Есть среди читателей, кто ни разу не держал в руках этот журнал? Обязательно прочитайте, хотя бы 2-3 номера, благо все архивы есть в интернете.
Редкий журнал может похвастать умением преподнести научную фантастику в такой доступной форме. Да и приковать внимание неугомонных детишек на несколько часов, дело не из легких-журналу это удавалось легко.
Хоть и журнал издавался с 1933 года, но формирование "лица" журнала произошло после Великой Отечественной Войны. Большую роль сыграло назначение главным редактором писателя Василий Дмитриевича Захарченко. Благодаря его упорству в журнале печатаются и произведения зарубежных писателей-фантастов. Просто удивительно, насколько точно удавалось иллюстрировать будущее
Наряду с фантастикой в журнале публиковались статьи советских ученных о перспективных разработках в различных областях науки. Статьи для журнала писали академики Королев, Глушко, Капица.
Предлагаю прогуляться по почти вековой истории журнала, причем как в детстве-листая иллюстрации разных лет.
Редакция журнала выступала главным инициатором проведения смотров и автопробегов самодельных автомобилей, чем приковывала интерес мужской половины страны.
Выделите часок времени полистать журналы "Техника Молодежи" - не пожалеете!
Источник:
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Зато сейчас есть храмы и духовность. Попы будут учить всех, как надо жить.
Библиотекаррь Ольга Константиновна Соболевская положительно относилась к моему интересу.
За месяц журнал зачитывался до дыр, иногда оставался после уроков посидеть в школьной библиотеке. Катунинская средняя школа, Приморский район, Архангельская область. 1973-1983.