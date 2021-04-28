Порталы в прошлое существуют: девушка сняла со стены 10 слоев обоев

1930
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Самому верхнему слою было 30 лет и снимая один слой за другим на нее нахлынули воспоминания.
Девушка отодвинула в своем доме столетний шкаф и показала, что за ним спряталось. Комментаторы вместе с ней вспомнили свое детство, а уж старые газеты точно добавляли находке особый колорит.
Некоторые шутили, что она могла бы докопаться до совсем древних слоев и увеличить площадь жилья. А другие рассказали, что тоже порой находят в своих квартирах такие вот напоминания из прошлого, которые заставляют сердце биться чаще.
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"После снятия обоев площадь квартиры увеличилась на десять квадратов)"
"Копай глубже, там должен быть "СтатЪский физкультурникЪ"
"Мы тоже готовимся к ремонту и буквально на днях отодвинули старый шкаф (тяжеленный, деревянный, стоял на одном месте миллион лет). И вот такой привет из детства обнаружился. Я аж прослезилась..."
"Я видел все эти обои в разное время в разных местах, даже воспоминания нахлынули"
"Копай глубже, там должен быть "СтатЪский физкультурникЪ"
"Мы тоже готовимся к ремонту и буквально на днях отодвинули старый шкаф (тяжеленный, деревянный, стоял на одном месте миллион лет). И вот такой привет из детства обнаружился. Я аж прослезилась..."
"Я видел все эти обои в разное время в разных местах, даже воспоминания нахлынули"
В комментариях люди поделились своими находками:
"Санкт-Петербург, старый жилой фонд в историческом центре города. Тоже снимали старые обои. Нашли газеты за 1886 год."
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Девушка отодвинула в своем доме столетний шкаф"
Нихрена себе девушка, сколько же ей лет?
... а коричневые обои из данной "коллекции" когда-то и у меня были в коридоре. )))