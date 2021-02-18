Как выглядят внуки культовых знаменитостей

К 2021 году большому количеству внуков и внучек знаменитостей середины 20 века исполняется 30+ лет, поэтому мы можем отследить, в чём они уже преуспели. Когда твой дедушка Чарли Чаплин или Элвис Пресли, то и у тебя есть и возможность, и, вероятно, желание заявить о себе, также выбрав творческую профессию. Не все идут по этому пути, но кое-чьи имена всё-таки известны миру, даже в отрыве от их знаменитых бабушек и дедушек.



Давайте посмотрим на то, как выглядят внуки известных людей из 20 века по сравнению со своими легендарными родственниками.