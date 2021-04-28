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Откуда взялся логотип технологии Bluetooth, и при чем тут викинги

Откуда взялся логотип технологии Bluetooth, и при чем тут викинги (6 фото)

Автор:
28 апреля 2021 17:48
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: bluetooth   ericsson   Технология   Харальд Синезубый   интересное   история   
1677
6

В компании Ericsson посчитали, что между датским королем, который жил тысячу лет назад, и новой технологией много общего.

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Метки: bluetooth   ericsson   Технология   Харальд Синезубый   интересное   история   
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4  комментария
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1k
Геннадий Николаевич Казаков 2 часа назад
Молодцы какие! А у нас вечно забывают собственную историю и несут в родной язык [мат] всякую вроде хайпа, токсика, кринжа и прочей [мат].
И главное никого за это [мат]ут!
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Денис Ануфриев 2 часа назад
в фильме КИНГСМАН Золотое Кольцо хорошо вставлено в сюжет про ету технологию(не реклама).
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