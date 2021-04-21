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Невероятные фотографии крошечных существ под микроскопом

Невероятные фотографии крошечных существ под микроскопом (44 фото)

Автор:
21 апреля 2021 08:54
Сообщество : ФотоМир
Метки: красота   насекомые   под микроскопом   природа   существа   фото   
163
44
Фотограф Игорь Сиванович показал нам чудеса жизни в калейдоскопическом цвете. Это позволяет в мельчайших деталях разглядеть строение самых крошечных насекомых и растений.
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Метки: красота   насекомые   под микроскопом   природа   существа   фото   
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