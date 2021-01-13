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Когда тебе поручили работу, а ты ее позорно провалил

Когда тебе поручили работу, а ты ее позорно провалил (29 фото)

Автор:
13 января 2021 08:30
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   забавно   ляпы   неудачи   работа   смешно   странные люди   шутки   
292
29
Работать вообще тяжело, особенно после праздников. А если еще и выходит черт знает что - это вообще катастрофа!
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Юмор   забавно   ляпы   неудачи   работа   смешно   странные люди   шутки   
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BuG 12 минут назад
Ну тут понятно - тройня.
Ну тут понятно - тройня.
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