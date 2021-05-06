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Василий Губарев и Иван Сидоров против рейхсфюрера Гиммлера

Василий Губарев и Иван Сидоров против рейхсфюрера Гиммлера (5 фото)

Автор:
06 мая 2021 16:56
Метки: война   интересно   история   факты   
1177
5

Все-таки напрасно утверждают, что палач Генрих Гиммлер был мастером политических интриг и умным человеком. Судя по его последним дням он был тупым, самонадеянным и далеким от реальной жизни рушащейся Германии.

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Метки: война   интересно   история   факты   
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