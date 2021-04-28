Порталы в прошлое существуют: девушка сняла со стены 10 слоев обоев

"После снятия обоев площадь квартиры увеличилась на десять квадратов)"

"Копай глубже, там должен быть "СтатЪский физкультурникЪ"

"Мы тоже готовимся к ремонту и буквально на днях отодвинули старый шкаф (тяжеленный, деревянный, стоял на одном месте миллион лет). И вот такой привет из детства обнаружился. Я аж прослезилась..."

"Я видел все эти обои в разное время в разных местах, даже воспоминания нахлынули"