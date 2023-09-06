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Москвич устроил себе членовредительство из-за расставания с девушкой

Москвич устроил себе членовредительство из-за расставания с девушкой

Автор:
06 сентября 2023 00:12
Сообщество : Жизнь
Метки: Москвич   женщина   западное бирюлево   нож   скорая помощь   ссора   членовредительство   
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Отсечь самое дорогое из-за ссоры с любимой женщиной решил 39-летний житель Западного Бирюлева, после того, как его 36-летняя возлюбленная заявила о расставании.

Когда 36-летняя Наиля решила расстаться со своим 39-летним бывшим возлюбленным Русланом, она и не предполагала, что всё так обернётся.

Мужчина к разлуке был не готов и принял единственно-верное, как ему показалось, решение: заявил, что без женщины ему его член не нужен. После чего достал нож и начал наносить своему причинному месту увечие.

Нервы женщины не вынесли такого и она сбежала из квартиры, а её экс побежал за ней, обливая стены подьезда кровью. Перепуганные соседи вызвали скорую. Медики диагностировали порез полового члена у основания и забрали пострадавшего в больницу, где наложили швы.

Врачи уже успокоили: жизни пострадавшего от селфхарма ничего не угрожает.

Ну, по крайней мере, обычной жизни. С интимной теперь большой вопрос.

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Метки: Москвич   женщина   западное бирюлево   нож   скорая помощь   ссора   членовредительство   
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10  комментариев
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8k
Алексей Час назад
Значит правильно, что решила расстаться. У типа фляга свистит так, что аж краник срывает.
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1k
Николай 23 минуты назад
Ну вроде всё правильно сделал. Еще бы в обезьянник или психушку посадился и тогда вообще красавчик.
Вообще удивляюсь как многим не похрену до их пипирки. Вот самое важное он типа отрубил... Бабе то его пофиг. Этих пипрок вокруг миллионы.
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5k
Трям Полчаса назад
Песдастрадалец очередной!
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1k
Damvrot Hohlam Полчаса назад
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568
Дмитрий К. Полчаса назад
"Селфхарм", млять!

Слова в русском закончились?! В заголовке же стоит "членовредительство", нахрен тащить из английского?!
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1k
grigorenko vladislav 37 минут назад
Кто с башкой не дружен, тому х@й не нужен. Может он у него нерабочий был. Тогда и бабу можно понять: "полюбила парня я, оказался без х@я, нах@я мне без х@я, если с х@ем дох@я?".
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4k
Dmitry_61rus 38 минут назад
Во что фишки превратились... Хуже спид инфо и другой желтой прессы.

Раньше интересности были какие, сейчас из пальца высосанные новости. Ничего нового. Выезжают за счет Назарета с его политическими нарезками, гифками из архива. Еще аварии. Ну и статьи, опять же из архива. Авторских нет вообще. Зато пропаганда расовой ненависти активизировалась, видео из нафталина достается в некоторых случаях.
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19k
Bill Час назад
Не слышал ни одной истории про то как девушка вернулась к мужику, который отрезал себе член. Ему, дураку, надо было накопить деньжат и сделать операцию по увеличению.
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KlyaksaZ
Надо радоваться жизни, а не убиваться об неё
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