Москвич устроил себе членовредительство из-за расставания с девушкой

Отсечь самое дорогое из-за ссоры с любимой женщиной решил 39-летний житель Западного Бирюлева, после того, как его 36-летняя возлюбленная заявила о расставании.
Когда 36-летняя Наиля решила расстаться со своим 39-летним бывшим возлюбленным Русланом, она и не предполагала, что всё так обернётся.
Мужчина к разлуке был не готов и принял единственно-верное, как ему показалось, решение: заявил, что без женщины ему его член не нужен. После чего достал нож и начал наносить своему причинному месту увечие.
Нервы женщины не вынесли такого и она сбежала из квартиры, а её экс побежал за ней, обливая стены подьезда кровью. Перепуганные соседи вызвали скорую. Медики диагностировали порез полового члена у основания и забрали пострадавшего в больницу, где наложили швы.
Врачи уже успокоили: жизни пострадавшего от селфхарма ничего не угрожает.
Ну, по крайней мере, обычной жизни. С интимной теперь большой вопрос.
Источник:
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Вообще удивляюсь как многим не похрену до их пипирки. Вот самое важное он типа отрубил... Бабе то его пофиг. Этих пипрок вокруг миллионы.
Слова в русском закончились?! В заголовке же стоит "членовредительство", нахрен тащить из английского?!
Раньше интересности были какие, сейчас из пальца высосанные новости. Ничего нового. Выезжают за счет Назарета с его политическими нарезками, гифками из архива. Еще аварии. Ну и статьи, опять же из архива. Авторских нет вообще. Зато пропаганда расовой ненависти активизировалась, видео из нафталина достается в некоторых случаях.