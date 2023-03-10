15 крутых идей, как использовать каждый метр в квартире с пользой

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Организация и хранение вещей в жилье - это целое искусство. Даже мастера игры в тетрис позавидовали бы. Герои нашей подборки помешаны на уборке, поэтому знают всё о расхламлении.
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