевого дворца является образцом парадной архитектуры XVIII – XIX веков. Кроме главного корпуса в этот комплекс входят хозяйственные постройки, Дворцовый сад, два флигеля и другие здания.
Адрес: Императорский путевой дворец, Путевой дворец, улица Советская, Тверь, Россия.
Собор Вознесения Господня
Этот православный храм был возведен в Твери в середине XVIII века на месте сгоревших деревянных церквей. Здание цвета охры с наружной белой отделкой и прекрасными внутренними росписями на протяжении нескольких веков было архитектурной жемчужиной города.
В советское время храм был закрыт, а церковные ценности конфискованы. В здании собора сначала размещалась экспозиция Краеведческого музея, а затем был оборудован выставочный зал, поэтому храм поддерживался в порядке и ремонтировался. Сегодня Вознесенский кафедральный собор является действующим, богослужения здесь были возобновлены в 1993 году. Также собор признан объектом культурного наследия федерального значения.
Адрес: Собор Вознесения Господня, улица Советская, Тверь, Россия.
Христорождественский собор
Собор Рождества Христова расположен на территории тверского Христорождественского монастыря, который стоит недалеко от берега реки Тьмаки. Точная дата основания монастыря неизвестна, но первые упоминания о нем в летописях относятся к 1514 году. Сначала все монастырские здания были деревянными, и за свою историю они неоднократно разрушались и восстанавливались.
В первой половине XIX века монастырь отстроили в камне, и все его здания образовали гармоничный архитектурный ансамбль в классическом стиле. Христорождественский собор, главный храм монастыря, был возведен в 1820 году, предположительно, по проекту архитектора К.И. Росси.
Этот красивый собор с пятью главами, как и весь монастырь, был закрыт после революции. Сегодня он вновь передан церкви, но внутренние интерьеры собора, которые были украшены замечательными фресками, пока полностью восстановить не удалось.
Адрес: Христорождественский монастырь, Баррикадная улица, Тверь, Россия.
Воскресенский Кафедральный Собор
Воскресенский кафедральный собор находится в Христорождественской обители. Его строительство осуществлялось на средства монастыря и императорской семьи. Оно было приурочено к 300-летнему юбилею царствования Дома Романовых и было завершено в 1913 году.
Красивое здание собора в неорусском стиле было возведено по проекту петербургского архитектора Н.П. Омелюстого. Храм увенчан главой, которая своей формой напоминает шлем. Здесь хранится святыня – мощи Сергия Сребрянского. Декоративное убранство собора стилизовано под формы псковской и новгородской архитектуры.
Адрес: Воскресенский Кафедральный Собор, Баррикадная улица, Тверь, Тверская область, Россия.
Тверской государственный объединенный музей
Огромная коллекция этого музея рассредоточена по филиалам, которые находятся во многих городах Тверской области. Всего филиальная сеть учреждения насчитывает 30 подразделений. Среди них – Музей тверского быта, несколько Музеев А.С.Пушкина и Краеведческих музеев.
Главный музей этой системы – Тверской краеведческий музей, основанный в 1868 году. Он расположен в самом центре города, в историческом двухэтажном особняке, который до революции занимало реальное училище. Экспозиция музея рассказывает о природе Тверского края, его истории и археологических находках.
Адрес: Тверской государственный объединенный музей, улица Советская, Тверь, Россия.
Ботанический сад Тверского госуниверситета
Недалеко от того места, где река Тверца впадает в Волгу, раскинулся Ботанический сад Тверского государственного университета. Он находится практически в центре города, недалеко от старого Речного вокзала. Когда-то здесь была Заволжская слобода, и в конце XIX века купец И.И. Бобров создал в этих местах живописный сад с ротондой и мостом.
Сегодня ботанический сад, переданный ТвГУ, превратился в великолепный образец ландшафтного дизайна. Здесь, на площади 2,6 гектара собрана большая коллекция растений из разных стран мира, оформленная в виде нескольких экспозиций. До наших дней сохранились вековые дубы и лиственницы, которые были высажены еще при закладке сада.
Адрес: Ботанический сад Тверского госуниверситета, улица Шевченко, Тверь, Россия.
Городской сад
Городской сад находится в самом центре Твери, на том месте, где когда-то располагался древний Тверской кремль. Сад был основан в 1931 году, когда было принято решение объединить в один несколько садов: Дворцовый, Губернаторский и Общественный. В годы Великой Отечественной войны Горсад был полностью уничтожен, и после окончания боевых действий его пришлось создавать заново.
Территория Городского сада выходит к Волге с набережной князя Михаила Ярославича. Отсюда открывается живописная панорама на противоположный берег с памятником Афанасию Никитину и церковью Воскресения Христова, здание Речного вокзала и два моста через Волгу. В Горсаду установлен прекрасный памятник А.С. Пушкину. Здесь есть аттракционы, кафе, тир, летняя эстрада, фонтан, уютные аллеи и красивые ландшафтные композиции.
Адрес: Городской сад, улица Советская, Тверь, Россия.
Церковь Иоанна Предтечи
Этот православный храм был основан в Твери в 1784 году, но его строительство продолжалось вплоть до 1834 года. Он возведен на высоком берегу Волги, вдали от шумного центра города, и хорошо виден с борта катеров, идущих вниз по течению реки. Как и многие другие церкви, в годы советской власти храм был закрыт.
Сегодня Иоанно-Предтеченская церковь является действующей: богослужения здесь были возобновлены в 1998 году. Частично восстановлены прекрасные настенные росписи, уничтоженные в советское время. Здание церкви, возведенное в стиле раннего классицизма, признано объектом культурного наследия.
Адрес: Церковь Иоанна Предтечи, Тверь, Россия.
Староволжский Мост
Первый стационарный мост появился в Твери в 1900 году по проекту, разработанному петербургским инженером В.Ф. Точинским. Ажурные пролеты Староволжского моста сразу стали одним из украшений города. В 1941 году советские войска, вынужденные отступать, взорвали мост, чтобы задержать продвижение врага, а полностью восстановлен он был только в 1947 году.
Трехпролетный Староволжский мост соединяет набережную Афанасия Никитина на одном берегу Волги с Городским садом на другом. Живописные виды моста украшают туристические открытки и сувениры, а его силуэт считается самым узнаваемым архитектурным символом Твери. Особенно красиво мост выглядит в праздничные дни, когда включаются огни иллюминации.
Адрес: Староволжский Мост, Тверь, Россия.
Казармы Рождественской мануфактуры Берга
В Твери, на улице Спартака, расположены три идентичных пятиэтажных строения из красного кирпича. Возведенные в начале ХХ века, эти здания предназначались в качестве прифабричного жилья для рабочих Рождественской мануфактуры П.В. Берга.
Раньше в состав промышленного комплекса входили несколько фабрик и заводов. Сегодня все, что от него осталось – это казармы Рождественской мануфактуры, возведенные в характерном для того времени стиле модерн. Автор проекта, петербургский архитектор К.К. Шмидт придал этим постройкам готические черты, непривычные для средней полосы России.
Адрес: Рождественская мануфактура, улица Спартака, Тверь, Россия.
Тверская областная картинная галерея
Датой основания художественной галереи в Твери считается 1866 год. Именно тогда экспозиция городского историко-археологического музея пополнилась несколькими картинами, ставшими основой художественной коллекции. В самостоятельный музей галерея была реорганизована в 1937 году. Картинная галерея находится в помещениях Императорского путевого дворца и имеет несколько филиалов, расположенных на территории Тверской области.
Самую богатую коллекцию картин составляют произведения отечественного искусства, начиная с XVIII столетия и заканчивая современностью. В экспозиции можно увидеть живописные полотна кисти И. Левитана, В. Серова, А. Венецианова, В. Тропинина и других известных художников. Также здесь представлены предметы религиозного искусства и скульптурные композиции знаменитых мастеров ХХ века. В залах галереи проводятся выставки современных художников.
Адрес: Тверская областная картинная галерея, улица Советская, Тверь, Тверская, Россия.
Музей тверского быта
Музей тверского быта входит в структуру Областного объединенного музея. Он был открыт в 1970 году в городской усадьбе, которая до революции принадлежала купцам Арефьевым. Эта потомственная купеческая семья считалась одной из самых богатых в Твери, а усадьба во время своей постройки в 1784 году была единственной, возведенной в стиле барокко.
Кроме главного дома в усадьбе есть флигели, каретный сарай, амбар и колодец – сегодня все это входит в состав экспозиции, посвященной укладу и быту жителей Твери. Помимо основной экспозиции в музее действует несколько постоянных выставок, демонстрирующих народное и декоративно-прикладное искусство, крестьянский быт и традиции тверского чаепития.
Адрес: Музей тверского быта, улица Горького, Тверь, Россия.
Музей связи Тверской области
Экспозиция этого музея, созданного в 1997 году на базе Тверского филиала ПАО «Ростелеком», посвящена истории российской почты и электросвязи. Музей связи расположен в центре города, в бывшем здании Тверского почтамта, построенном еще до революции. Открытие музея было приурочено к 100-летию городской телефонной сети Твери.
Музейная коллекция демонстрирует порядка тысячи предметов, среди которых встречаются настоящие артефакты. Здесь можно увидеть старинные радиоприемники, техническое оснащение почтовых служб, фотографии и архивные документы. В экспозиции представлены телефонные, телеграфные аппараты и другие экспонаты, связанные с историей Тверского края.
Адрес: Почтамт, улица Советская, Тверь, Россия.
Двор Пролетарки
Двор Пролетарки или Морозовский городок – так называют историко-архитектурный ансамбль, расположенный в Твери. В этот комплекс входят десятки общественных, хозяйственных и промышленных зданий, возведенных в период с 1856 по 1913 год для «Товарищества Тверской мануфактуры» Морозовых. По сути, это была первая попытка создания городского микрорайона.
Здания, расположенные во Дворе Пролетарки, построены из красного кирпича с белыми элементами отделки. При строительстве широко использовались железобетонные и металлические конструкции. Фасады зданий оформлены в неоготическом стиле с элементами модерна. Всего комплекс Морозовского городка включает свыше полусотни зданий.
Адрес: Улица Двор Пролетарки, Тверь, Россия.
Церковь Белая Троица
Церковь Белая Троица считается самым древним храмом Твери и самым старым каменным зданием, сохранившимся в городе до наших дней. Церковь была открыта для прихожан в 1564 году и изначально относилась к Троице-Сергиевской обители.
За время своей истории церковь часто расширялась. Рядом с ней появлялись новые пристройки, колокольни и трапезная. Во внутреннем убранстве храма сохранились иконостас XVIII века и настенная живопись конца XVIII – середины XIX столетия.
Адрес: Церковь Белая Троица, улица Троицкая, Тверь, Россия.
Свято-Екатерининский женский монастырь
Образование Свято-Екатерининского монастыря произошло совсем недавно, в 1996 году, но и место, на котором он был создан, на протяжении нескольких веков считалось «намоленным». На этом участке с начала XVII века стояла старая деревянная церковь, вместо которой в 1786 году был возведен каменный храм.
Сейчас в месте, где река Тверца впадает в Волгу, стоит красивый храм с высокой колокольней. Он возвышается на фоне окружающих низких построек и притягивает взгляд своим изящным силуэтом. Колокольня храма была восстановлена по архивным фотографиям, что сделало облик монастыря ярким и законченным.
Адрес: СВЯТО-ЕКАТЕРИНИНСКИЙ ЖЕНСКИЙ МОНАСТЫРЬ г. ТВЕРИ, улица Кропоткина, Тверь, Россия.
Музей козла
Этот музей, пожалуй, один из самых необычных туристических объектов, которые можно посмотреть в Твери. Основа частной коллекции была положена в 2006 году Владимир Лавреновым. А через два года, был открыт музей, все экспонаты которого посвящены домашним животным – козлам, козам и козлятам.
В музейной экспозиции больше 5,5 тысяч предметов из 40 стран мира: фигурки, изображения, статуэтки, предметы посуды и гербы городов, на которых «красуются» козлы. Здесь есть фигурки из керамики, стекла, металла, дерева и других материалов. Посетителям музей предлагает увлекательную интерактивную программу, а экскурсантам по фамилии Козловы – предоставляет бесплатный вход.
Адрес: Музей козла, улица Жигарева, Тверь, Россия.
Тверской академический театр драмы
Тверской драматический театр является одним из старейших в России. Созданный в 1745 году, он радует своими постановками зрителей уже 275 лет и по праву считается одним из лучших в стране. Драмтеатр расположен в историческом центре Твери, в красивом старом здании рядом с храмами и музеями.
В Театре драмы зрителей приглашают два зала, Большой и Малый, которые могут вместить до 800 человек. Основа репертуара – спектакли по классическим произведениям Островского и Крылова, Булгакова и Дюма, которые проходят в Большом зале. В Малом зале можно посмотреть моноспектакли и посетить вечера поэзии.
Адрес: Тверской академический театр драмы, улица Советская, Тверь, Россия.
Обелиск Победы
Мемориальный комплекс, который посвящен Победе в Великой Отечественной войне, был торжественно открыт зимой 1970 года. 16 декабря жители Калинина (прежнее название Твери) праздновали 29-ю годовщину освобождения своего города от немецко-фашистских захватчиков. В этот день состоялось открытие Обелиска Победы.
45-метровый монумент, увенчанный факельной чашей, установлен на монолитный железобетонный фундамент. К обелиску прикреплены 8 металлических плит с барельефами и текстами, которые посвящены подвигу героев фронта и тружеников тыла. Монумент имеет внешнюю подсветку. Огонь Победы зажигается на вершине обелиска в дни праздников.
Адрес: Обелиск Победы, Тверь, Россия.
Памятник Афанасию Никитину
Памятник Афанасию Никитину.
Один из самых популярных и любимых монументов Твери – памятник знаменитому земляку Афанасию Никитину. Он установлен на левом берегу Волги, на набережной, которая также носит имя тверского путешественника и купца Афанасия Никитина. Он стал одним из первых европейцев, побывавших в Индии. Это странствие состоялось за 30 лет до плавания Васко да Гамы, открывшего морской путь в Индию.
Открытие памятника, ставшего визитной карточкой Твери, произошло летом 1955 года. Четырехметровая бронзовая статуя А. Никитина установлена на гранитном постаменте. Площадка, на которой расположен памятник, выполнена в виде древнерусской ладьи, увенчанной конской головой.
Адрес: Памятник Афанасию Никитину, набережная Афанасия Никитина, Тверь, Россия.
Памятник Михаилу Кругу
Памятник Михаилу Кругу.
Михаил Круг, которого часто называют королем русского шансона, родился и жил в Твери. Здесь же, в родном городе, оборвалась жизнь певца. Даже те, кто не интересуется шансоном и творчеством М. Круга, не раз слышали самую знаменитую из его песен – «Владимирский централ». Через год после кончины барда, в 2003 году, поклонники его творчества открыли сбор средств на памятник певцу.
Бронзовая скульптура исполнителя была установлена в 2007 году на бульваре Радищева. Михаил Круг изображен сидящим на скамейке со своим любимым инструментом – гитарой. Этот душевный памятник полюбился горожанам и туристам: здесь всегда есть желающие сесть рядом на лавочку и сделать фото на память.
Адрес: Памятник Михаилу Кругу, Трехсвятская улица, Тверь, Россия.
Источник:
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