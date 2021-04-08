Полюбить Карелию: 28 интересных мест

Воттоваара — известное место среди эзотериков. Все экскурсоводы паразитируют на байке о таинственности горы и называют ее карельским Стоунхенджем. Однако на "мистической" горе Воттоваара не сходят с ума электронные приборы и компасы, зато сходят с ума люди — от красоты и бескрайних черничных полян.



Советуем в Карелии обязательно посмотреть эту гору, хоть на нее и уйдет минимум два дня с дорогой туда и обратно. Она того стоит! На посещение самой горы закладывайте полдня или день, если любите необычные пейзажи, треккинг и ягоды. Ночевать можно на турбазе в поселке Гимолы или в палатке на горе. Источник воды только внизу, берите с собой воду.



Дорога к подножию горы в сухую погоду для внедорожника довольно простая, а вот легковушкам лучше не соваться. К горе есть заброски из турбазы и экскурсии из разных городов.