30 неожиданных фактов, которые вас поразят!

Английские и арабские исторические источники согласно утверждали, что талантливые лучники умели пускать стрелу по дуге, под углом и даже заставляли ее описать полукруг, чтобы поразить цель за спиной стрелка. Современные мастера лука проверили эти утверждения - оказалос, что это действительно возможно! Истинно великий лучник может попасть даже в цель, которая находится сзади него за спиной - его стрела просто опишет дугу в 180 градусов.