Девушки делятся странными вещами, которые они нашли в мужских ванных

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Ванная комната - для многих святая святых любого дома. Это ритуальное место, где все должно быть на своем месте, но как оказалось, мужчины любят оставлять в ванной самые разные вещи. Одна пользовательница Твиттера начала флешмоб среди девушек - она попросила всех поделиться фото самых странных вещей, которые они когда-либо находили в ванных комнатах своих парней или мужей. Посмотрим на самые неординарные находки из мужских ванных.
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"Заглянула в его шкаф под раковиной, чтобы найти туалетную бумагу. А там было хранилище вкусняшек"
"Я нашла эту странную маску у парня. Он сказал, что сделал ее, чтобы не отвлекаться во время чтения"
Источник: — переведено специально для fishki.net
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