В Финляндии почти не осталось бездомных

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По оценкам, не менее 150 млн человек, или 2 процента населения мира, не имеют крыши над головой. Эта проблема стоит остро и в развивающихся странах, и в развитых. Но есть в Евросоюзе одна страна, где число бездомных не растет, а сокращается. Это Финляндия, которая уже более 10 лет проводит политику Housing First ("Сначала - жилье").
С 2008 года, момента, когда эта политика начала проводиться в жизнь, число бездомных в стране сократилось примерно на 40 процентов. К концу 2020 года в Финляндии насчитали 4341 бездомного на всю страну. Это всего 0,08 процента населения.
До 2008 года финское правительство тоже пыталось решить проблему бездомности - путем строительства временных приютов, но в случае длительной бездомности это не помогало. В стране по-прежнему оставалось около 8 000 бездомных, попавших в порочный круг: они не могли найти работу, потому что для этого требовалось постоянное место жительства, но позволить его они себе не могли, так как у них не было работы и нечем было платить за аренду.
Ситуация была настолько плачевной, что в центре столицы появились палаточные городки. Когда в 1987 году были впервые собраны данные о бездомности, выяснилось, что без жилья оказались почти 18 000 человек. Нынешнее правительство обязалось сократить вдвое количество бездомных к 2023 году и полностью искоренить его к 2027 году.
Ситуация была настолько плачевной, что в центре столицы появились палаточные городки. Когда в 1987 году были впервые собраны данные о бездомности, выяснилось, что без жилья оказались почти 18 000 человек. Нынешнее правительство обязалось сократить вдвое количество бездомных к 2023 году и полностью искоренить его к 2027 году.
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В чем секрет, спросите вы? Что ж, в 2008 году финское правительство решило, что им нужно использовать другой подход и просто дать людям место для жизни. Независимо от того, как человек стал бездомным, ему предоставляется дом и финансовая поддержка.
При этом от человека ничего не требуют, не ставят никаких условий. Ему не нужно протрезветь или устроиться на работу, чтобы получить жилплощадь. Идея, лежащая в основе национальной программы Housing First, заключается в том, что для решения проблем, с которыми может столкнуться такой человек, в первую очередь ему необходима своя крыша над головой. Это базовое право человека.
Власти страны предоставляют недорогое жилье всем нуждающимся в кратчайшие сроки, а затем помогают людям пройти обучение и найти работу.
При этом от человека ничего не требуют, не ставят никаких условий. Ему не нужно протрезветь или устроиться на работу, чтобы получить жилплощадь. Идея, лежащая в основе национальной программы Housing First, заключается в том, что для решения проблем, с которыми может столкнуться такой человек, в первую очередь ему необходима своя крыша над головой. Это базовое право человека.
Власти страны предоставляют недорогое жилье всем нуждающимся в кратчайшие сроки, а затем помогают людям пройти обучение и найти работу.
Проблема решается предоставлением бездомным жилья и оказанием поддержки, чтобы они снова могли встать на ноги
В программу входит не только предоставление жилья, но и система поддержки: помощь в восстановлении отношений с друзьями и родными, а также в приобретении новых знакомств. Людям помогают справиться с психическими и медицинскими проблемами, помогают получить образование и полезные для работы навыки, чтобы они могли в дальнейшем успешно социализироваться в обществе.
Благодаря этой системе поддержки 4 из 5 пострадавших возвращаются к нормальной жизни
Чтобы все это произошло, Финляндии пришлось потратить много денег, потому что, очевидно, нужны были дома, в которых можно разместить бездомных. Таким образом, квартиры покупались на частном рынке, строились новые дома, а старые здания перепрофилировались и обновлялись.
Факты показывают, что эти вложения окупаются, и дешевле не иметь бездомных, дав им жилье, не говоря уже о том, что это правильно.
Факты показывают, что эти вложения окупаются, и дешевле не иметь бездомных, дав им жилье, не говоря уже о том, что это правильно.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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