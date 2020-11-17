Пассажирка дореволюционного затонувшего парохода "Вера Фигнер" рассказала его историю

Детей сначала перевозили на пароходе "Златовратский", а потом пересадили на "Веру Фигнер". Маленькая Людмила запомнила, как суда близко проходили мимо друг друга на стрелке рек Камы и Волги, а после детей отправили на "Веру" по сходням.

Дети почти всё время просидели в трюме, изредка выходя на палубу. Людмила запомнила, что судно было тихоходное и шумное, но главные воспоминания того времени — это голод и страх неизвестности.

— Такая была обстановка... Без еды, без всего, больные все были. Конечно, было тяжело. Кусочек хлеба получишь и знаешь, что до вечера больше вообще ничего не будет, — рассказала свидетельница тех событий.