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Пассажирка дореволюционного затонувшего парохода "Вера Фигнер" рассказала его историю

Пассажирка дореволюционного затонувшего парохода "Вера Фигнер" рассказала его историю (6 фото + 1 видео)

Автор:
17 ноября 2020 13:15
Сообщество : Истории
Метки: бабуля   война   дайверы   интересное   история   корабль   ленинград   фото   
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Дайверы нашли в реке посёлка Сылва Пермского края обнаружили колёсный пароход, затонувший более 50 лет назад. Специалисты выяснили, что на дне реки живёт пароход, носивший имя Веры Фигнер и вывозивший детей из блокадного Ленинграда. 90-летняя Людмила Трубникова рассказала, как в 10 лет переплавлялась на пароходе в Пермский край.

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Метки: бабуля   война   дайверы   интересное   история   корабль   ленинград   фото   
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807
Геннадий Николаевич Казаков 57 минут назад
Поглядите лучше вот на это чудо инженерной мысли!
Поглядите лучше вот на это чудо инженерной мысли!
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37
Олег Ершов Геннадий Николаевич Казаков Полчаса назад
Поглядели, Спасибо
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32k
Элек Мек 37 минут назад
Когда то путешествовал по Волге на колёсном пароходе "Память Азина",сошедший в 1903 г. с Сормовского завода под названием "Великий князь Александр Михайлович".
Когда то путешествовал по Волге на колёсном пароходе "Память Азина",сошедший в 1903 г. с Сормовского завода под названием "Великий князь Александр Михайлович". В Советские времена на нём снимали много фильмов, "Старый пароход"." Как стать звездой". В 1994 был продан сначала в Болгарию,затем в Венгрию где возможно до сих пор "работает"гостиницей.

В Советские времена на нём снимали много фильмов, "Старый пароход"." Как стать звездой".

Когда то путешествовал по Волге на колёсном пароходе "Память Азина",сошедший в 1903 г. с Сормовского завода под названием "Великий князь Александр Михайлович". В Советские времена на нём снимали много фильмов, "Старый пароход"." Как стать звездой". В 1994 был продан сначала в Болгарию,затем в Венгрию где возможно до сих пор "работает"гостиницей.

В 1994 был продан сначала в Болгарию,затем в Венгрию где возможно до сих пор "работает"гостиницей.
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