30 неожиданных фактов, которые вас поразят!

Первые апельсины, попавшие в Европу из Юго-Восточной Азии, были гибридами мандарина и помело и имели зеленый цвет. Кстати, и сейчас в странах, близких к экватору, - таких, как Вьетнам или Таиланд, - можно встретить вечнозеленые апельсины.
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Ходить на работу опаснее, чем на войну
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По статистике, погибнуть по пути наработу и с работы у современного жителя развитых стран шансов больше, чем быть отправленным на войну там погибнуть.
Умелый лучник может заставить стрелу обогнуть объект
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Английские и арабские исторические источники согласно утверждали, что талантливые лучники умели пускать стрелу по дуге, под углом и даже заставляли ее описать полукруг, чтобы поразить цель за спиной стрелка. Современные мастера лука проверили эти утверждения - оказалос, что это действительно возможно! Истинно великий лучник может попасть даже в цель, которая находится сзади него за спиной - его стрела просто опишет дугу в 180 градусов.
На Южноп полюсе нет времени
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Поскольку на Южном полюсе сходятся все меридианы, он не принадлежит ни к одной временной зоне. На исследовательских станциях в Антарктиде время согласуется со временем страны, которой принадлежит станция, и в двух соседних здаиях оно может различаться на несколько часов.
Первый 3D-фильм вышел в 1922 году
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Фильм "Сила любви" - немая картина с объемным иображением, выпущенная в 1922 году. Зритель мог сам выбрать, каким будет финал, прикрыв один или другой глаз. К сожалению, картина не сохранилась до наших дней.
Сандра Буллок чуть не стала Нео
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Продюсеры так долго искали подходящего актера на роль главного героя "Матрицы", что в отчаянии чуть не заменили его героиней, которую должна была сыграть Сандра Буллок.
Ученые сумели скрестить козу с пауком
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Профессор из США Рэнди Льюис ввел козе ген паука. В результате, в козьем молоке стало намного больше белка, из которого, подоив козу, можно прясть нити не менее прочные, чем паутинные.
На Бурж Халифа можно видеть два заката в день
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Самое высокое здание в мире так велико,что, если вы посмотрите на закат на первом этаже, а затем поднимитесь на верхний, вы сможете увидеть закат еще раз с самого начала.
Елизавета II подает сумочкой тайные знаки
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Елизавета II использует свою сумочку, чтобы дать знать слугам и помощникам о своих намерениях. Если она перекладывает сумочку из руки в руку, значит, она закончила разговор с собеседником, и его нужно вежливо проводить. Если же она хочет резко оборвать беседу, она ставит сумочку на пол.
В океане есть космическое кладбище
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На юге Тихого океана есть "точка Немо" - самая дальняя точка от суши. Именно сюда направляют с орбиты отслужившие свое космические аппараты. Здесь же на дне океана покоится станция "Мир".
Брокколи - создание человека
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Капусты брокколи никогда не существовало в природе - ее вывел человек после многих столетий селекционной работы с разными видами капусты, впервые начатой в VIв. до н.э.
Высокие каблуки раньше носили мужчины
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Первыми обувь на каблуках начали носить всадники персидской кавалерии в Х в. до н.э. Каблуки помогали им удерживать ноги в стременах.
Существуют датчики дыма для глухих
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Человек, не имеющий слуха, не услышит пожарную сирену. Японские ученые, решив помочь глухим, избрели датчик, который реагилует на дым не только сиреной, но и струей пара с экстрактом едкого васаби, аромат которого поднимет на ноги любого спящего.
Орехов меньше, чем кажется
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Арахис, грецкий орех, миндаль, кешью и фисташки - по ботанической классификации, не орехи, а семена.
У броненосцев действительно крепкий панцирь
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Броненосцы получили свое имя не зря - их панцирь действительно способен отражать пули! Известен даже случай, когда охотник сам получил тяжелое ранение, выстрелив в броненосца, - пуля, отрикошетив, попала ему в челюсть.
Сахара лишь на четверть покрыта песком
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Сахара - это вовсе не бескрайние песчаные пространства! Большая ее часть покрыта галькой, гравием, камнем, значительную часть также занимают горы, и еще кое-какую - оазисы.
Сахара - не самая большая пустыня в мире
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По географической классификации, самая большая пустыня в мире - Антарктика. Площадь Сахары - около 9 миллионов квадратных километров, а Антарктики - больше 14 миллионов.
Нос и уши растут всю жизнь
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Носи и уши никогда не прекращают хоть и медленного, но роста, иемнно поэтому они кажутся такими крупными у стариков.
Эйфелева башня вырастает летом
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Из-за того, что металл нагревается на солнце, Эйфелева башня в летние месяцы становится выше на 12-15 сантиметров.
Пчелы могут подняться выше Эвереста
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Пчела способна подняться на высоту 10 000 метров.
До 2015 года в Японии были запрещены ночные танцевальные заведения
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Соответствующий закон был принят в 1948 году, поскольку ночные танцевальные заведения в то время стали центром противозаконной деятельности в городах. Впоследствии на долгие годы о нем просто забыли и отменили только в 2015-м.
В Токио есть ёж-кафе
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Здесь за 1000 йен вы можете не тлько выпить кофе, но и потискать симпатичных ежиков.
Самый маленький динозавр был меньше собаки
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Крылатая рептилия, останки которой были обнаружены в Китае, получила название микрораптор за свой миниатюрный размер, едва превышающий 40 сантиметров.
Голубиный помет - вещь стратегическая
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В Британии с XVIII столетия голубиный помет считается собственностью короны, поскольку он пригоден для изготовления пороха.
Гладиаторами бывали и женщины
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Гладиаторов-женщин называли гладиатрисами, они очно так же, как и мужчины, бились друг с другом на потеху толпе. Их было не так уж мало, а вот свидетельств об их личностях и их жизни почему-то почти не сохранилось.
У коал - человеческие отпечатки пальцев
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Коалы, шимпанзе и гориллы, как и люди, имеют отпечатки пальцев, уникальные для каждой особи. Однако отпечатки пальцев высших приматов с первого взгляда можно отличить от человеческих, а вот отпечаток коалы может спутать с отпечатком человека даже опытный ученый.
Китайские полицейские привлекают на службу гусей
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В сельских районах Китая полицейские часто используют для охранных функций не собак, а гусей. Их легче содаржать, зато они не менее внимательны и шуму производят гораздо больше.
Акула может прожить до 500 лет
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Гренландская акула может прожить до 500 лет. Особи этого вида достигают сексуальной зрелости лишь к 150 годам.
В Калифорнии научились извлекать электричество из снега
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Устройство, придуманное калифорнийскими учеными, содержит отрицательно заряженный силикон, который притягивает положительно заряженные снежинки, из-за чего возникает статический электрический эффект, который перерабатывается в электроток.
Собака способна выучить до 250 слов и жестов
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По мнению ученых, интеллект взрослой собаки примерно соответствует интеллекту 2-летнего ребенка.
Одно время некоторые могли так из пистолета стрелять.