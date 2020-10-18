Карты, которые покажут вам мир с неожиданной стороны

Таких карт вы не найдете в школьных учебниках по географии - но о мире, в котором мы живем, они расскажут вам не меньше.
Передвижение волков из шести разных стай на территории национального парка "Вояджерс" в США, зафиксированные с помощью GPS-передатчиков. На карте видно, как тщательно каждая стая блюдет границы своей территории.
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Туристическая карта-сувенир, сделанная в Литве специально для туристов. Составляющие ее магниты можно купить лишь в соответствующих регионах страны.
Гнездовья белоголового орла в Висконсине, 1974- 2019. рост численности птиц проиозшел вследствие тщательного контроля чистоты водных ресурсов.
Так выглядела бы поверхность Марса, если бы красная планета, как и Земля, была на 71% покрыта водой.
Савните площади самого маленького в мире государства - Ватикана (его площадь обведена красным) и самого большого в мире здания - цвеочного аукциона в Аласмеере, Голландия.
Сеть пассажирских железных дорог в Европе (слева вверху), северной Америке (справа вверху), Юго-Восточной Азии (слева внизу) и Австралии (справа внизу).
Источник: — переведено специально для fishki.net
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