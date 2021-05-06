Василий Губарев и Иван Сидоров против рейхсфюрера Гиммлера

Все-таки напрасно утверждают, что палач Генрих Гиммлер был мастером политических интриг и умным человеком. Судя по его последним дням он был тупым, самонадеянным и далеким от реальной жизни рушащейся Германии.
В конце войны понимая, что поражение Германии неизбежно Гиммлер начинает тайные переговоры с союзниками. Но когда они стали всплывать наружу, трусливо прекратил их. 20 апреля 1945 года Гиммлер в бункере Гитлера клянется в верности фюреру. А через несколько часов сбегает из еще не окруженного Берлина и снова начинает переговоры. 21 числа встречается с шведским евреем Мазуром и нагло врет что в концлагерях никого не убивают, что «выживаемость там очень высокая». Правда, результатом переговоров стал приказ об освобождении 20 тысяч заключенных. Палачу нужны были хоть какие-то благие дела. Иначе с ним никто разговаривать не будет.
Через два дня он встречается с представителем Швеции графом Бернадотом и представляется новым лидером Германии. Просит передать командующему западными союзниками Дуайту Эйзенхауэру, что Германия готова сдаться Западу и совместно с американцами и британцами начать войну с Советским Союзом. Надо быть очень тупым, чтобы на это рассчитывать.
Тем более что Гитлер еще жив. Услышав по английскому радио о попытке переговоров Гиммлера, он приходит в ярость и за несколько часов до собственного самоубийства приказывает арестовать предателя. Гиммлера отрешают от всех должностей и лишают партийного билета. И все: всесильный рейхсфюрер моментально становится никому не нужен, даже своим доселе преданным эсэсовцам. Оказывается власть и авторитет его держались за счет Гитлера. Обыкновенный чинуша, но только не в системе образования или там здравоохранения, а в системе массовых убийств. Лишенный постов и должностей он не представляет никакой ценности.
Гиммлер в сопровождении таких же туповатых, а потому верных приближенных бежит к преемнику Гитлера гросс-адмиралу Дёницу. Вначале предлагает себя в качестве заместителя, затем просит ввести в правительство, затем вообще умоляет его о какой-нибудь должностишке. Дёницу одиозный палач не нужен, но опасаясь, он меняет охрану резиденции с эсэсовцев на верных моряков-подводников. И совершенно напрасно – эсэсманам бывший бос и начальник тоже не интересен. Даже руководителям детища Гиммлера - организации «ОДЕССА», созданной специально для спасения офицеров СС и переправки их в нейтральные страны. Те прекрасно понимают: спаси они палача Гиммлера и по их следам помчатся спецагенты и разведчики всего мира. Организация тогда будет раскрыта и никакие аргентинцы, парагвайцы и священники из Ватикана им не помогут. Так что извините дорогой Генрих «Боливар не выдержит двоих»!!!«Спасение утопающих дело рук самих утопающих»!!!
Поняв, что Дёниц ведущий переговоры о капитуляции с союзниками сдаст его в качестве бонуса, Гиммлер 6 мая покидает Фленсбург с группой офицеров СС которым терять нечего – все замазаны кровью. Они, скрываясь на какой-то ферме, пытаются связаться с британским фельдмаршалом Монтгомери. Но поняв, что британцев как политическая фигура Гиммлер не интересен, решили перебираться в Баварию в американскую зону оккупации – может там пригодятся. По замыслу Гиммлера они должны были слиться с массой демобилизованных солдат. Для этого у Гиммлера и его сотоварищей были подготовлены настоящие «липовые» документы. В принципе план неплох. Тем более что рейхсфюрер маскируется – снимает очки и сбривает усы. Без них у него обычная заурядная физиономия, каких тысячи. Для пущей маскировки он перевязывает черной повязкой один глаз – типа ранен.
18 мая часть группы во главе с Карлом Гебхардом ( врач-убийца, позже приговорен к смертной казни) отправляется на разведку и попадается на глаза первому английскому патрулю. Холенные, свежебритые, с беленькими ручкам солдаты сразу вызывают подозрения. Настоящие документы тоже не проходят: уж слишком они новые и чистые, да к тому же проштампованы все одним днем. Любой курсант-полицейский поймет, что здесь не чисто. Пойманные эсэсовцы тут же сдают шефа Генриха, за ним отправляется погоня, но Гиммлер по-видимому почувствовав неладное вовремя свалил.
В дальнейшем группа продолжает разваливаться. Верные соратники покидают рейхсфюрера. В итоге он остается лишь с двумя адъютантами – Гротманом и Махером. Гиммлер больше всего опасался попасть в советский плен. Но по иронии судьбы именно два русских солдата и поймали кровавого палача Гиммлера.
Простые солдаты 29-летний Василий Губарев и 25-летний Иван Сидоров еще в 1941 году попали в плен. Четыре года мыкались по концлагерям, жрали баланду, трудились на тяжелых работах. В 1945 оба оказались в лагере Зеедорф, где были освобождены британскими войсками. Оба как наименее истощенные были записаны в комендантскую роту для поддержания порядка в лагере. Кроме того бывшие военнопленные привлекались для помощи английским патрулям. И кстати советские солдаты ревностно и добросовестно относились к своим обязанностям. Вечером 21 мая британские солдаты, попив кофейку, завалились спать, а Губарев и Сидоров отправились на патрулирование. Они и заметили, как из кустов вышли крадучись три немца. Губарев приказал им остановится, но те не послушались. Дав предупредительный выстрел, солдаты взяли немцев на прицел. Задержанные предъявили документы и объяснили, что больны и идут в госпиталь.
Внешне вроде все было в порядке, но солдат проведших четыре года в плену и знакомых с особенностями немецкой формы насторожил факт, что на рядовых солдатах были офицерские плащи. Кроме того один из задержанных (Гиммлер) был одет в гражданские брюки, а на голове ... штатская шляпа. Для дисциплинированных немецких солдат, даже после капитуляции, такое нарушение формы было немыслимым. «Солдат» доставили к британцам, те ничего подозрительного не обнаружили и хотели их отпустить. Но Губарев с Сидоровым настояли, чтобы задержанных отконвоировали в сборный лагерь для более тщательной проверки. Смутили их беленькие ручки и холеные морды «простых солдат». Таких у фронтовиков не бывают. Не бывает у них аккуратно наманикюренных пальчиков. Ногти у них закорузглые, с намертво въевшейся грязью. И пахнут они не одеколоном, а порохом, гарью, вонючими лазаретами и дерьмом окопов.
Парадоксально, но человек одним росчерком отправлявший тысячи людей на смерть в топках и душегубках не выдержал в сборном лагере и двух дней. Попросился к начальнику лагеря и признался что он рейсхфюрер СС Генрих Гиммлер. Капитан Том Сильвестр вначале не поверил что тщедушный, невзрачный человечек и есть главный палач Третьего рейха. Посчитал за бред сумасшедшего. Но все-таки сообщил в контрразведку. Немедленно примчался майор Райс. Гиммлера осмотрели, впрочем не очень тщательно, отобрали в старую одежду и провели предварительный допрос. Вопросы задавали в общем-то простые, с целью установить личность. Затем под конвоем повезли в штаб армии, где его уже ждал начальник контрразведки полковник Майкл Мёрфи.
Но перед допросом решили провести более детальное обследование и осмотр. Военный врач капитан Уэллс заметил у него в челюсти какое-то инородное тело. И в этот момент Гиммлер дернулся, сжал челюсти и рухнул на пол. Инородное тело оказалось ампулой с цианистым калием. Попытки привести его в чувство были безрезультатны. Три дня труп рейхсфюрера пролежал в камере, а затем его вывезли за город и сожгли в лесу. Собаке собачья смерть. Остается неясным только вопрос: сам он расколол зубами ампулу с ядом, или сделал это случайно, инстинктивно дернувшись.
Слава поимки рейхсфюрера СС досталась британцам. В сообщении «Захват Гиммлера», подписанном английским подполковником Сидорфом, ключевая роль в случившемся отводилась капралу Моррису из 73-го Штурмового полка, его караулу «из трех англичан» (которые пили кофе, а затем хотели «отпустить задержанных как больных») и только второстепенная – «двум русским солдатам».
Губареву и Сидорову рассказали, что за странного немца они задержали. Бойцов даже наградили – выдали каждому по посылке Красного Креста. После фильтрации они были уволены в запас и вернулись в родные места. Сидоров в Саратовскую область, Губарев в Рязанскую. Работали на шахте и в колхозе, войну вспоминали редко, но друг с другом старались встречаться. Обиды на то, что их обошли наградами не высказывали. Они были простыми солдатами. Солдатами, которые поймали кровавого палача Гиммлера.
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