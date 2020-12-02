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Сообщество Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации 4416 постов • 621 подписчик подписаться
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Звездные детки, которые совсем не похожи на известных родителей

Звездные детки, которые совсем не похожи на известных родителей (11 фото)

Автор:
02 декабря 2020 14:17
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: дети актеров   дети знаменитостей   звезды   знаменитости   шоу бизнес   
7230
11
За жизнью знаменитых артистов всегда интересно наблюдать. Когда у популярных личностей появляются дети, поклонники стараются найти сходство. Мы собрали примеры того, когда звездные дети оказались совершенно не похожи на знаменитых отцов и матерей.
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Метки: дети актеров   дети знаменитостей   звезды   знаменитости   шоу бизнес   
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17  комментариев
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10k
Серёга@ Час назад
Если что, отец Алисы, слева. А с права, друг семьи.
Если что, отец Алисы, слева. А с права, друг семьи.
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2k
Дарвин и аморальная премия Минуту назад
У Дрейка жены фитнесс тренер по ходу времени зря не теряет
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754
Олег 7 минут назад
Виола Сюткина нехило так пыхнула перед съемкой.
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−95
VadymVlashy 11 минут назад
назвался папой- не создавай себе проблемы- воспитывай
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10k
Taximaxi 45 минут назад
У роберта сын какой-то недопиксельный. При зачатии в Майнкрафт видно много играл.
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4k
Vitaliy Vashkulat Час назад
Сын Шварценеггера

Сын Шварценеггера
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1k
Андрей Час назад
Я бы не сказал, что они не похожи, почти у всех есть определенные черты сходства
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6k
Вася Андрей 38 минут назад
особенно у Майкла..
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142k
☭Cheкаво☭ 2 часа назад
Комментарий к фото
Димати походу под этого чувака косит, может сын?)
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7k
Колорад 2 часа назад
На соседа похожи!
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20k
Vazari 2 часа назад
Смотрю, у Стинга есть какая-то связь с Гаем Ричи. Стинг играл в "Карты деньги два ствола", а по фотке дочки я понял, что она в "Джентльмене" играла.
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410
кожаный олень Vazari 41 минуту назад
да они там на острове все друг друга знают
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53k
Racer777 2 часа назад
Так не корректно судить. Личный опыт - сыну стукнуло 21 и все, как один сидели, галдели - "копия мамуля". Тогда я достал свою фотку на студ-билет и все ахнули. Одно лицо. Даже угол рта чуть скошен в одну и туже сторону.
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4k
Majul 2 часа назад
Ну как не похожи. Отдельные черты лица почти у всех явно почти идетничны родительским. Обычно и чаще всего глаза (форма и разрез), форма носа или нижней челюсти (форма подбородка и рта)
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2k
Свирепый Бамбр 2 часа назад
А как они могут быть похожи, если от соседа?
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868
satra 2 часа назад
8. Очень даже и похожа на папку в молодости.
8. Очень даже и похожа на папку в молодости.
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11k
Corvus Corax satra 20 минут назад
Звездные детки, которые совсем не похожи на известных родителей
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