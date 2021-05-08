Гораздо хуже для черепахи те пассажиры, которые решат остаться на ее спине навсегда. Стоит животине стать чуть более ленивой и чуть менее расторопной к ней тут же липнут всевозможные моллюски. Мидии, морские желуди, морские уточки в стадии личинки принимают живую черепаху за мертвый камень и приклеиваются к панцирю намертво, оставаясь на нем на всю жизнь.