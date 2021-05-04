Достопримечательности Северного Кавказа

Северный Кавказ включает Адыгею, Ингушетию, Карачаево-Черкесию, Северную Осетию, Кабардино-Балкарию, Дагестан, Чечню, Ставропольский и Краснодарский края. Местность в регионе гористая, что повлияло на два аспекта в плане достопримечательностей. Во-первых, это позволило возвести современные комплексы для горнолыжного и природного туризма. Например, были созданы условия для отдыха на Красной поляне в Краснодарском крае и в Домбае в Карачаево-Черкесии.
Эльбрус
Самая высокая точка на территории России и Европы. Абсолютная высота – 5642 м. Находится стратовулкан в системе Кавказские горы. Восхождения не считаются особо сложными, но несчастные случаи периодически происходят. Проложено около 10 маршрутов. Основная инфраструктура сосредоточена вдоль Баксанского ущелья. Есть гостиница, канатные дороги и высокогорные приюты, которые появились на Эльбрусе еще в начале прошлого века.
Мечеть «Сердце Чечни»
Построена в Грозном у 2008 году и носит имя Ахмата Кадырова. Одновременно может принять 10 тысяч молящихся. Входит в число самых больших мечетей мира. Стиль – классический османский, за основу взята стамбульская Голубая мечеть. Внутренняя и внешняя отделка – мрамор. Узоры и цитаты из Корана написаны напылением из золота высшей пробы. По периметру стоят 4 минарета. Вокруг разбит парк в 14 га.
Имеретинская низменность
Находится в Адлерском районе. Ограничена реками Псоу и Мзымта. Береговая линия по большей части покрыта галечными пляжами. Почти все они общественные, лишь некоторые участки относятся к отелям, например, к «Бархатному сезону» или к «Рэддисону». Развлечений масса, в том числе «Сочи-парк» с аттракционами и Олимпийский парк. Любители спортивных соревнований могут посетить ледовый дворец или стадион «Фишт».
Вовнушки
Памятник ингушской архитектуры находится в Джейрахском районе. Точное время возведения оборонительно-сторожевых башен неизвестно, но они считаются древними. Каждая по традициям строилась не больше года. Естественный рельеф скал добавляет достопримечательности колорита. Комплекс входит в состав Джейрахско-Ассинского государственного историко-архитектурного и природного музея-заповедника.
Крепость Нарын-Кала
Строилась в Дербенте VIII—XVI веках, чтобы контролировать узкий проход, ведущий в землю персов. По этой причине расположена вплотную к Каспийскому морю. Площадь – около 4,5 га. В каждую эпоху в архитектурный план вносились изменения с учётом потребностей. У цитадели хорошо сохранились стены и некоторые внутренние постройки, включая систему водоснабжения и бани. Включена в список всемирного наследия ЮНЕСКО.
Мидаграбинские водопады
Расположены в Северной Осетии. В зависимости от способа измерения максимальная высота составляет от 600 до 750 м. Это делает Большой Зейгалан – самый крупный водопад группы наиболее высокими в Европе. При этом в течение года он не стабилен, так как питается от таяния ледника. Зимой на нём намерзают большие сосульки, и сток сходит на нет. Силу набирает в середине лета, но длится его бурное течение недолго.
Кубачи
Село, образованное не позднее V века. Примерно с этого времени упоминается в летописях, как место богатое на умелых мастеров. Они изготавливали лучшие кольчуги региона. Сейчас относится к Дахадаевскому району Дагестана. Народные промыслы не забыты и по сей день. К изготовлению оружия, доспехов и предметов быта из металла добавилась резьба по камню и дереву. При здешнем художественном комбинате открыт музей.
Смотровая Башня на горе Ахун
Сама возвышенность расположилась между Хостой и Агурой. На её вершине по приказу Сталина в 1936 году оперативно возвели смотровую башню. Автомобильная дорога к этому месту появилась годом ранее. Однако подняться сюда можно и пешком, что подарит массу впечатлений. Отсюда открывается панорамный вид на окрестности. В башне сейчас работает дегустационный зал. Рядом – ресторан, торговые павильоны и чайная.
Эрзи
Государственный природный заповедник занимает более 35 тысяч га сразу в двух районах Ингушетии. К уникальным объектам местной флоры относятся заросли облепихи и массив сосны крючковатой. Обитают и редкие виды фауны, например, лесной кот и тур. На территории заповедника сохранились башенные комплексы – образцы средневековой архитектуры республики. В одной из башен нашли бронзового орла VIII века.
Кисловодский национальный парк
В прошлом был курортным парком. В 2016 году получил новый статус. Площадь – больше 965 га. Для желающих поправить здоровье проложен терренкур – специально разработанный пеший лечебный маршрут. Территория богата на интересные места и природные памятники. В их число входят: лермонтовская беседка, канатная дорога, павильон-музей «Подкова», верёвочный городок, цветочный календарь и часы.
Эгикал
Покинутый древний ингушский город Джейрахского района. В первую очередь местность знаменита своим архитектурным комплексом. Практически каждая постройка – исторический объект. Святилища, могильники, башни и циклопические жилища вызывают большой интерес туристов и исследователей. Несколько лет в Эгикале проводился турнир «Битва в горах». Входит в состав Джейрахско-Ассинского музея-заповедника.
Кезеной-Ам
Озеро является памятником природы регионального значения. Принадлежит Чечне и Дагестану. Возникло по причине перекрытия русла реки. В течение года уровень воды меняется. Площадь поверхности колеблется в пределах 170-230 га. С 2015 года на берегу открыт туристический кластер. Среди прочего построены спортивный комплекс, апартаменты, лодочная станция. В 2017 году на озере прошла первая парусная регата.
Мемориальный комплекс «Аллея Славы»
Построен в Грозном в 2008 году. Площадь – 5 га. На территории открыт музей имени Ахмата Кадырова. Там собраны личные вещи и организована экспозиция, рассказывающая о его вкладе в развитие республики. Музей занимает нижний уровень комплекса. На втором гостей принимает картинная галерея. Третий уровень отведён под портреты Героев Советского Союза и барельефы на разные темы. На четвёртом горит вечный огонь.
Кавказский биосферный заповедник
Основан в 1924 году. Площадь – более 2,8 тысячи км². Самый близкий город – Сочи. В прошлом на этих угодьях охотились великие князья. Богат на разнообразие флоры и фауны. К ценным относятся крупные виды животных, например, зубробизоны. Особо охраняемые участки разбросаны по всей территории. Из-за этого туристам разрешают использовать для экскурсий только один утверждённый маршрут.
Провал
Пятигорский природный объект, который без труда можно найти на склоне Машука с южной стороны. Минеральные воды и сероводород послужили причиной образования сначала подземной пещеры, а потом воронки диаметром 15 м. Она заполнилась водой и превратилась в озеро глубиной 11 м. Перед входом в Провал установлена статуя Остапа Бендера. К самому озеру по пещере проложен освящённый тоннель.
Музей-заповедник «Татарское городище»
Сформирован в 1992 году недалеко от Ставрополя. Площадь – около 200 га. Само городище датировано VIII веком до н.э. Музей-заповедник – археологическая и природная достопримечательность. На его территории хорошо сохранились могильники. В остальном силуэты прежних сооружений и дорог едва различимы или лежат в руинах. Исследования продолжаются, параллельно с этим сюда водят экскурсии.
Гора Фишт
Входит в состав Краснодарского края и Адыгеи. Часть Кавказского хребта. Высота – более 2,8 тысячи м. Популярна у скалолазов: проложены маршруты для групповых и одиночных восхождений разной сложности. Гора имеет коралловое строение, так как в прошлом по данным исследователей была островом. Именем Фишт назван один из олимпийских стадионов, построенных в Сочи и принимавших игры.
Озеро Тамбукан
Принадлежит Кабардино-Балкарии и Ставропольскому краю. Находится в 9 км от Пятигорска. Озеро имеет овальную форму, оно солёное и бессточное. Площадь – 1,7 км², максимальная глубина – 10 м. Грязи похожи по составу на илистые отложения Мёртвого моря. В Тамбукане можно недолго купаться, а вот пить воду – опасно для здоровья. В озере нет рыбы. Отдыхать поблизости понравится не всем из-за неприятного запаха.
Чегемские водопады
Относятся к территории Кабардино-Балкарии. Памятник природы образовался на трёх реках, причём все они впадают в Чегем. Максимальная высота – 60 м. Самый большой водопад делится на отдельные струи. Второй «встроен» в расщелину. Третий обладает самым мощным потоком. Мимо проходит популярный туристический маршрут. Построены аккуратные дорожки с перилами, имеются смотровые площадки.
Мацестинский курорт
Самое популярное место с сероводородными источниками в Краснодарском крае. На поверхность они выходят в районах двух рек: Хосты и Агуры. Полтора десятка скважин с минералкой доступны отдыхающим. Вода отсюда помогает при лечении целого ряда болезней. Курортный комплекс работает с начала XX века. Он включает в себя не только корпуса для проживания, но и процедурные кабинеты, поликлинику и лаборатории.
Домбай
Горная территория Карачаево-Черкесии – один из центров туризма Северного Кавказа. Горнолыжные трассы рассчитаны, как на новичков, так и на опытных экстрималов. Подъёмники и канатные дороги современные и работают без перебоев. Скалолазы могут испытать себя на самых разных участках. Размещение – на любой вкус и кошелёк, например, можно снять номер в «Золотом мустанге» или апартаменты в «Шале».
Чиркейская ГЭС
Построена в 1963 году на реке Сулак в Дагестане. Агрегаты полностью введены в эксплуатацию к 1976 году. Местная арочная плотина – самая высокая в России, к тому же Чиркейская ГЭС – самая мощная на Северном Кавказе. При её сооружении образовалось водохранилище. Вплоть до плотины по его побережью тянется дорога. На базе ГЭС работает рыбное хозяйство, где выращивают форель.
Мемориал памяти и славы в Назрани
Возводился больше десятилетия и был закончен к 2012 году. Посвящён, как трагическим, так и торжественным датам и событиям в истории ингушского народа. Комплекс включает памятники, аллеи, насаждения, колоннады. Они призваны не дать забыть о подвиге соотечественников во время военных конфликтов, о депортации и политических гонениях. Среди прочего установлена мемориальная доска с именами Героев СССР и России.
33 водопада
Один из самых популярных памятников природы в окрестностях Сочи. Высота – 12 м. Местность вокруг облагорожены, сделаны удобные подходы. Находится на территории национального парка. Вокруг в тёплое время года зелено и свежо. Растения разнообразны: лианы, ольха, папоротники, клёны. В урочище Джегош произрастают могучие дубы. Примечательный объект поблизости – Тюльпановое дерево, которому около 750 лет.
Красная Поляна
Курорт известен с 1876 года. Неоднократно перестраивался и менялся. В окрестностях есть, что посмотреть: Музей природы, охотничий царский домик, построенный в 1901 году, греческая церковь. Однако туристов в большей степени привлекает возможность в любое время года покататься на лыжах в комплексе «Роза Хутор». Рядом имеются аналоги – «Горки город» и горно-туристический центр ОАО «Газпром».
Кавказские дольмены
Время появления – бронзовый век. Гробницы широко распространены по территории Краснодарского края. Их находили как в горах, так и на равнинных участках. Есть абсолютно целые, другие повреждены или уничтожены. Несмотря на то, что они выполнены из камней и горных пород, по структуре дольмены довольно хрупкие. Для их сохранения особо ценные образцы переносят в музеи или заповедные зоны.
Святилище Реком
Расположено в Цейском ущелье в Северной Осетии. Посвящено «мужскому» божеству по имени Реком. Прежнее святилище в середине 90-х годов прошлого века было уничтожено пожаром. На его месте построили новое, согласно всем правилам и ритуалам. Выглядит оно, как бревенчатая изба, в возведении которой не использовались гвозди и крепежи. На фасаде две полки с черепами животных. Внутрь не могут входить женщины.
Михайло-Афонская Закубанская пустынь
Основана в 1877 году в Адыгее. В советское время здесь поочерёдно базировались дом отдыха, детская колония, турбаза. Мужской монастырь возрождался с 2001 года. Отстроен взорванный ранее Преображенский храм. В обители имеются конюшни, винодельни, хлебопекарни. Монахи собирают лекарственные травы для изготовления чая. Комплекс относится к объектам культурного наследия регионального значения.
Памятник Уастырджи
Установлен в 1995 году на Транскавказской магистрали в Северной Осетии. Вес памятника – около 28 т. Уастырджи совмещает в себе несколько образов. Он и герой из эпоса, и божество, покровительствующее мужчинам, и некое подобие христианского Святого Георгия. Он изображён на коне в полном облачении и как будто вылетает из скалы, находясь в подвешенном состоянии. Хорошо виден с дороги на большом расстоянии.
Гуамское ущелье
Располагается в верховье реки Курджипс в Краснодарском крае. Протяжённость – 5 км. Начинается в Гуамке и резко обрывается скалами, высота которых около 400 м. Здесь отличные условия для скалолазов. Местность подходит для тренировок в любое время года. Проводятся соревнования на 200 трассах. По ущелью проложен путь узкоколейной железной дороги. Однако оползень образовал на ней завал.
Источник:
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