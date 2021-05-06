Белое солнце пустыни", "Юность Петра", "Два билета на дневной сеанс", "Любовь Яровая"... Впечатляющая фильмография, правда? Но обо всем по-порядку. "Брат" вышел в 1996 году, и сразу же полюбился российским зрителям. Сейчас это уже культовый фильм, ставший частью нашей истории, противоречивый, какими и были 90-е годы. Сколько колоритных персонажей вместил гениальный Балабанов в какие-то полтора часа времени!
Немец Гофман, бандит Круглый, милиционер Дядя Коля и дед, у которого Данила сначала снимал комнату, а потом покупал ружье. "Дед, продай ружье! - Мильон! - Неси. - Деньги наперед давай". Дед продал Даниле оружие, и патроны "на уток", и тот отправился разбираться с бандой Круглого.
Виталий Иванович Матвеев родился 1 января 1936 года в Кировской области. Он закончил ВГИК, а его однокурсницами были Людмила Гурченко и Наталья Фатеева. Любопытно, что вот учатся вместе будущие актеры - а дальше судьба их складывается совершенно по-разному, и успех приходит в разное время, а к кому-то и вовсе не приходит.
В юности Матвеев писал стихи и рассказы, а сниматься в кино начал с 19 лет. Когда началась перестройка, Виктор Иванович активно окунулся в политику, и даже был доверенным лицом на выборах будущего народного депутата Николая Иванова. К сожалению, после развала СССР для Виталия Матвеева наступили тяжелые времена. Многие актеры остались без работы, по слухам, Матвееву пришлось сдавать бутылки. Впрочем, после выхода "Брата", его стали приглашать в сериалы, такие, как "Улицы разбитых фонарей" и "Агент национальной безопасности".
А что же роли Матвеева в советском кино? Он был очень востребован, играл много, но в основном, в эпизодах. Зрители запомнили Виталия по короткой, но яркой роли Нестора Махно в фильме Григория Рошаля "Хождение по мукам" 1957 года. Засветился Матвеев и в "Белом солнце пустыни". Помните эпизод в конце, когда Абдулла стреляет в Саида, но попадает в его лошадь?
Саид не может дотянуться до пистолета, и убивает крадущегося бандита, метко бросив в него нож. Этого бандита и играл Виталий Матвеев.
Виталий Иванович принял участие и во многих других советских картинах. Например, в фильмах про Петра I ("Юность Петра" и "В начале славных дел"). К сожалению, в 2010 году Виталий Матвеев скончался. Ему было 74 года. Но фильмы с его участием мы с удовольствием пересматриваем, и сделаем это еще не раз.
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