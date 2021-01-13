Ижевский цирк по заказу РПЦ устроил шоу с козлами со свастикой и обезьянами в форме СС

Местная епархия хотела посредством цирка(!) показать, какую огромную роль Церковь сыграла и в истории России и в Великой Отечественной войне. Но из этой патриотической затеи получился даже не
фашизм цирк, а какой-то театр абсурда, которым уже заинтересовалась прокуратура.
Удмуртский Госцирк по заказу местной епархии показал на арене
дичь представление с животными в попонах и одежде с нацистской символикой и стал объектом проверки прокуратуры.
Мероприятие проходило 8 января и носило название "Архиерейская рождественская елка" - это, как сообщается, главное новогоднее представление для детей из воскресных школ, организованное в цирке Ижевской и Удмуртской епархией.
Директор цирка Андрей Лещинский в своем заявлении объяснил, что по заказу епархии его подчиненные должны были провести "исторический экскурс, освещающий роль церкви в истории Российского и Советского государства". В частности были показаны эпизоды с войной 1812 года, индустриализацией и Великой Отечественной войной. При этом сценарий представления был согласован и одобрен епархией, подчеркнул Лещинский.
Однако модное нынче патриотическое воспитание вкупе с уважением к церкви не задалось...
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В ролике, который разлетелся по социальным сетям и вызвал у публики недоумение и хохот, можно наблюдать работников цирка, одетых в форму красноармейцев, "конвоирующих" на поводках ни в чем неповинных животных, которых представили в роли гитлеровцев. В ролике "засветилась" и верткая обезьянка-ЭСЭСовец в соответствующей форме, и несчастные козлы-фашисты в попонах со свастиками.
Пресс-служба Ижевской епархии РПЦ тоже успела сделать заявление и объяснила появление животных в форме фашистов "попранием идеалов нацистской Германии".
"...выступление дрессировщиков в советской военной форме с животными, несущими на себе нацистскую символику, было использовано как образ не просто победы над фашизмом, но и само по себе попрание и всемирное осуждение идеалов нацистской Германии. Нужно понимать, что особой спецификой циркового искусства является зрелищность, и нет ничего удивительного в том, что используемые в нем образы имеют ироничный, а иногда даже гротескный характер", - говорится на сайте епархии.
Директор цирка также заблаговременно напомнил о статье 20.3 КоАП, которая согласно недавним поправкам, не распространяет свое действие на случаи, в которых нацистская символика служит формированию негативного отношения к этой идеологии.
В общем, не совсем понятно, что будет проверять прокуратура и кого наказывать. Не козлов же в самом деле...
Я уже представил, как попы в рясах с пулемётами и в сопровождении Хирурга и "Ночных волков" расстреливают козлов, носящих свастику— RealEstet777 (@RealEstet777) January 12, 2021
Воинствующий идиотизм в обнимку с мракобесием поможет прокуратуре выполнить показатели😁— Астапов Сергей (@AstapSergeiSPb) January 12, 2021
Победа СССР в Великой отечественной войне связана только и исключительно с Красной армией и Военно-морским флотом СССР.— Павел-С (@Bugor_TMB) January 12, 2021
Ладно, ещё союзники помогли. Русская церковь, помнится, за редчайшим и частным исключением, была на стороне нацистов. И ничего с тех пор не поменялось. pic.twitter.com/ic7trxpJeV
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