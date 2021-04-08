Полюбить Карелию: 28 интересных мест

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Мы написали этот обзор достопримечательностей Карелии по итогам нашей автоэкспедиции по самым красивым местам России.
Зачем ехать в Карелию
Карелия соткана из дремучих лесов, зеркальных озер, бесчисленных рек. У нее спокойная красота. Сюда приезжают, чтобы отдохнуть от города и прикоснуться к природе: пожить у озера, пособирать грибы и ягоды, покататься на лодке. Также полно любителей трофи-рейдов на экипированных внедорожниках — в Карелии много потаенных уголков, куда не всякая машина проедет.
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Кирха в Лумиваара
Стоит посмотреть в Карелии заброшенную кирху в поселке Лумиваара и финское кладбище при ней. Красивая лютеранская церковь неплохо сохранилась — за всем присматривают финны. Разыщите фрески и поднимитесь на колокольню.
Ладожские шхеры
Шхеры — это живописные скалистые островки, раскиданные вдоль северного берега Ладоги. Лучше всего взять лодку, чтобы исследовать их — самостоятельно или с гидом. Останавливаться на островах, взбираться на скалы и любоваться панорамами. А еще — собирать грибы да ягоды и рыбачить. Многие берут палатку и встречают восхитительные карельские закаты и рассветы на шхерах. Посмотреть шхеры можно бесплатно, но только с берега — красивые виды открываются с горы Хийденвуори и небольшой Змеиной горы рядом с островом Соролансаари. Надо понимать, что увидите вы совсем толику.
Гора Хийденвуори
У вершины несколько названий — Лысая, гора Лешего, Хийси. Подниматься будете через сказочный лес: вековые ели, зеленые папоротники и мхи, каменные валуны. По пути можно насобирать ягод. Наверху — продуваемое всеми ветрами почти голое плато с видом на бескрайнюю тайгу и Ладожские шхеры. Еще есть вертикальная шахта, где прятались финские солдаты во время войны.
Подъем легкий, при самом долгом осмотре прогулка займет не больше 2 часов.
Подъем легкий, при самом долгом осмотре прогулка займет не больше 2 часов.
Сортавала
Если вам интересна архитектура, то в Карелии советуем посмотреть Сортавалу. Приятный городок напомнил мне Выборг. Тут сохранились старые дома в стиле северный модерн — деревянные и каменные. Есть парк Ваккосалми, откуда открывается вид на озеро Айранне. За 2-3 часа неспешной ходьбы по городу и парку вы успеете посмотреть все самое интересное.
Из Сортавалы отправляются суда на Валаам. Очередь большая! Также из города можно на лодке отправиться на прогулку по Ладожским шхерам.
Из Сортавалы отправляются суда на Валаам. Очередь большая! Также из города можно на лодке отправиться на прогулку по Ладожским шхерам.
Валаам
Святой остров с действующим мужским монастырем расположен на Ладожском озере. От слова "Валаам" веет уединением, спокойствием, святостью. Но с той толпой туристов, что ломится туда, вы вряд ли это почувствуете. Обычно остров посещают в течение светового дня, но некоторые остаются жить в отеле или хостеле при монастыре.
"Рускеала"
Парк с гордым эпитетом "горный" во многих путеводителях — достопримечательность №1 в Карелии. Главное в нем — затопленный мраморный карьер с нереальным цветом воды. Вокруг карьера идет тропа с видами на гроты и пещеры. Что еще интересного: Итальянский карьер, старинный паровоз, заброшенный завод, провал, шахты. Можно взять лодку напрокат, прыгнуть с тарзанкой или прокатиться на зип-лайне, но все это довольно дорого.
В целом это приятная прогулка с симпатичными видами, особенно красиво осенью. При очень медленном осмотре займет не больше 2-3 часов.
В целом это приятная прогулка с симпатичными видами, особенно красиво осенью. При очень медленном осмотре займет не больше 2-3 часов.
Рускеальские водопады
Каскад равнинных водопадов с кольцевой эко-тропой на 1,5 км (30 минут — 1 час). Ничего особенно тут нет — равнинные водопады не поражают воображение. Просто легкий маршрут по лесу и над водопадами. Народ заезжает по пути в горный парк "Рускеала". Инфраструктура: парковка, туалеты, указатели, сувениры и ларьки с едой.
Карельский зоопарк
Что посмотреть в Карелии с детьми? Загляните в зоопарк. Здесь содержатся более 500 видов животных, включая экзотических. Олени разных видов, ламы, гуанако, шетленские пони, муфлоны, маралы, яки, лани, страусы, хищные животные и птицы. Вы сможете гладить и кормить животных с руки. Зоопарк находится у древней воронки, оставшейся после падения метеорита. На дне кратера образовалось озеро Янисъярви.
Заброшенная фабрика в Ляскеля
Этот закрытый завод советуем посмотреть любителям индустриальных объектов. Строгое задание красного кирпича красиво; красив и бурный порог рядом. Не знаю, можно ли попасть внутрь — мы посмотрели со стороны буквально 5 минут и поехали дальше.
Кительское месторождение граната
Мы любим красивые камни, поэтому не преминули заехать в Кителя — там раньше было месторождение гранатов-альмандинов. Само собой, все лучшее уже добыли, а место отдали на откуп старателям да случайным туристам. Говорят, довольно крупные камни еще можно достать, но нужен наметанный глаз, терпение да инструменты. Мы же удовольствовались мелкими камушками — для личной коллекции хватит :) Гранаты и правда красивые, темно-красные, загадочные.
На прииск советуем идти в плотной одежде и накомарнике. Тщательно обработайте одежду репеллентами, особенно если идете всерьез и надолго. В лесу комарья не счесть, и все голодные. Иначе будете одной рукой камни ворошить, а второй от комаров отбиваться.
На прииск советуем идти в плотной одежде и накомарнике. Тщательно обработайте одежду репеллентами, особенно если идете всерьез и надолго. В лесу комарья не счесть, и все голодные. Иначе будете одной рукой камни ворошить, а второй от комаров отбиваться.
Водопады Койриноя
Хотите бесплатно и безболезненно для машины и нервов посмотреть на симпатичный водопад, при этом не уезжать далеко от трассы и не месить несколько километров грязь? Сворачивайте к водопадам Койриноя, а лучше сразу к Нижнему. Судя по отзывам, он красивее и мощнее Верхнего, который остался от ГЭС. Мы не проверяли, поехали сразу ко второму.
Водопад действительно хорошенький. Но не такой красивый, как о нем писали в отчетах о поездках другие туристы — нет "розовых камней в голубом мареве мерцающей золотыми блёстками водяной пыли". Ничего масштабного не ждите.
Зато место спокойное, туристов нет. Можно погулять по светлому сосновому лесу, который растет чуть дальше.
Водопад действительно хорошенький. Но не такой красивый, как о нем писали в отчетах о поездках другие туристы — нет "розовых камней в голубом мареве мерцающей золотыми блёстками водяной пыли". Ничего масштабного не ждите.
Зато место спокойное, туристов нет. Можно погулять по светлому сосновому лесу, который растет чуть дальше.
Водопад Белые мосты (Юканкоски)
17-метровый красивый водопад, спрятанный в глуши. Самый высокий в Карелии. По отзывам, стоит ехать только на внедорожнике, особенно если были дожди. Однако кто-то рискует проехать и на легковых авто. Многие оставляют машины на стоянке, а дальше идут пешком 3 км. Мы не поехали — выбрали Койриноя.
Водопады из-за плохой дороги к ним непопулярны у туристов. Если повезет, вы будете там одни.
Водопады из-за плохой дороги к ним непопулярны у туристов. Если повезет, вы будете там одни.
Кинерма
Ки́нерма — самая красивая деревня России. Так гласит табличка при въезде. Это старинная карельская деревня с деревянными домами 19 века. Место такое очаровательное, что хочется пожить там недельку-другую. Тишина стоит звенящая: ни гула машин, ни пустых разговоров. Изредка пройдет местный житель или пробежит собака. Туристов тоже не было, на удивление.
Обязательно посмотрите в Карелию эту деревню — до нее проще всего добраться от главной дороги. Другие поселения находятся дальше. Осторожно, деревня затягивает: всего пара улиц и 16 домов, а провели мы там часа два.
Обязательно посмотрите в Карелию эту деревню — до нее проще всего добраться от главной дороги. Другие поселения находятся дальше. Осторожно, деревня затягивает: всего пара улиц и 16 домов, а провели мы там часа два.
Петрозаводск
В Петрозаводске есть красивый Губернаторский парк, набережная Онежского озера, вымощенная малиновым кварцитом, и квартал с деревянными домами 19 века в конце набережной. В пригороде — большой Ботанический сад. Из Петрозаводска плавают на остров Кижи.
Кижи
Во время отдыха в Карелии посмотрите остров-музей Кижи на Онежском озере. На нем собраны образцы русского деревянного зодчества. Если не любите бродить среди туристов и не хотите переплачивать, откажитесь от музея. Мы решили не посещать Кижи, потому что за время поездки по Карелии увидели много деревянных церквей и домов бесплатно — в Кинерме, Вирме, Кеми.
Резиденция Талви Укко
Этот пункт часто включают в новогодние туры. Помимо стандартных развлечений, здесь большой питомник ездовых собак и оленья ферма, а значит, можно покататься на упряжках. Расположена вотчина Деда Мороза в поселке Чалны, что в получасе езды от Петрозаводска. Доехать можно обычным рейсовым автобусом от автовокзала.
Водопад Кивач
Как же так можно — побывать в Карелии и не посмотреть на ее символ? Можно! Водопад высотой лишь чуть более 10 метров сложно и водопадом-то назвать. Лучше съездите на Белые мосты, если вы на внедорожнике — он более внушительный.
Палеовулкан Гирвас
Этот палеовулкан возрастом более 2 млрд лет — самая скучная достопримечательность Карелии, только если вы не вулканолог или геолог. Нужно иметь очень буйное воображение, чтобы во всем этом увидеть вулкан, ну или знать, что искать и куда смотреть. С точки зрения обычного туриста — это невзрачные остатки лавы, груда камней и хиленький водопад. И полчища туристов на автобусах — не о таком мы мечтали! Еще и вход платный.
Гора Воттоваара
Воттоваара — известное место среди эзотериков. Все экскурсоводы паразитируют на байке о таинственности горы и называют ее карельским Стоунхенджем. Однако на "мистической" горе Воттоваара не сходят с ума электронные приборы и компасы, зато сходят с ума люди — от красоты и бескрайних черничных полян.
Советуем в Карелии обязательно посмотреть эту гору, хоть на нее и уйдет минимум два дня с дорогой туда и обратно. Она того стоит! На посещение самой горы закладывайте полдня или день, если любите необычные пейзажи, треккинг и ягоды. Ночевать можно на турбазе в поселке Гимолы или в палатке на горе. Источник воды только внизу, берите с собой воду.
Дорога к подножию горы в сухую погоду для внедорожника довольно простая, а вот легковушкам лучше не соваться. К горе есть заброски из турбазы и экскурсии из разных городов.
Советуем в Карелии обязательно посмотреть эту гору, хоть на нее и уйдет минимум два дня с дорогой туда и обратно. Она того стоит! На посещение самой горы закладывайте полдня или день, если любите необычные пейзажи, треккинг и ягоды. Ночевать можно на турбазе в поселке Гимолы или в палатке на горе. Источник воды только внизу, берите с собой воду.
Дорога к подножию горы в сухую погоду для внедорожника довольно простая, а вот легковушкам лучше не соваться. К горе есть заброски из турбазы и экскурсии из разных городов.
Беломорские петроглифы
Если вы в Карелии на машине, не упустите шанс посмотреть на древнейшие петроглифы. Беломорские — самые доступные на севере России! Не надо никуда плыть и пробираться по бездорожью, всего-то свернул с дороги, прогулялся по лесу — и вот более 2000 выдолбленных в камнях уникальных изображений. Лучше всего фигуры видны на закате.
Под Беломорском основных скоплений три: Бесовы следки, Залавруга и Ерпин Пудас. Бесовы следки пока закрыты для туристов и неизвестно, когда их откроют. Проще всего посмотреть Залавругу.
Под Беломорском основных скоплений три: Бесовы следки, Залавруга и Ерпин Пудас. Бесовы следки пока закрыты для туристов и неизвестно, когда их откроют. Проще всего посмотреть Залавругу.
Беломорск
Помимо петроглифов, стоит посмотреть и сам город Беломорск. Это типичный депрессивный северный город: здесь много заброшек, полуразрушенных зданий, особенно колоритны развалины в бывшем рыбном порту.
Отзыв Марко Поло о Беломорске: "Я знал, что на Севере жизнь не сахар, но реальность оказалась еще печальнее. Беломорск — совершенно странный и сюрреалистичный город. Его видок — это лютейшая крипота, а жители выглядят хмуро и неприветливо. Но стоит с ними заговорить, и понимаешь, что люди здесь приятные, отзывчивые и интеллигентные. Диссонанс! Обычно место и обитатели полностью соответствуют друг другу. Рад, что в Беломорске люди выше, чем окружающая их депрессивная действительность. Хотя уверен, держатся не все".
Отзыв Марко Поло о Беломорске: "Я знал, что на Севере жизнь не сахар, но реальность оказалась еще печальнее. Беломорск — совершенно странный и сюрреалистичный город. Его видок — это лютейшая крипота, а жители выглядят хмуро и неприветливо. Но стоит с ними заговорить, и понимаешь, что люди здесь приятные, отзывчивые и интеллигентные. Диссонанс! Обычно место и обитатели полностью соответствуют друг другу. Рад, что в Беломорске люди выше, чем окружающая их депрессивная действительность. Хотя уверен, держатся не все".
Вирма
Классная деревянная церковь Петра и Павла 17 века одиноко стоит в поселке Вирма. Внутрь попасть теперь можно лишь один день в году — 12 июля. Дорога к церкви — ужасная терка целых 40 км, но это стоит того, если вас интересует деревянное зодчество. Заодно можно посмотреть колоритную деревню.
Декорации к фильму "Остров"
Места съемок фильмов — это почти всегда интересно, особенно если фильм хороший! В Рабочеостровске остались декорации к фильму "Остров" Павла Лунгина. Удивительно спокойное и тихое место. Посетите его на закате — не пожалеете. Внутрь домика-церкви, хоть он и заколочен, можно пролезть.
Успенский собор в Кеми со старинными иконами
А в Кеми загляните в деревянный Собор Успения Пресвятой Богородицы рядом с краеведческим музеем "Поморье" — там красивейшие огромные старинные иконы.
Водопад Куми
Зимой в Карелии можно съездить на водопад Куми, который особенно хорош в холода: он шипит и парит, а его грохот слышен на километры вокруг. Добраться до водопада можно на своей машине, двигаясь в сторону поселка Войница. Дальше нужно доехать до смотровой площадки и спуститься вниз по лесной тропинке.
Соловецкий монастырь
Что посмотреть в Карелии летом? Отправляйтесь на Соловки, пока открыта навигация. Погода на островах суровая и непредсказуемая, и с июня до середины сентября — лучшее время, чтобы посетить монастырь. Даже летом стоит взять дождевик.
Туристы не советуют посещать Соловки в двадцатых числах августа, потому что в монастырь приезжает патриарх, и простых смертных много куда не пускают.
Туристы не советуют посещать Соловки в двадцатых числах августа, потому что в монастырь приезжает патриарх, и простых смертных много куда не пускают.
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