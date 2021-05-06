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Дед из "Брата", у которого Данила покупал ружье. Оказывается, это советский актер Виталий Матвеев

Дед из "Брата", у которого Данила покупал ружье. Оказывается, это советский актер Виталий Матвеев (4 фото)

Автор:
06 мая 2021 23:37
Метки: актер   интересно   кино   
1062
4

Белое солнце пустыни", "Юность Петра", "Два билета на дневной сеанс", "Любовь Яровая"... Впечатляющая фильмография, правда? Но обо всем по-порядку. "Брат" вышел в 1996 году, и сразу же полюбился российским зрителям. Сейчас это уже культовый фильм, ставший частью нашей истории, противоречивый, какими и были 90-е годы. Сколько колоритных персонажей вместил гениальный Балабанов в какие-то полтора часа времени!

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Метки: актер   интересно   кино   
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6  комментариев
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Станислав 9 часов назад
Как ни странно, но все, кто снимался в этом фильме либо советские, либо российские актёры.
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Г. Бухарь-Заколдырский 36 минут назад
ДоллАры! )) Запомнилась восторженная фраза...
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8k
Вася 7 часов назад
на Горького похож
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105k
БрОдЯгА 9 часов назад
С куяли оказывается? Об этом было известно ещё при съёмках фильма.
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2
Людмила Гапоненко 9 часов назад
в 4 серии Секретный фарватер он снялся. Моряк на буксире.
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