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Полистаем главного предсказателя будущего из СССР-журнал "Техника-Молодежи"?

Полистаем главного предсказателя будущего из СССР-журнал "Техника-Молодежи"? (32 фото)

Автор:
06 мая 2021 09:40
Метки: СССР   журналы   интересно   
1987
32

Есть среди читателей, кто ни разу не держал в руках этот журнал? Обязательно прочитайте, хотя бы 2-3 номера, благо все архивы есть в интернете.

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Метки: СССР   журналы   интересно   
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8  комментариев
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3k
Vladimir Yezhak 9 часов назад
Был неподдельный интерес! Было совершено другое творческое мышление, главное интересные, неординарные решения. Автомобили, самолёты, катера, дома на колесах, садовая техника, мебель.. а какие делали музыкальные центры! Деньги были именно средством реализации идей, но никак не идеи были средством зарабатывать деньги. Деньги в стране советов играли важную, но не главную роль как сейчас. Бобло к сожалению победило.
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2k
Frank Borman 6 часов назад
Хороший был журнал. Канул в Лету, вместе с Союзом. RIP.
Зато сейчас есть храмы и духовность. Попы будут учить всех, как надо жить.
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5k
ваня панкин 6 часов назад
этот журнал и многие другие выписывал сначала отец, а потом я до распада союза...
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5k
TirAn 7 часов назад
Отличный журнал. Когда выгоняли из класса всегда уходи в библиотеку, что бы почитать ТМ.
Библиотекаррь Ольга Константиновна Соболевская положительно относилась к моему интересу.
За месяц журнал зачитывался до дыр, иногда оставался после уроков посидеть в школьной библиотеке. Катунинская средняя школа, Приморский район, Архангельская область. 1973-1983.
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34k
AGM 8 часов назад
Офигенный был журнал что уж тут говорить. К концу 80х правда скатился и начал рассказывать про палеоконтакты и прочую антинаучную ересь. Но тогда увы это была общая тенденция, но ТМ марку всё равно старалась держать.
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17k
Ego sum qui sum 8 часов назад
потрясающий был жуонал, он возможно определил мою профессию
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8k
costa 8 часов назад
Хороший был журнал, на Моделисте Конструкторе, Катерах и Яхтах, Науке и жизни, Юном Технике, Технике Молодежи по сути и прошла моя юность.
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