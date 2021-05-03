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В Финляндии почти не осталось бездомных

В Финляндии почти не осталось бездомных (6 фото)

Автор:
03 мая 2021 14:57
Сообщество : Как это сделано, как это работает, как это устроено
Метки: Решение проблемы   бездомность   бездомные   жилищный вопрос   социальное жилье   социальные программы   финляндия   
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По оценкам, не менее 150 млн человек, или 2 процента населения мира, не имеют крыши над головой. Эта проблема стоит остро и в развивающихся странах, и в развитых. Но есть в Евросоюзе одна страна, где число бездомных не растет, а сокращается. Это Финляндия, которая уже более 10 лет проводит политику Housing First ("Сначала - жилье").
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Решение проблемы   бездомность   бездомные   жилищный вопрос   социальное жилье   социальные программы   финляндия   
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5  комментариев
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8k
costa 40 минут назад
Главная проблема человечества не в том чтобы накормить бедных, а в том когда же уже богатые нажрутся.
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4k
Taf Taffus 16 секунд назад
Да у них там и самих финнов все меньше и меньше становится.
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12k
Алан 21 минуту назад
Ну у нас бомжи как правило обманутые люди или сами пробухали всё. Так то по дефаулту у каждого изначально была крыша над головой
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4k
RomaXz Полчаса назад
Хорошая работа. Молодцы
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70
Alex 40 минут назад
Всегда удивлялся этой глупости. Для трудоустройства нужна прописка. Что бы сделать прописку нужны деньги (работа). Что бы бвла работа нужна прописка. Идиотия!!!! Если в СССР с которого это до сих пор и принято, за бродяжничество была статья и человеку "насильно" втюхивали хотя бы комнату в общаге с регистрацией и трудоустраивали. То сейчас, когда гражданин только должен платить налоги, а все остальное сам ищи, это глупые правила.
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