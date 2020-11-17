Пассажирка дореволюционного затонувшего парохода "Вера Фигнер" рассказала его историю

Дайверы нашли в реке посёлка Сылва Пермского края обнаружили колёсный пароход, затонувший более 50 лет назад. Специалисты выяснили, что на дне реки живёт пароход, носивший имя Веры Фигнер и вывозивший детей из блокадного Ленинграда. 90-летняя Людмила Трубникова рассказала, как в 10 лет переплавлялась на пароходе в Пермский край.
Дайверы обнаружили на дне реки пароход, пролежавший там больше полувека. После его исследования стало ясно, что он назывался "Вера Фигнер" и был построен в далёком 1904. Фактически, пароход сначала имел название "Екатерина", но был переименован в честь русской революционерки Веры Фигнер. Пароход был построен в 1904, а его длина составляет 70 метров, ширина — 16 метров, а высота без трубы — 9 метров, на его борту имеется 182 каюты на 500 человек. Судно было списано в 1960 году и ушло на дно шесть лет спустя, во время зимней стоянки.
После удивительной находки пермские дайверы нашли женщину, которой в детстве довелось прокатиться на пароходе. Правда увеселительной прогулкой это не назовёшь - Людмилу Трубникову эвакуировали из блокадного Ленинграда. В беседе с дайверами бабушка рассказала, что отлично помнит, как её её с одноклассниками переправляли в Пермский край. Сначала на поездах школьников привезли в Ярославскую область, но позже путь пришлось изменить, так как немцы разбомбили железнодорожные пути.
— Помню, нас собрали всех, родители вещи сдали, родителей в одно место, нас в другое. Нас автобусом привезли на Московский вокзал и посадили в состав... Станцию разбомбили в это время. По железной дороге отправлять нас было нельзя. И тогда решено было переправить нас на Урал по водному пути, — вспоминает пенсионерка.
Источник:
Детей сначала перевозили на пароходе "Златовратский", а потом пересадили на "Веру Фигнер". Маленькая Людмила запомнила, как суда близко проходили мимо друг друга на стрелке рек Камы и Волги, а после детей отправили на "Веру" по сходням.
Дети почти всё время просидели в трюме, изредка выходя на палубу. Людмила запомнила, что судно было тихоходное и шумное, но главные воспоминания того времени — это голод и страх неизвестности.
— Такая была обстановка... Без еды, без всего, больные все были. Конечно, было тяжело. Кусочек хлеба получишь и знаешь, что до вечера больше вообще ничего не будет, — рассказала свидетельница тех событий.
После переправы в Пермский край Людмила больше не видела своих родителей. Уже позже девочка узнала, что отец погиб при бомбёжке, а мать скончалась от голода. Когда война закончилась, Людмила так и осталась жить в Пермском крае в частном домике, всю жизнь проработала учительницей.
- Сейчас живет в стареньком, одноэтажном доме в селе Тауш. Приехали в гости, поздравили с наступающим днем рождения. Говорят, что местные власти все обещают улучшить жилищные условия пенсионерки, да как то все не получается. Только табличку повесили, что дом будет расселен. Но это совсем другая история, - рассказал один из дайверов, навестивший блокадницу.
Пермские дайверы обнаружили на дне реки 70-метровый колесный пароход
Источник:
- После посещения побережья Камчатки люди получили химические ожоги
- Партия сказала: Надо! Комсомол ответил: Есть!
- Предатели-полицаи в годы Великой Отечественной войны
- На Камчатке в Тихом океане обнаружили 40-километровое пятно
- История спасения солдата с неразорвавшейся миной хирургом-минёром Пахманом
Понравилось13
В Советские времена на нём снимали много фильмов, "Старый пароход"." Как стать звездой".
В 1994 был продан сначала в Болгарию,затем в Венгрию где возможно до сих пор "работает"гостиницей.