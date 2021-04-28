Откуда взялся логотип технологии Bluetooth, и при чем тут викинги

На самом деле датского короля величали Харальдом Гормсом, но чаще его называли по прозвищу. Историки до сих пор спорят, почему его прозвали именно Синезубым. Одни утверждают, что у короля зубы действительно были патологического цвета, поскольку он постоянно ел чернику. Объяснение, конечно, так себе. Более правдоподобная версия звучит так: Харольд родился с нетипичной для викингов внешностью - был смуглым и с темными волосами, за что и получил прозвище "Чернявый". На скандинавском это слово звучит как Bletand. Но английские летописцы не стали ломать язык и придумали ему исковерканное, но похожее по звучанию прозвище Bluetooth.