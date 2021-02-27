Бездомной паре устроили свадьбу-сюрприз после 24 лет совместной жизни

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Свадебная церемония - важный момент в жизни пары. Да, это публичная демонстрация брачных клятв и заключения супружеского контракта. Но для большинства пар в центре внимания свадебной церемонии - их преданность и любовь друг к другу. Согласны?
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Они вместе уже более 24 лет, но, к сожалению, их жизнь на улицах провинции Пампанга нельзя назвать легкой и беззаботной
У пары шестеро детей, и последние несколько лет они живут в небольшой лачуге на бывшем пустыре
Учитывая жизненные условия, они просто не могли позволить себе устроить свадебное торжество, поскольку у них едва хватало денег на еду
На жизнь пара зарабатывает, собирая пластиковые отходы и сдавая их на переработку. Этого обычно хватает на то, чтобы покрыть расходы на еду за день
Но недавно эту пару заметил человек по имени Ричард Страндз, хозяин парикмахерской недалеко от того места, где живут Розалин и Роммель
Услышав историю пары и узнав, что они не могут позволить себе свадьбу, несмотря на то, что вместе более 20 лет, мужчина понял, что хочет что-то для них сделать
Он спросил их, могут ли они помочь ему подготовить свадьбу-сюрприз и фотосессию для Розалин и Роммеля
Узнав о свадьбе-сюрпризе, пара была в восторге
Все было организовано быстро и четко, за день до Дня святого Валентина, - неожиданная благотворительная свадьба и фотосессия. Конечно, на данный момент брак не совсем официальный, но Ричард и его друзья, владеющие бизнесом по производству свадебных принадлежностей, готовы сделать еще один шаг и снова помочь паре, заплатив за их официальное бракосочетание в церкви. Это событие должно состояться чуть позже в этом году.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Метки: бездомные жених и невеста отношения свадебная фотосессия свадебная церемония свадьба филиппины
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Люди прожившие полвека на помойке в нищете и еще имеющие 6 детей "узнав о свадьбе-сюрпризе, были в восторге"
Сначала давайте ограбим страны третьего мира за бесценок на курсовой разнице скупая рабочую силу и ресурсы, а потом ОДНОМУ из ограбленных устроим свадьбу и фотосессию.
Ну что было не так неудобно.
Сколько детей гибнет от голода в этих трущобах прямо сейчас?
Мы с женой 30 лет назад расписались фиктивно за 20 минут и разбежались..
Время меняется..
А не делали бы этот рекламный жест, внешне мимимишный, но абсолютно бесполезный для них, но не для "спонсоров" - Ричарда и его друзей, владеющих бизнесом по производству свадебных принадлежностей.