FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
добавить
пост
Сообщество Факты 3573 поста • 896 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Факты 
30 неожиданных фактов, которые вас поразят!

30 неожиданных фактов, которые вас поразят! (31 фото)

Автор:
21 декабря 2020 11:50
Сообщество : Факты
Метки: интересно   история   ловкость рук   невероятно   познавательно   природа   удивительное рядом   факты   
738
31
Удивитесь тому, насколько невероятен и чудесен наш мир!
×

Источник:  — переведено специально для fishki.net

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Факты"
Метки: интересно   история   ловкость рук   невероятно   познавательно   природа   удивительное рядом   факты   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
1
4
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
4  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
588
фхранцуз Час назад
сборник ненужной информации
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать 1 ответ
4k
Olga Raudis 42 минуты назад
Собак не надо недооценивать. Есть собаки, способные запомнить более тысячи слов - в основном названий предметов, глаголов и прилагательных. Способность к пониманию речи на уровне ребенка 2 с половиной лет, но способность к логическому мышлению на уровне 4-5летних детей, а уровень социального интеллекта и того выше.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
147
WadDad 48 минут назад
>>Умелый лучник может заставить стрелу обогнуть объект
Одно время некоторые могли так из пистолета стрелять.

>>Умелый лучник может заставить стрелу обогнуть объект Одно время некоторые могли так из пистолета стрелять.Посмотреть
>>Умелый лучник может заставить стрелу обогнуть объект Одно время некоторые могли так из пистолета стрелять.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
30 удивительных фактов, которые взорвут ваш мозг! 30 удивительных фактов, которые взорвут ваш мозг! Правление Бориса Годунова Правление Бориса Годунова 35 гигантов нашего мира 35 гигантов нашего мира Сексапильные стюардессы середины ХХ века Сексапильные стюардессы середины ХХ века 30 поразительных исторических фактов в фотографиях 30 поразительных исторических фактов в фотографиях
Болонка королевы

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

242831



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Два кабана сбежали с фермы и разгуливают в Раменском округе
0
0
Два кабана сбежали с фермы и разгуливают в Раменском округе
Знакомство двух немолодых людей
2
74
Знакомство двух немолодых людей
﻿
Набирающие популярность в сообществах
"Аэрофлот" выделит в самолетах карантинную зону для ковид-диссидентов
0
35
"Аэрофлот" выделит в самолетах карантинную зону для ковид-диссидентов
В Северной Корее казнили человека, который слушал запрещенную радиостанцию
0
39
В Северной Корее казнили человека, который слушал запрещенную радиостанцию
Билан показал свой дом за 330 миллионов (6 фото)
Билан показал свой дом за 330 миллионов (6 фото)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Свитер с оленями
0
1

Перейти в раздел
Популярные теги
#юмор#интересно#факты#новый год#кино#картинки#москва#смешные#автомобили#девушки
#фото#животные#сша#природа#фотографии#комментарии#настроение#художник#в мире#забавно
#прикол#подборка#история#интересное#прикольные#красота#позитив#на различный вкус#война#картина

На что жалуетесь?

Вернуться