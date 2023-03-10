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15 крутых идей, как использовать каждый метр в квартире с пользой

15 крутых идей, как использовать каждый метр в квартире с пользой

Автор:
10 марта 2023 07:10
Метки: идеи   организация в квартире   перфекционизм   полезно   фото   хранение   
1346
16

Организация и хранение вещей в жилье - это целое искусство. Даже мастера игры в тетрис позавидовали бы. Герои нашей подборки помешаны на уборке, поэтому знают всё о расхламлении.

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Метки: идеи   организация в квартире   перфекционизм   полезно   фото   хранение   
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Alex5-6 22 минуты назад
9. Женский рай, ага жрите консервы и баба будет в раю.
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