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Своими руками: 20+ любопытных и креативных идей для сада

Своими руками: 20+ любопытных и креативных идей для сада (35 фото)

Автор:
05 мая 2021 16:10
Сообщество : Фабрика идей
Метки: дача   идеи   креатив   подборка   полезно   сад   садоводство   фото   
1908
35
Наступает время, когда садоводы активно включаются в процесс облагораживания участков после зимы - и для этого у многих припасены интересные идеи и задумки. Взглянем на некоторые придумки садоводов, которые удивляют креативным подходом и продуманностью.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: дача   идеи   креатив   подборка   полезно   сад   садоводство   фото   
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8k
Васильевна 2 часа назад
Поддержку арбузам! )
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32k
семён 22 минуты назад
С нашим "то нихера, то дохера" эта "умная" система уплывёт при первом ливне вместе с камнями и асфальтом...
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504
Шурман 2 часа назад
Пару лет назад он бросил верхушку и теперь ухаживает , классный пост в который верят те кто с дивана жопу не поднимал , пару лет :) эти скоты в тепле и в ласке уже 3 года хотя бы что то появилось кроме как листьев как сабли . Авокадо та же херня , 8мая неделя только дали первые веточки , но плодов можно не ждать :) бросил он в компост . :)))))))
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