Когда тебе поручили работу, а ты ее позорно провалил

Автор:
13 января 2021 08:30
Работать вообще тяжело, особенно после праздников. А если еще и выходит черт знает что - это вообще катастрофа!
"Неудивительно, что я никак не мог собрать этот чертов паззл по образцу"
Это моллюск Мин, ему было 507 лет, и он считался самым старым животным на Земле. Исследователи убили его, пытаясь узнать его точный возраст
Не курить во время заплыва!
Скульптор всерьез подошел к изучению русалочьей анатомии
Вообще-то дорога должна была пройти левее, но строители прочитали карту с изнанки
Когда не знаешь, как выглядит манго
Так вот как это бывает, когда глаза и вправду на лоб вылезли!
Точность - вежливость сантехников
"В мой KitKat забыли положить вафли. Интересно, кто кого обманул?"
Слишком высокая девчока, вам не кажется?
Магическое зеркало - магическое отражение
- Вы правша или левша? - Да что вы, издеваетесь?
Забавный Биг Бен получился
"Решил съесть баночку кукурузы"
И в какие цвета это раскрашивать?..
А вы уверены, что конфорка там?
Кажется, это распределительная шляпа из Хогвартса замаскировалась под конус дорожного ограждения
Равшан и Джамшут подались в реставраторы
Интересная эволюция белого медведя. Подсказка: ищите глаза в ухе
Бургер-мастер так хотел мне угодить, что добавил лишний ингредиент
Расклейщик афиш по ошибке собрал Франкенштейна
Иллюминация поддержит рождаемость!
Побрызгайте нашим гелем вещи, говорили они, и собака больше никогда не будет их грызть. Говорили они
Источник: — переведено специально для fishki.net
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