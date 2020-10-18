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Карты, которые покажут вам мир с неожиданной стороны

Карты, которые покажут вам мир с неожиданной стороны (28 фото)

Автор:
18 октября 2020 08:30
Сообщество : Факты
Метки: данные   интересно   карты   мир на карте   новое о мире   познавательно   удивительное рядом   факты   
1337
28
Таких карт вы не найдете в школьных учебниках по географии - но о мире, в котором мы живем, они расскажут вам не меньше.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: данные   интересно   карты   мир на карте   новое о мире   познавательно   удивительное рядом   факты   
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Jeugeny Tretyakov 14 минут назад
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