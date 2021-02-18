Как выглядят внуки культовых знаменитостей

Сейчас мы познакомим вас с новым поколением, в венах которого течет кровь наших любимых звезд.
К 2021 году большому количеству внуков и внучек знаменитостей середины 20 века исполняется 30+ лет, поэтому мы можем отследить, в чём они уже преуспели. Когда твой дедушка Чарли Чаплин или Элвис Пресли, то и у тебя есть и возможность, и, вероятно, желание заявить о себе, также выбрав творческую профессию. Не все идут по этому пути, но кое-чьи имена всё-таки известны миру, даже в отрыве от их знаменитых бабушек и дедушек.
Давайте посмотрим на то, как выглядят внуки известных людей из 20 века по сравнению со своими легендарными родственниками.
Давайте посмотрим на то, как выглядят внуки известных людей из 20 века по сравнению со своими легендарными родственниками.
1. Райли Кио — внучка Элвиса Пресли
Актриса, 31 год. Появлялась в фильмах «Дом, который построил Джек» (2018) и «Безумный Макс: Дорога ярости» (2015).
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6. Дакота Джонсон — внучка Типпи Хедрен
Актриса, 31 год. Известна по фильмам «Пятьдесят оттенков серого» (2015) и «Суспирия» (2018).
9. Уна Чаплин — внучка Чарли Чаплина
Актриса, 34 года. Появлялась в сериале «Игра престолов» (2011-2019).
11. Константин Крюков — внук Сергея Бондарчука
Актёр, 36 лет. Известен по фильму «9 рота» (2005).
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