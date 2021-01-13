Счастье в неведении: надежда и грустные моменты в истории, о которых еще пока не знают

Каждый новый год миллионы людей представляют себе, что переходят некую черту, оставляя за спиной все самое плохое и ожидая, что впереди у них начнётся светлое будущее. Надежда это неотъемлемая часть человеческих чувств. И из этого всего вышла вот такая подборка, которая мгновением причастна к этой надежде, но получилось, что получилось
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1914 год — Россия вступила в Первую мировую войну 1 августа 1914 года Германская империя, не дождавшись ответа на ультиматум, объявила Российской империи войну.
Революции 1917 года в России — условное название революционных событий, произошедших в России в 1917 году
«Большой террор» (разг. «Ежовщина») — термин современной историографии, характеризующий период наиболее массовых политических (сталинских) репрессий в СССР 1937—1938 годов
Открытка 1991 года, художник Зарубин. Интересная тенденция - после 1991 года практически прекратили писать на открытках год, который встречают и с наступлением которого поздравляют
Избрание Б. Н. Ельцина президентом РСФСР. Образование ГКЧП. Провал попытки путча. Распад СССР.
Художник А Ломаев, изд. 2000 года
Президентом РФ избран В. В. Путин. Катастрофа АПЛ «Курск».
И все мы получали открытки при встрече 2020-го...
Тут подпись не нужна, все мы все видели сами
Авторский пост
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