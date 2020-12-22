30 забавных фактов для хорошего настроения

Забавные факты из нашей жизни - развлекитесь и узнайте кое-что новенькое и интересное!
В Швейцарии запрещено заводить одну морскую свинку
Морские свинки - социальные животные, и если вы оставите питомца без компании себе подобных, это будет приравнено к жестокому обращению.
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"Птерофобия" - это боязнь щекотки перьями
В более тяжелых случаях эта фобия проявляется как страх перед перьями. Да, и такое бывает!
Змеи умеют предсказывать землетрясения
Змеи чувствуют дрожание земли на расстоянии до 120 километров, причем за пять дней до землетрясения.
Ворон может затаить обиду против вас
Черные вороны отлично различают людей, способны затаить зло на своих обидчиков и даже мстить им.
У корейцев не пахнет из подмышек
Лишь у 0,006% населения Кореи есть ген АВСС11, который обусловливает запах пота под мышками.
За жизнь человек производит количество слюны, достаточное, чтобы наполнить два плавательных бассейна
Автоконцерн Volkswagen занимается, в том числе, производством сосисок
При этом на сосисках компания зарабатывает больше, чем на продаже машин!
Промо-ролики фильмов назвали трейлерами, поскольку раньше их показывали после самого фильма
Слово trailer по-английски означает "прицеп" - так промо-ролики фильмов продолжили называть даже после того, как их стали показывать перед кино, чтобы публика не сбегала с рекламы.
Теннисистам на Уимблдоне запрещено непечатно выражаться во время матча
Из-за этого судьям приходится учить ругательства на нескольких языках, чтобы не пропустить нарушение.
На сегодня человечеством исследовано лишь 5% океанской поверхности и 1% океанского дна
Серьещное изучение океанов началось лишь после Второй мировой, когда появились технологии, позволяющие делать это качественно и без риска для жизни людей.
Наиболее сильное газообразование вызывают шесть видов продуктов: бобовые, кукуруза, перец, капуста, цветная капуста и молоко
Львиный рык слышен на расстоянии более 7 километров
Громкость львиного рычания составляет 114 децибел - это в 25 раз громче газонокосилки.
Сент-Люсия - единственное государство в мире, названное в честь женщины
Сент-Люсия - небольшое островное государство в Центральной Америке, расположенное недалеко от Мартиники. Открывшая его экспедиция Колумба прибыла на остров 13 декабря 1502 года, в день святой Люсии, от которой он, в итоге, и получил свое имя.
Первыми в истории пассажирами воздушного шара стали овца, утка и петух
Их посадили в корзину во время запуска первого экспериментального шара братьев Монгольфье в 1783 году, опасаясь за жизни людей. Впрочем, опасения были напрасны: все трое благополучно приземлились через 8 минут полета.
Среднестатистическому мужчине надоедает ходить по магазинам через 26 минут
... а среднестатистической женщине - лишь через 2 часа.
От 10 до 20% отключений электроэнергии на территории США происходит по вине белок
Эти многочисленные в Америке грызуны любят грызть, в том числе, и провода.
В поисках лекарства от СПИДа ученые клиники Майо вывели светящихся кошек
Ученые использовали в экспериментах специальный флуоресцентный белок, который вводили животным. Если кошки начинали светиться, значит, белок усвоился успешно.
Избыток морковки может сделать кожу оранжевой
Такое состояние называется каротинемией свидетельствует об избытке каротина в организме. Лечение просто: исключить на некоторое время морковь из рациона, и через пару недель к коже вернется нормальный цвет.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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средняя длина члена 17-18см, а глубина влагалища 20-22. По статистике средний недоё_б в стране составляет 7км :-)
А на картинке бурундук!
сейчас сезон для другого продукта с похожим эффектом