Невероятные фотографии крошечных существ под микроскопом

2.

«Софокусный микроскоп с лазерным сканированием производит фотографирование не так, как светлопольный микроскоп (микроскоп, стандартный для биологических исследований). Это флуоресцентный микроскоп, а это означает, что снимаемый образец подсвечивается светом с волной одной длины и при этом испускает световые волны другой, большей длины. Этот же самый феномен, который заставлял светиться постеры с «невидимым светом», популярные в 1970-80-е. Микроскоп, захватывающий эти лучи, делает серию снимков маленького образца, сканируя его точка за точкой. Поскольку образец гораздо толще, чем плоскость резкости, последовательность фотографий – серия – делается с помощью перемещения образца вверх или вниз. Из этих «оптических срезов» можно реконструировать трехмерное изображение структур внутри образца», - объясняет он.