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Как выглядят внуки культовых знаменитостей

Как выглядят внуки культовых знаменитостей (14 фото)

Автор:
18 февраля 2021 08:47
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: дети знаменитостей   до и после   звезды   звёзды СССР   знаменитости   знаменитости ссср   шоу бизнес   
2652
14
Сейчас мы познакомим вас с новым поколением, в венах которого течет кровь наших любимых звезд.
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Метки: дети знаменитостей   до и после   звезды   звёзды СССР   знаменитости   знаменитости ссср   шоу бизнес   
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8  комментариев
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17k
SolomonA 2 часа назад
Удивительно, правда? Никто из них не работает врачом, инженером или учителем. Ну разве что внучка Грейс Келли - журналистка.
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279
... 5 минут назад
бл.ядь! актер модель модель актер, а делать то что умеете? только в третьесортных фильмах сниматься..
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7k
scorpio1965 Полчаса назад
в основном -- никак не похожи
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23k
Е-Лена 44 минуты назад
Далеко не так они интересны, как их предки. Почти все (возможно, кроме Чаплин и Дугласа). Вот - не хватает чего-то во взгляде, чего-то такого, что сделало их предков любимыми артистами...
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4k
ваня панкин Час назад
и что?..
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