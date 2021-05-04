Достопримечательности Северного Кавказа

Мидаграбинские водопады

Расположены в Северной Осетии. В зависимости от способа измерения максимальная высота составляет от 600 до 750 м. Это делает Большой Зейгалан – самый крупный водопад группы наиболее высокими в Европе. При этом в течение года он не стабилен, так как питается от таяния ледника. Зимой на нём намерзают большие сосульки, и сток сходит на нет. Силу набирает в середине лета, но длится его бурное течение недолго.