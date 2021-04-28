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Порталы в прошлое существуют: девушка сняла со стены 10 слоев обоев

Порталы в прошлое существуют: девушка сняла со стены 10 слоев обоев (6 фото)

Автор:
28 апреля 2021 15:10
Сообщество : Смешные комментарии и картинки из соц. сетей
Метки: воспоминания   забавное   интересное   история   ностальгия   ремонт   
1930
6
Самому верхнему слою было 30 лет и снимая один слой за другим на нее нахлынули воспоминания.
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Метки: воспоминания   забавное   интересное   история   ностальгия   ремонт   
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10  комментариев
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3k
Борис Карабанов 2 часа назад
Интересно, а сколько же "девушке" лет?
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7k
Bely 24 минуты назад
стол похоже не пытались отчистить.
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21k
Юрьевич Полчаса назад
"Самому верхнему слою было 30 лет и снимая один слой за другим на нее нахлынули воспоминания.
Девушка отодвинула в своем доме столетний шкаф"

Нихрена себе девушка, сколько же ей лет?
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16k
Сталкер 52 минуты назад
"Литературная газета".


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1k
Карандаш 2,0 53 минуты назад
Боюсь даже представить сколько лет самому нижнему слою.
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11k
Элитный тигр Час назад
Пффф, если уж верхнему слою было 30 лет, и девушка за это время ни разу не делала ремонт - тогда и затевать уже не стоило...
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24k
Е-Лена 2 часа назад
"Молодая была немолода" ©
... а коричневые обои из данной "коллекции" когда-то и у меня были в коридоре. )))
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61k
Доктор Джонс Е-Лена Час назад
Ссылка www.youtube.com
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24k
Е-Лена Доктор Джонс Час назад
Именно! )))
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44k
zloykoyot 2 часа назад
"Самому верхнему слою было 30 лет и снимая один слой за другим на нее нахлынули воспоминания." Херасе девушка, чтобы у неё были воспоминания хотя-бы о предыдущем слое, ей должно быть лет 38. Или это как у журналюг с рамблера, которые Агузарову девушкой назвали, описывая её внешность после пластической операции?
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