30 забавных фактов для хорошего настроения

Сент-Люсия - небольшое островное государство в Центральной Америке, расположенное недалеко от Мартиники. Открывшая его экспедиция Колумба прибыла на остров 13 декабря 1502 года, в день святой Люсии, от которой он, в итоге, и получил свое имя.