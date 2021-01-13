Счастье в неведении: надежда и грустные моменты в истории, о которых еще пока не знают

Каждый новый год миллионы людей представляют себе, что переходят некую черту, оставляя за спиной все самое плохое и ожидая, что впереди у них начнётся светлое будущее. Надежда это неотъемлемая часть человеческих чувств. И из этого всего вышла вот такая подборка, которая мгновением причастна к этой надежде, но получилось, что получилось