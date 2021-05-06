Немец Гофман, бандит Круглый, милиционер Дядя Коля и дед, у которого Данила сначала снимал комнату, а потом покупал ружье. "Дед, продай ружье! - Мильон! - Неси. - Деньги наперед давай". Дед продал Даниле оружие, и патроны "на уток", и тот отправился разбираться с бандой Круглого.

Виталий Иванович Матвеев родился 1 января 1936 года в Кировской области. Он закончил ВГИК, а его однокурсницами были Людмила Гурченко и Наталья Фатеева. Любопытно, что вот учатся вместе будущие актеры - а дальше судьба их складывается совершенно по-разному, и успех приходит в разное время, а к кому-то и вовсе не приходит.

В юности Матвеев писал стихи и рассказы, а сниматься в кино начал с 19 лет. Когда началась перестройка, Виктор Иванович активно окунулся в политику, и даже был доверенным лицом на выборах будущего народного депутата Николая Иванова. К сожалению, после развала СССР для Виталия Матвеева наступили тяжелые времена. Многие актеры остались без работы, по слухам, Матвееву пришлось сдавать бутылки. Впрочем, после выхода "Брата", его стали приглашать в сериалы, такие, как "Улицы разбитых фонарей" и "Агент национальной безопасности".