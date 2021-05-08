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Моллюски, которые топят черепах. Злобные беспозвоночные отстраивают на панцире целые города

Моллюски, которые топят черепах. Злобные беспозвоночные отстраивают на панцире целые города (5 фото)

Автор:
08 мая 2021 22:28
Сообщество : Cavok
Метки: животные   интересно   факты   
736
5

Что, черепахи, думали, вы самые умные? Надеялись, что нацепив броню из панциря, вы спасли себя от всех бед? Да, хищников вы отвадили от своей тушки. Но от вездесущих паразитов, увы, не спасут никакие латы.

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Метки: животные   интересно   факты   
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8  комментариев
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14k
Андрей Донченко 5 часов назад
"А из-за пониженной аэродинамики животина ещё больше устаёт."

Что?! Аэродинамики? Не знал, что черепахи летают!
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8k
costa Час назад
Вот таким нехитрым способом эволюция выбивает из генофонда ленивых черепах, но человеки влезают в естественный отбор и помогают ленивым черепахам выживать и размножаться, причем так что как только они перестанут это делать так сразу вся эта ленивая орава и сдохнет.
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18k
kamanch 2 часа назад
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3k
Димка Смола/67 4 часа назад
Черепаха древнейшее существо и по куй ей и на Нашего Путин и Вашего Байдена и на моллюски в том числе, это мать их динозавры в своем роде )
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