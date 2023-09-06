Москвич устроил себе членовредительство из-за расставания с девушкой

Когда 36-летняя Наиля решила расстаться со своим 39-летним бывшим возлюбленным Русланом, она и не предполагала, что всё так обернётся.

Мужчина к разлуке был не готов и принял единственно-верное, как ему показалось, решение: заявил, что без женщины ему его член не нужен. После чего достал нож и начал наносить своему причинному месту увечие.