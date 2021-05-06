Вернуться в Берлин и "вспомнить, как сделали это дело"

Свежая подборка черного юмора, которая многим очень не понравится

Ожидание и реальность: разоружение преступника по видеоурокам из...

Манера исполнения песен тогда и сейчас

«Уральский синдром»: почему 10 лет советские граждане умирали от...

Смешные и познавательные картинки

Американский хакер взломал мошенников из колл-центра в Индии и...

Маленькая проблема недавно вернувшихся на Землю космонавтов

Бесстрашная кошка против самоуверенного пса

Осел заржал над любопытной собакой, которую ударило током

Легендарному фильму «Белорусский вокзал» 50 лет. Как отбирали...

Неудачная попытка выпить банку газировки залпом

Загадка о волшебном пне, которую решали почти все советские школьники

Полистаем главного предсказателя будущего из СССР-журнал...

Космические корабли из подручных предметов

Они бомбили нас "сараями"

Ностальгия ассортиментная: виды продуктов из СССР, о которых вы,...