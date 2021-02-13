Финский художник создал огромный снежный узор с помощью снегоступов

Тем временем в Финляндии: группа из 11 волонтеров под руководством художника Янне Пюкко надела снегоступы и протоптала на заснеженном поле рисунок, состоящий из множества геометрических узоров. Умеют люди развлекаться!
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На картине, созданной местным художником-любителем Янне Пюкко, изображена центральная фигура в виде звезды, окруженная шестью огромными снежинками.
Автор этого художественного проекта сказал, что его вдохновляют визуальные эффекты, и ранее он сам создавал небольшие снежные иллюстрации.
Его последнее произведение стало "одновременно социальным вызовом и визуальным вызовом", поскольку ему пришлось координировать и давать инструкции целой команде добровольцев.
Работа была задумана как временная, и просуществует только до следующего снегопада или сильного ветра, который сотрет следы.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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