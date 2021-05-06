FISHKINET
"Я сошла с ума, мне нужна она": как сложилась жизнь бунтарки из группы "Тату" (8 фото) "Я сошла с ума, мне нужна она": как сложилась жизнь бунтарки из... "Разведена, трое детей, ищу богатого": классические анкеты одиноких матерей "Разведена, трое детей, ищу богатого": классические анкеты... Свежая подборка черного юмора, которая многим очень не понравится Свежая подборка черного юмора, которая многим очень не понравится Вечерний выпуск историй о нас Вечерний выпуск историй о нас Легкий способ открыть банку с упрямой закручивающейся крышкой Легкий способ открыть банку с упрямой закручивающейся крышкой Я у мамы инженер: 25 гениальных кулибиных Я у мамы инженер: 25 гениальных кулибиных Латынина прекрасна своей незамутненной глупостью. О вирусах и индейцах - это шедевр Латынина прекрасна своей незамутненной глупостью. О вирусах и... Смешные и познавательные картинки Смешные и познавательные картинки Простая радость мойщика окон Простая радость мойщика окон Ford против KIA: драка на дороге с погоней и неожиданным финалом Ford против KIA: драка на дороге с погоней и неожиданным финалом ТОП-18 самых горячих спортсменок мира ТОП-18 самых горячих спортсменок мира Математическая задачка о мухе, которую предлагалось решить советским школьникам Математическая задачка о мухе, которую предлагалось решить... Крольчиха, которая умеет тонко намекнуть Крольчиха, которая умеет тонко намекнуть 15 хвостатых, которые и секунды не могут обойтись без своего хозяина 15 хвостатых, которые и секунды не могут обойтись без своего хозяина Нейросети помогли восстановить уникальные кадры Великой Отечественной войны в цвете Нейросети помогли восстановить уникальные кадры Великой... Смешные и познавательные картинки Смешные и познавательные картинки Дорожный учитель, который целыми днями катается по Ярославлю и попадает в ДТП Дорожный учитель, который целыми днями катается по Ярославлю и... Когда тебе уже за 30, но любовь к конструктору только растет Когда тебе уже за 30, но любовь к конструктору только растет 9 интересных фактов о Смольном институте благородных девиц 9 интересных фактов о Смольном институте благородных девиц
«Уральский синдром»: почему 10 лет советские граждане умирали от неизвестной болезни

«Уральский синдром»: почему 10 лет советские граждане умирали от неизвестной болезни (9 фото)

Автор:
06 мая 2021 06:03
Метки: СССР   болезнь   интересное   история   
691
9
В начале 30‑х годов прошлого века советские врачи столкнулись с неизвестной ранее болезнью, эпидемия которой охватила Урал. Количество заболевших исчислялось сотнями, а смертность достигала 80%. Эпидемия охватила почти сто населенных пунктов и в них был введен жесткий карантин. Одновременно с этим в пострадавшие регионы выехали лучшие врачи-эпидемиологи, но победить недуг смогли только через 10 лет.
×

Источник:

Еще крутые истории!
Метки: СССР   болезнь   интересное   история   
Любите повспоминать, как всё было раньше?
Присоединяйтесь, поностальгируем вместе:
1
4
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
4  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
66k
Холодненький Час назад
А тех кого расстреляли получаются не виноватые?.. Сейчас Либералы набегут начнут Великого учителя ругать!.. Мрази и подонки подумаешь не тех расстреляли!.. Только о себе думают сволочи..
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
14k
Corvus Corax 3 минуты назад
"Больных можно было спасти переливанием крови и большими дозами витаминов С и D."

Большая доза витамина D убьет пациента быстрее и надежнее грибка. Были случаи.

"Терапевтические мероприятия начинаются с изъятия из пищи отравленных продуктов, промывания желудка и сифонной клизмы (либо приёма слабительного). Рекомендуется исключить из рациона алкоголь, приправы, жирное, жареное, злаковые продукты, придерживаться частого дробного питания, подавать пищу комнатной температуры (во избежание дополнительной травматизации слизистых оболочек). Необходимо следить за питьевым режимом, при этом предпочтительнее употреблять воду либо некислые соки. После каждого приема еды рекомендуется полоскание полости рта антисептическими растворами (хлоргексидин, фурацилин, календула, шалфей, ромашка).

Лечение алиментарно-токсической алейкии обычно стационарное, включает в себя дезинтоксикационную терапию (глюкозо-солевые растворы) и прием антибиотиков широкого спектра действия (пенициллины, цефалоспорины). При длительном течении патологии может возникать необходимость замещения потерь компонентов крови: проводится переливание эритроцитарной, тромбоцитарной массы, лейкоцитного концентрата." (с)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
радик геннадиевич 51 минуту назад
у нас лет с 8 назад остался подсолнечник на полях.не успели до снегопадов убрать.весной грачи прилетели и все посдыхали,все.был такой разговор что клевали они прошлогодние семечки на полях
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
"Я сошла с ума, мне нужна она": как сложилась жизнь бунтарки из группы "Тату" (8 фото) "Я сошла с ума, мне нужна она": как сложилась жизнь бунтарки из группы "Тату" (8 фото) Откуда взялся логотип технологии Bluetooth, и при чем тут викинги Откуда взялся логотип технологии Bluetooth, и при чем тут викинги Порталы в прошлое существуют: девушка сняла со стены 10 слоев обоев Порталы в прошлое существуют: девушка сняла со стены 10 слоев обоев 10 животных, которые исчезли с лица Земли 10 животных, которые исчезли с лица Земли 9 интересных фактов о Смольном институте благородных девиц 9 интересных фактов о Смольном институте благородных девиц Что было изначально только мужским, а стало исключительно женским Что было изначально только мужским, а стало исключительно женским
Чеширри

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

391250



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное
История первого советского робинзона Павла Вавилова
1
9
История первого советского робинзона Павла Вавилова
ТОП-8: люди, которые сделали наше детство красочным и ярким
2
45
ТОП-8: люди, которые сделали наше детство красочным и ярким
﻿
"Я сошла с ума, мне нужна она": как сложилась жизнь бунтарки из группы "Тату" (8 фото)
"Я сошла с ума, мне нужна она": как сложилась жизнь бунтарки из группы "Тату" (8 фото)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Популярные теги
#Юмор#Россия#история#картинки#люди#аварии#комментарии#отдых#ВОВ#кино
#фото#прикол#интересное#природа#авто аварии#СССР#автомир#позитив#девушки#новости
#интересно#факты#животные#дтп#красота#подборка#прикольные#приколы#дети#смешные

На что жалуетесь?

Вернуться