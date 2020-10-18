Карты, которые покажут вам мир с неожиданной стороны

Таких карт вы не найдете в школьных учебниках по географии - но о мире, в котором мы живем, они расскажут вам не меньше.

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0 Источник: Передвижение волков из шести разных стай на территории национального парка "Вояджерс" в США, зафиксированные с помощью GPS-передатчиков. На карте видно, как тщательно каждая стая блюдет границы своей территории.

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0 Источник: Туристическая карта-сувенир, сделанная в Литве специально для туристов. Составляющие ее магниты можно купить лишь в соответствующих регионах страны.

0 Источник: Гнездовья белоголового орла в Висконсине, 1974- 2019. рост численности птиц проиозшел вследствие тщательного контроля чистоты водных ресурсов.

0 Источник: Оказывается, Япония не так уж мала по сравнению с США!

0 Источник: Передвижения орла за 20 лет.

0 Источник: Карта стран, упомянутых в Библии.

0 Источник: 50% канадцев живет к югу от красной черты.

0 Источник: Карта европейских сыров.

0 Источник: США с точки зрения жителя Аляски.

0 Источник: В каждом из секторов живет 10% населения Земли.

0 Источник: Так будет выглядеть карта мира, если в ее центр поставить Новую Зеландию.

0 Источник: Топографическая карта Европы в 3D.

0 Источник: Самый длинный маршрут в мире, который можно проехать на поезде.

0 Источник: Сравним США и Австралию!

0 Источник: Пути миграции животных Северной Америки.

0 Источник: Зоны естественного обитания пингвинов.

0 Источник: Карта выбросов углерода в атмосферу.

0 Источник: Так выглядела бы поверхность Марса, если бы красная планета, как и Земля, была на 71% покрыта водой.

0 Источник: Савните площади самого маленького в мире государства - Ватикана (его площадь обведена красным) и самого большого в мире здания - цвеочного аукциона в Аласмеере, Голландия.

0 Источник: Сеть пассажирских железных дорог в Европе (слева вверху), северной Америке (справа вверху), Юго-Восточной Азии (слева внизу) и Австралии (справа внизу).

0 Источник: Супертрасса из Европы в Америку, которую когда-то предлагал построить бывший глава РЖД.

0 Источник: снижение численности людей. называющих родным языком ирландский.

0 Источник: Значки, изображающие пешеходов, в разных странах Европы.

0 Источник: Синяя и красная зоны Африки примерно равны по численности населения.

0 Источник: Карта электрического освещения. сирия до и после гражданской войны.

0 Источник: Карта дорог по обе стороны российско-финской границы.