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Полюбить Карелию: 28 интересных мест

Полюбить Карелию: 28 интересных мест (24 фото)

Автор:
08 апреля 2021 10:50
Сообщество : Путешествия
Метки: карелия   красота   отдых   природа   путешествие   фото   
672
24
Мы написали этот обзор достопримечательностей Карелии по итогам нашей автоэкспедиции по самым красивым местам России.
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Метки: карелия   красота   отдых   природа   путешествие   фото   
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16
Death 2 часа назад
А когда это Соловки стали частью Карелии?
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16k
Злобный Члегр 17 минут назад
Марко Поло сказал "Его видок это лютейшая крипота"? Афтырь, так сказать мог только луркойоп. А в 13-м веке интернет еще не открыли.
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