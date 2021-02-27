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Бездомной паре устроили свадьбу-сюрприз после 24 лет совместной жизни

Бездомной паре устроили свадьбу-сюрприз после 24 лет совместной жизни (27 фото)

Автор:
27 февраля 2021 12:24
Сообщество : Истории из жизни
Метки: бездомные   жених и невеста   отношения   свадебная фотосессия   свадебная церемония   свадьба   филиппины   
822
27
Свадебная церемония - важный момент в жизни пары. Да, это публичная демонстрация брачных клятв и заключения супружеского контракта. Но для большинства пар в центре внимания свадебной церемонии - их преданность и любовь друг к другу. Согласны?
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: бездомные   жених и невеста   отношения   свадебная фотосессия   свадебная церемония   свадьба   филиппины   
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10  комментариев
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7k
Андрей А 2 часа назад
Просто кому-то нужна необычная реклама.
Люди прожившие полвека на помойке в нищете и еще имеющие 6 детей "узнав о свадьбе-сюрпризе, были в восторге"
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14k
vikklu Полчаса назад
Лучше бы зубную имплантацию оплатил им.
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662
Serg Dex 56 минут назад
И отрабатывали они свадьбу долго и счастливо и главное бесплатно.
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17k
Феникс 56 минут назад
Капиталистическое лицемерие как оно есть.

Сначала давайте ограбим страны третьего мира за бесценок на курсовой разнице скупая рабочую силу и ресурсы, а потом ОДНОМУ из ограбленных устроим свадьбу и фотосессию.

Ну что было не так неудобно.

Сколько детей гибнет от голода в этих трущобах прямо сейчас?
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46
Helena Storyteller 59 минут назад
Погулял денек все возврат на помойку. То ли дело видос Бездомный парень попросил у бизнесмена ДЕНЕГ... Но мужчина, предложил ему кое-что ПОЛУЧШЕ... на ютубе.
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7k
? ? ? Час назад
конвертировали бы эти затраты на улучшение условий проживания, еду..да блин, зубы хотя бы вставить...но миру нужна картинка, она затмевает реальность.
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70k
Чёрный человек. 2 часа назад
....Свадебная церемония - важный момент в жизни пары...
Мы с женой 30 лет назад расписались фиктивно за 20 минут и разбежались..
Время меняется..
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102
bobobo 2 часа назад
Лучше бы им дали денег на еду.
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9k
Агент Безопасной Национальности bobobo 2 часа назад
Или оплатили бы протезирование зубов.
А не делали бы этот рекламный жест, внешне мимимишный, но абсолютно бесполезный для них, но не для "спонсоров" - Ричарда и его друзей, владеющих бизнесом по производству свадебных принадлежностей.
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5k
Leo Sun bobobo Полчаса назад
Лучше бы они задумались о деньгах на еду ДО того, как зачали первого ребёнка.
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