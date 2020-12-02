Звездные детки, которые совсем не похожи на известных родителей

За жизнью знаменитых артистов всегда интересно наблюдать. Когда у популярных личностей появляются дети, поклонники стараются найти сходство. Мы собрали примеры того, когда звездные дети оказались совершенно не похожи на знаменитых отцов и матерей.
В случае с селебрити из нашего поста можно смело сказать: "Яблоко от яблони далеко упало!". А вы видите сходство?
1. Кристины Орбакайте и ее дочь Клавдия
Клавдия - младшая дочь Кристины Орбакайте. Поклонник отмечают, что она - копия отца Михаила Земцова.
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2. Дочь Пола Уокера - Мидоу Рэйн
Дочь погибшего актера Пола Уокера - Мидоу Рэйн - часто делится в соцсетях архивными фото с папой. Однако поклонник не видят сходства между отцом и дочерью.
3. Пэрис - дочь Майкла Джексона
Поклонники поп-короля до сих пор сомневаются, правда ли Пэрис - дочь Майкла Джексона. А вы видите сходство?
4. Виола Сюткина - дочь Валерия Сюткина
Девочка больше похожа на свою 46-летнюю маму - Виолетту Сюткину, которая является третьей женой артиста.
5. Румер - дочь Брюса Уиллиса
Старшая дочь Брюса Уиллиса и Деми Мур - Румер, родилась в 1988 году. Она - точная копия знаменитой мамы и совершенно не похожа на отца.
6. Дети Роберта Де Ниро
Роберт Де Ниро был несколько раз женат. Его избранницами всегда были мулатки. Дети актера больше похожи на матерей, чем на знаменитого отца.
7. Дочь Роуэна Аткинсона - Лили
У любимого Мистера Бина колоритная внешность. Когда его дочь Лили взрослела, фанаты с нетерпением ждали, что девочка будет похожа на знаменитого отца, однако черты она взяла от матери.
8. Дочь Стинга - Элиот Самнер
У дочери Стинга - Элиот Самнер - необычная внешность. Какие-то черты звездного отца у нее все-таки есть. Согласны?
9. Дрейк и его сын Адонис
У Дрейка, оказалось, есть сын. Зовут его Адонис. Мало того, что внешне он даже отдаленно не напоминает ни маму, ни папу, так еще и похож, как две капли воды, на фитнес-тренера жены Дрейка.
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