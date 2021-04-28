Откуда взялся логотип технологии Bluetooth, и при чем тут викинги

В компании Ericsson посчитали, что между датским королем, который жил тысячу лет назад, и новой технологией много общего.
В Интернете набирает популярность рассказ о происхождении символа Bluetooth. Многие наверняка слышали, что его история так же изящна и проста, как и сама технология беспроводной сети между устройствами. Но для кого-то эта информация стала настоящим открытием.
Am I the only one just finding out about this..? 🤯 pic.twitter.com/XbnOx6tIho— Mattia Peretti (@xhgMattia) April 27, 2021
Происхождением символа Bluetooth, что в буквальном переводе на русский означает "синий зуб", мы в первую очередь обязаны шведской компании Ericsson и ее любви к собственной истории. Маркетологи изящно провели аналогию между королем Дании Харальдом Синезубым, жившим около тысячи лет назад, и новой технологией. Дело в том, что Харальд прославился тем, что в X веке объединил враждовавшие датские и норвежские племена в единое королевство. Bluetooth проделывает примерно то же самое - объединяет в единую сеть разрозненные устройства.
Логотип появился благодаря объединению двух рунических символов H и B. Это первые буквы имени датского короля Харальда Синезубого (Harald Blåtand)
На самом деле датского короля величали Харальдом Гормсом, но чаще его называли по прозвищу. Историки до сих пор спорят, почему его прозвали именно Синезубым. Одни утверждают, что у короля зубы действительно были патологического цвета, поскольку он постоянно ел чернику. Объяснение, конечно, так себе. Более правдоподобная версия звучит так: Харольд родился с нетипичной для викингов внешностью - был смуглым и с темными волосами, за что и получил прозвище "Чернявый". На скандинавском это слово звучит как Bletand. Но английские летописцы не стали ломать язык и придумали ему исковерканное, но похожее по звучанию прозвище Bluetooth.
Как было сказано выше, авторами концепции стандарта связи Bluetooth стала шведская Ericsson Mobile Communications АВ. Произошло это в 1994 году. А в 1998-ом над технологией, которая и по сей день не имеет конкуренции в сфере создания маленьких локальных сетей и беспроводного объединения устройств, начали совместную работу 5 крупных компаний компьютерного и телекоммуникационного рынка - Toshiba, IBM, Ericsson, Nokia, Intel.
Этот рунный камень, расположенный в городе Еллинге, поставлен королем Харальдом I Синезубым приблизительно в 965 году. На камне присутствует первое упоминание слова "Danmark" (Дания)
Сегодня существует рабочая группа Special Interest Group (SIG), которая занимается усовершенствованием технологии Bluetooth. В нее входит более трех тысяч компаний. И любая фирма, желающая внести свою лепту в разработку Bluetooth может беспрепятственно присоединиться к рабочей группе.
Видите аналогию? Синезубый объединяет людей и здесь!
Источник:
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И главное никого за это [мат]ут!