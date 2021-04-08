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Девушки делятся странными вещами, которые они нашли в мужских ванных

Девушки делятся странными вещами, которые они нашли в мужских ванных (30 фото)

Автор:
08 апреля 2021 16:57
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   забавно   истории   мужчины   парни   подборка   смешно   фото   
1347
30
Ванная комната - для многих святая святых любого дома. Это ритуальное место, где все должно быть на своем месте, но как оказалось, мужчины любят оставлять в ванной самые разные вещи. Одна пользовательница Твиттера начала флешмоб среди девушек - она попросила всех поделиться фото самых странных вещей, которые они когда-либо находили в ванных комнатах своих парней или мужей. Посмотрим на самые неординарные находки из мужских ванных.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Юмор   забавно   истории   мужчины   парни   подборка   смешно   фото   
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725
neo 2 часа назад
Раки норм
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13
allexx 21 минуту назад
>>"Это гоблин моего мужа, и он обитает в нашем туалете"
Жалко мужика.
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317
Vlad Полчаса назад
Да ладно, у баб тоже свои тараканы...
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36k
dima423 Час назад
Комментарий к фото
а не пи*арок ли он часом?))
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4k
KonstantinLeirov 2 часа назад
Чай пьет пока серет?))
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175
Vladimir Vladimirovich Putin 2 часа назад
капец, одни свиноты и рукожопы
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13k
Lynx Vladimir Vladimirovich Putin Час назад
Рукожопы рукожопам - рознь. У мну, например, дохренища зубных щёток, и каждая не по назначению, но для определённых операций.
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