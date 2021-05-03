В Финляндии почти не осталось бездомных

В чем секрет, спросите вы? Что ж, в 2008 году финское правительство решило, что им нужно использовать другой подход и просто дать людям место для жизни. Независимо от того, как человек стал бездомным, ему предоставляется дом и финансовая поддержка.



При этом от человека ничего не требуют, не ставят никаких условий. Ему не нужно протрезветь или устроиться на работу, чтобы получить жилплощадь. Идея, лежащая в основе национальной программы Housing First, заключается в том, что для решения проблем, с которыми может столкнуться такой человек, в первую очередь ему необходима своя крыша над головой. Это базовое право человека.



Власти страны предоставляют недорогое жилье всем нуждающимся в кратчайшие сроки, а затем помогают людям пройти обучение и найти работу.