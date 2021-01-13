Ижевский цирк по заказу РПЦ устроил шоу с козлами со свастикой и обезьянами в форме СС

Удмуртский Госцирк по заказу местной епархии показал на арене дичь представление с животными в попонах и одежде с нацистской символикой и стал объектом проверки прокуратуры.

Мероприятие проходило 8 января и носило название "Архиерейская рождественская елка" - это, как сообщается, главное новогоднее представление для детей из воскресных школ, организованное в цирке Ижевской и Удмуртской епархией.

Директор цирка Андрей Лещинский в своем заявлении объяснил, что по заказу епархии его подчиненные должны были провести "исторический экскурс, освещающий роль церкви в истории Российского и Советского государства". В частности были показаны эпизоды с войной 1812 года, индустриализацией и Великой Отечественной войной. При этом сценарий представления был согласован и одобрен епархией, подчеркнул Лещинский.