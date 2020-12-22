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30 забавных фактов для хорошего настроения

30 забавных фактов для хорошего настроения (31 фото)

Автор:
22 декабря 2020 12:43
Сообщество : Факты
Метки: всячина   география   интересно   история   ничего себе   познавательно   удивительное рядом   факты   
1109
31
Забавные факты из нашей жизни - развлекитесь и узнайте кое-что новенькое и интересное!
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: всячина   география   интересно   история   ничего себе   познавательно   удивительное рядом   факты   
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7  комментариев
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2k
Агасфер 47 минут назад
И в конце факт 31:
средняя длина члена 17-18см, а глубина влагалища 20-22. По статистике средний недоё_б в стране составляет 7км :-)
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676
Виктор Чикалев Минуту назад
От 10 до 20% отключений электроэнергии на территории США происходит по вине белок

А на картинке бурундук!
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2k
Альберт Шавлаков 22 минуты назад
Не буду перечислять ВЕСЬ бред в этих фактах, его много... Прежде чем что-то выложить как "факт", проверьте сначала...
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7k
Uron Полчаса назад
Избыток морковки может сделать кожу оранжевой.
сейчас сезон для другого продукта с похожим эффектом
Избыток морковки может сделать кожу оранжевой. сейчас сезон для другого продукта с похожим эффектом
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39k
Raush Полчаса назад
Не совсем понял, про пот и гены? Причем тут гены?
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18k
Вишенка Крокодилова 41 минуту назад
А я читала, что серьга у пирата - как плата тому, кто его похоронит.
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