Что, черепахи, думали, вы самые умные? Надеялись, что нацепив броню из панциря, вы спасли себя от всех бед? Да, хищников вы отвадили от своей тушки. Но от вездесущих паразитов, увы, не спасут никакие латы.
Начнём с того, что даже у здоровой черепахи на горбу обживается целая орава микроскопических и не очень рачков, беспозвоночных и червей. Всего их может несколько сотен тысяч штук! Но вреда животине они практически не наносят, потому что используют бронированную мореплавательницу исключительно как попутку, мол, покатай меня, большая черепаха.
Гораздо хуже для черепахи те пассажиры, которые решат остаться на ее спине навсегда. Стоит животине стать чуть более ленивой и чуть менее расторопной к ней тут же липнут всевозможные моллюски. Мидии, морские желуди, морские уточки в стадии личинки принимают живую черепаху за мертвый камень и приклеиваются к панцирю намертво, оставаясь на нем на всю жизнь.
Дополнительный груз замедляет и без того ленивую черепаху еще сильнее. А из-за пониженной аэродинамики животина ещё больше устаёт. Получается замкнутый круг: чем больше моллюсков, тем сложнее черепахе двигаться, из-за чего паразиты плодятся, как на дрожжах!
Причём отодрать моллюсков самостоятельно черепаха не способна. Прикрепляясь к поверхности, паразиты выделяют цементирующее вещество, въедаясь в панцирь намертво. А если их не отодрать, то колония прилипчивых компаньонов увеличится до такой степени, что постепенно выбьет черепаху из сил полностью, утянув своей тяжестью на дно.
Иногда неравнодушные человеки вылавливают обросших черепах и освобождают их от балласта, но это не решение проблемы. Спасти себя от паразитов черепаха может лишь сама. Для этого ей необходимо активно двигаться и быстро плавать, чтобы моллюски не успели пустить «корни». Что тут скажешь, движение, как оказалось, действительно — жизнь.
Источник:
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Что?! Аэродинамики? Не знал, что черепахи летают!
так ОК ?