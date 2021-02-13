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Финский художник создал огромный снежный узор с помощью снегоступов

Финский художник создал огромный снежный узор с помощью снегоступов (8 фото)

Автор:
13 февраля 2021 16:44
Сообщество : Искусство
Метки: Узоры на снегу   искусство   проект   стрит-арт   узоры   финляндия   художник   
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Тем временем в Финляндии: группа из 11 волонтеров под руководством художника Янне Пюкко надела снегоступы и протоптала на заснеженном поле рисунок, состоящий из множества геометрических узоров. Умеют люди развлекаться!
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Узоры на снегу   искусство   проект   стрит-арт   узоры   финляндия   художник   
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