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Достопримечательности Северного Кавказа

Достопримечательности Северного Кавказа (31 фото)

Автор:
04 мая 2021 08:27
Сообщество : Путешествия
Метки: достопримечательности Северного Кавказа   достопримечательность   красота   природа   северный кавказ   фото   
94
31

Северный Кавказ включает Адыгею, Ингушетию, Карачаево-Черкесию, Северную Осетию, Кабардино-Балкарию, Дагестан, Чечню, Ставропольский и Краснодарский края. Местность в регионе гористая, что повлияло на два аспекта в плане достопримечательностей. Во-первых, это позволило возвести современные комплексы для горнолыжного и природного туризма. Например, были созданы условия для отдыха на Красной поляне в Краснодарском крае и в Домбае в Карачаево-Черкесии.

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Метки: достопримечательности Северного Кавказа   достопримечательность   красота   природа   северный кавказ   фото   
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Серега Полчаса назад
А где Сулакский каньон,один из самых глубоких в мире?А где Самурский лиановый лес,единственный лиановый лес в Европе?Бархан Сарыкум,самый большой в Европе?Селение Куруш,самое высокогорное в Европе?
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