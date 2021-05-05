Своими руками: 20+ любопытных и креативных идей для сада

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Наступает время, когда садоводы активно включаются в процесс облагораживания участков после зимы - и для этого у многих припасены интересные идеи и задумки. Взглянем на некоторые придумки садоводов, которые удивляют креативным подходом и продуманностью.
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"Мой муж-военный надолго уехал, и сказал, что я могу организовать небольшой сад, чтобы чем-то себя занять. Я никогда раньше ничего не делала своими руками. Не терпится показать ему"
"Все смеялись надо мной, когда три года назад я решил вырастить ананас из купленного в супермаркете. Смейтесь, смейтесь"
"Год назад мы избавились от всей травы, которой оброс двор, и посадили цветы. Глаз радуют"
"Пару лет назад бросили в компостную яму верхушки от ананаса. Теперь ухаживаем за этими ребятами"
"Превратили старый бассейн в резервуар для дождевой воды, а сверху посадили несколько растений"
"Поместили ростки в клетки для птиц, чтобы до них не добрались вредители, и их легко можно было укрыть"
Источник: — переведено специально для fishki.net
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