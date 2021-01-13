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Счастье в неведении: надежда и грустные моменты в истории, о которых еще пока не знают

Счастье в неведении: надежда и грустные моменты в истории, о которых еще пока не знают (23 фото)

Автор:
13 января 2021 13:11
Сообщество : Исторические факты
Метки: Исторические факты   история   моменты   надежды   новый год   открытки   пожелания   события   
2020
23

Каждый новый год миллионы людей представляют себе, что переходят некую черту, оставляя за спиной все самое плохое и ожидая, что впереди у них начнётся светлое будущее. Надежда это неотъемлемая часть человеческих чувств. И из этого всего вышла вот такая подборка, которая мгновением причастна к этой надежде, но получилось, что получилось

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Метки: Исторические факты   история   моменты   надежды   новый год   открытки   пожелания   события   
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Евгения Ефимова Полчаса назад
В любой год случается что-то плохое. Так что же теперь, даже новогоднюю открытку не выпустить?
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