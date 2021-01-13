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Ижевский цирк по заказу РПЦ устроил шоу с козлами со свастикой и обезьянами в форме СС

Ижевский цирк по заказу РПЦ устроил шоу с козлами со свастикой и обезьянами в форме СС (6 фото + 1 видео)

Автор:
13 января 2021 10:59
Сообщество : Жить в России
Метки: видео   епархия   представление   прокуратура   рпц   цирк   
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Местная епархия хотела посредством цирка(!) показать, какую огромную роль Церковь сыграла и в истории России и в Великой Отечественной войне. Но из этой патриотической затеи получился даже не фашизм цирк, а какой-то театр абсурда, которым уже заинтересовалась прокуратура.

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Метки: видео   епархия   представление   прокуратура   рпц   цирк   
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22  комментария
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57k
Опиум для народа 52 минуты назад
Про роль РПЦ мы в курсе.
Про роль РПЦ мы в курсе.
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1k
insaider 7 минут назад
Ижевский цирк по заказу РПЦ устроил шоу с козлами со свастикой и обезьянами в форме СС
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2k
adk80 12 минут назад
До недавнего времени, самым мерзким телевизионным зрелищем, которое я когда-либо смотрел был живой концерт Джигана на МУЗ-ТВ... но потом, "Ночные Волки" представили свое байк-шоу "Крах Вавилона"... так что козы со свастикой, это далеко не предел идиотизма!
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8k
harlamov 13 минут назад
Ижевский цирк по заказу РПЦ устроил шоу с козлами со свастикой и обезьянами в форме СС
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−158
Ведомый демонами. Полчаса назад
Лучше бы этих козлов в попов и вырядили, правдоподобно и всегда актуально.
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37k
Сергей 38 минут назад
Цирк, он и в Африке цирк.
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5k
Pashuta 39 минут назад
Ну все, щас козлам да обезьянам впаяют реальный срок за нацистскую символику...
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Комментарий удален. Причина: мат на картинке
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8k
Атеист 44 минуты назад
ФПЦ! прям, пусть переименуются.
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1k
алексей 50 минут назад
ничего удивительного- благодаря таким "шедеврам", как сериал Штрафбат ,все же знают что войну выиграли зеки и попы , а красная армия им только мешала -расстреливая их из пулеметов в спину

ничего удивительного- благодаря таким "шедеврам", как сериал Штрафбат ,все же знают что войну выиграли зеки и попы , а красная армия им только мешала -расстреливая их из пулеметов в спину
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1k
insaider алексей 7 минут назад
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756
Nane First NameLast 50 минут назад
Церковь могла только убежище дать. А сейчас церковь превратилась в супермаркет.
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15k
Ego sum qui sum 57 минут назад
роль церкви всегда одна разжижать мозги и доить бабло
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10k
Евгений 59 минут назад
Ну хорошо хоть не ледовое побоище вспомнили - бедные козлы в металлически латах совсем бы охренели.
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511
Alexander Час назад
Сцуко, а животные то при чем если эти "люди" длб
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19k
BillyBonzz Час назад
интересно, а обезьяны зиговали?))
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1k
Faulkner BillyBonzz 48 минут назад
А как же, эти макаки постоянно зигуют.
А как же, эти макаки постоянно зигуют.
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34k
dima423 Час назад
чето перебор по моему... может году в 46 это и было актуально но сейчас спорно)
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36k
Вепс dima423 Час назад
Я вот тоже подумал, а как дети должны из такого вот представления понять что фашизм это плохо? Дрессировщики улыбаются, музыка веселенькая, атмосфера праздничная. Животные в костюмчики одеты. Только вот костюмчики совсем ни к месту.
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