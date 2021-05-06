Василий Губарев и Иван Сидоров против рейхсфюрера Гиммлера

В конце войны понимая, что поражение Германии неизбежно Гиммлер начинает тайные переговоры с союзниками. Но когда они стали всплывать наружу, трусливо прекратил их. 20 апреля 1945 года Гиммлер в бункере Гитлера клянется в верности фюреру. А через несколько часов сбегает из еще не окруженного Берлина и снова начинает переговоры. 21 числа встречается с шведским евреем Мазуром и нагло врет что в концлагерях никого не убивают, что «выживаемость там очень высокая». Правда, результатом переговоров стал приказ об освобождении 20 тысяч заключенных. Палачу нужны были хоть какие-то благие дела. Иначе с ним никто разговаривать не будет.

Через два дня он встречается с представителем Швеции графом Бернадотом и представляется новым лидером Германии. Просит передать командующему западными союзниками Дуайту Эйзенхауэру, что Германия готова сдаться Западу и совместно с американцами и британцами начать войну с Советским Союзом. Надо быть очень тупым, чтобы на это рассчитывать.

Тем более что Гитлер еще жив. Услышав по английскому радио о попытке переговоров Гиммлера, он приходит в ярость и за несколько часов до собственного самоубийства приказывает арестовать предателя. Гиммлера отрешают от всех должностей и лишают партийного билета. И все: всесильный рейхсфюрер моментально становится никому не нужен, даже своим доселе преданным эсэсовцам. Оказывается власть и авторитет его держались за счет Гитлера. Обыкновенный чинуша, но только не в системе образования или там здравоохранения, а в системе массовых убийств. Лишенный постов и должностей он не представляет никакой ценности.

Гиммлер в сопровождении таких же туповатых, а потому верных приближенных бежит к преемнику Гитлера гросс-адмиралу Дёницу. Вначале предлагает себя в качестве заместителя, затем просит ввести в правительство, затем вообще умоляет его о какой-нибудь должностишке. Дёницу одиозный палач не нужен, но опасаясь, он меняет охрану резиденции с эсэсовцев на верных моряков-подводников. И совершенно напрасно – эсэсманам бывший бос и начальник тоже не интересен. Даже руководителям детища Гиммлера - организации «ОДЕССА», созданной специально для спасения офицеров СС и переправки их в нейтральные страны. Те прекрасно понимают: спаси они палача Гиммлера и по их следам помчатся спецагенты и разведчики всего мира. Организация тогда будет раскрыта и никакие аргентинцы, парагвайцы и священники из Ватикана им не помогут. Так что извините дорогой Генрих «Боливар не выдержит двоих»!!!«Спасение утопающих дело рук самих утопающих»!!!

Поняв, что Дёниц ведущий переговоры о капитуляции с союзниками сдаст его в качестве бонуса, Гиммлер 6 мая покидает Фленсбург с группой офицеров СС которым терять нечего – все замазаны кровью. Они, скрываясь на какой-то ферме, пытаются связаться с британским фельдмаршалом Монтгомери. Но поняв, что британцев как политическая фигура Гиммлер не интересен, решили перебираться в Баварию в американскую зону оккупации – может там пригодятся. По замыслу Гиммлера они должны были слиться с массой демобилизованных солдат. Для этого у Гиммлера и его сотоварищей были подготовлены настоящие «липовые» документы. В принципе план неплох. Тем более что рейхсфюрер маскируется – снимает очки и сбривает усы. Без них у него обычная заурядная физиономия, каких тысячи. Для пущей маскировки он перевязывает черной повязкой один глаз – типа ранен.