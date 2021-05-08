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Сообщество Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации 4866 постов • 663 подписчика подписаться
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Звездные детки известных родителей

Звездные детки известных родителей (32 фото)

Автор:
08 мая 2021 10:18
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: дети знаменитостей   дети-актеры   звезды   знаменитости   шоу бизнес   
2072
32
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За жизнью знаменитых артистов всегда интересно наблюдать. Когда у популярных личностей появляются дети, поклонники стараются найти сходство.
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Метки: дети знаменитостей   дети-актеры   звезды   знаменитости   шоу бизнес   
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63  комментария
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76k
Броненосец Потелкам 55 минут назад
Комментарий к фото
если бы меня назвали "Шайло", я бы отказался от манной каши
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687
Виталий 17 минут назад
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Это девочка, но вроде хочет стать мальчиком.
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61k
Доктор Джонс 18 минут назад
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Да уж, не стал Айс Кьюб (по паспорту О'Ши Джексон) заморачиваться, как назвать сына...
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331
Lexx Ako 22 минуты назад
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Х.е.р. ли?
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331
Lexx Ako 23 минуты назад
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Родственники?
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331
Lexx Ako Полчаса назад
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687
Виталий Полчаса назад
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Пацан больше похож на этого
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2k
Frank Borman Полчаса назад
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Кейт - красотка. Очень позитивная женщина.
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39k
Войнов Полчаса назад
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Девчушке необычайно повезло, что не в папу пошла.

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2k
Frank Borman Полчаса назад
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Ну а хер ли? Херли сама красотка и сделала красивого сына.
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2k
Frank Borman Полчаса назад
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Чиккона и ее чикконка. Наверное, Мадонну чпокнул какой нибудь латинос.
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687
Виталий Полчаса назад
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Парень слева, очень похож на мужика справа.
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687
Виталий 36 минут назад
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Симпатичная девчонка - слева, а справа вообще огонь.
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9k
MMH 38 минут назад
дети похожи на родителей, просто потрясающая новость
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9k
Валерий 39 минут назад
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Эта и то краше!
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687
Виталий 41 минуту назад
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Если-бы спросили мальчик или девочка, ответил бы что девочка.
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659
Yeti Siberian 50 минут назад
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Тоже его сыновья.
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