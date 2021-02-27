Бездомной паре устроили свадьбу-сюрприз после 24 лет совместной жизни

Все было организовано быстро и четко, за день до Дня святого Валентина, - неожиданная благотворительная свадьба и фотосессия. Конечно, на данный момент брак не совсем официальный, но Ричард и его друзья, владеющие бизнесом по производству свадебных принадлежностей, готовы сделать еще один шаг и снова помочь паре, заплатив за их официальное бракосочетание в церкви. Это событие должно состояться чуть позже в этом году.